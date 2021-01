Fostul ministru Costel Alexe este la DNA în cazul mitei de 22 de tone de tablă. Update

Fostul ministru al Mediului Costel Alexe a ajuns în fața procurorilor DNA, în cazul scandalului mitei de 22 de tone de tablă.

Alexe ar fi primit 22 de tone de tablă ca să deblocheze alocarea unor certificate de carbon pentru Combinatul Siderurgic Galați.

Actualul președinte al Consiliului Județean Iași susține, însă, că nu a luat niciodată foloase necuvenite.

UPDATE, 11:26 / Costel Alexe a ieșit de la audieri, însă a refuzat să facă declarații în fața jurnaliștilor prezenți.

„Am aflat cu surprindere şi am luat act de comunicatul Direcţiei Naţionale Anticorupţie privind propunerea începerii urmăririi penale îndreptată împotriva mea. Am încredere în actul de justiţie şi îmi doresc cât mai repede finalizarea acestui demers care va statua exact realitatea: nu am cerut şi nu am luat în întreaga mea activitate publică foloase necuvenite cu încălcarea legii.

Nu voi face nicio referire publică la această situaţie în acest moment al demersului judiciar, dar vă asigur că în perioada următoare voi studia acuzaţiile care îmi sunt aduse şi voi oferi toată cooperarea şi transparenţa mea în faţa organelor judiciare”, a precizat Alexe.

Cele 22 de tone de tablă de gard ar valora 100.000 de lei, conform DNA. În schimb, Alexe ar fi deblocat 5 milioane de certificate de carbon către Combinatul Siderurgic Galați.

Certificatele veneau de la Comisia Europeană pentru a reduce poluarea, însă necesitau și semnătura ministrului Alexe.

„Un certificat de emisii de gaze cu efect de seră se alocă pentru o tonă de dioxid de carbon neemisă. Aceste certificate pot fi tranzacționate, prin traderi internaționali, pe piața de carbon europeană. Potrivit Bloomberg, un certificat de carbon valorează în jur de 33 de euro”, conform Realitatea.net.

Conform unui calcul, certificatele distribuite Combinatului din Galați ar valora 180 de milioane de euro. Alexe e acuzat că a primit tabla mită pentru a închide ochii la poluarea făcută de combinat prin halda de zgură. Tabla ar fi ajuns la firma soţiei fostului ministru, conform sursei citate.