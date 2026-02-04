Sport

Fostul ministru de Interne a jucat fotbal! Marcator într-un meci de campionat: “Ce surpriză mi-ați făcut!”

Puțini sunt aceia care știu că Lucian Bode, fostul ministru liberal de interne, a jucat fotbal în tinerețea sa. Acesta a și marcat într-un meci de campionat.
Adrian Baciu
04.02.2026 | 14:15
Fostul ministru de Interne a jucat fotbal Marcator intrun meci de campionat Ce surpriza miati facut
EXCLUSIV FANATIK
La ce echipă a jucat fotbal și a și marcat fostul ministru Lucian Bode. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Lucian Bode, fostul ministru de interne, este o figură importantă pe scena politică internă. Nu mulți cunosc faptul că liberalul a avut și o scurtă carieră în sport. Acesta a jucat fotbal în ligile inferioare și chiar a marcat într-un meci de campionat.

Lucian Bode a jucat fotbal în tinerețe. Fostul ministru de Interne a și marcat într-un meci de campionat

Născut pe 27 octombrie 1974 în localitatea Valcău de Jos, județul Sălaj, Lucian Bode este un cunocut politician PNL. El a fost ministru al Economiei (2012), al Transporturilor (2019–2020), al Afacerilor Interne (2020–2023), iar în prezent este actual deputat de Sălaj.

ADVERTISEMENT

Liberalul a fost invitatul special al lui Cristi Coste marți, 3 februarie, în emisiunea FANATIK Dinamo”. Moderatorul i-a făcut o surpriză extrem de plăcută politicianului și i-a reamintit de un eveniment petrecut în urmă cu aproape 25 de ani. În 2002, pe când avea doar 27 de ani, Lucian Bode îmbrăca tricoul echipei locale Cetatea Valcău.

Acesta nu numai că a jucat pentru trupa din localitatea de baștină, dar a și marcat. A făcut-o într-un succes, scor 3-1, cu AS Nușfalău, în Liga a 4-a. Interesant este faptul că toți marcatorii gazdelor au avut același nume: Alexandru Bode, Lucian Bode și Emil Bode.

ADVERTISEMENT
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost...
Digi24.ro
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său

”E simplu: la noi în comună 40% sunt Bode, 40% sunt Brics, iar restul ce or mai fi. Frumoase vremuri. Vă mulțumesc pentru surpriză”, a fost reacția lui Lucian Bode, după ce a văzut cronica duelului din 2002.

ADVERTISEMENT
La un pas de o decizie istorică, după 4 ani! Furie în Ucraina:...
Digisport.ro
La un pas de o decizie istorică, după 4 ani! Furie în Ucraina: "Iresponsabil" / "Degenerat"

Unde a jucat Lucian Bode în adolescență

Apariția lui Lucian Bode în tricoul celor de la Cetatea Valcău nu este una întâmplătoarea. În emisiunea ”FANATIK Dinamo”, fostul șef al Internelor a mai spus că, până la vârsta de 15 – 16 ani a jucat în campionatul republican, la Șimleul Silvaniei.

„(n.r. lumea nu știe că fostul ministru a jucat și fotbal) Am jucat în Liga a 4-a. Înainte, la republicani am jucat până la vârsta de 15 – 16 ani la Șimleul Silvaniei. Dar am ales școala și bine am făcut.

ADVERTISEMENT

(…) Noi am avut o echipă foarte bună în Liga a 4-a și înainte, dar și după 1989, care făcea legea în campionat. Nu a promovat niciodată pentru că nu a avut puterea economică, nu am avut un agent economic puternic care să ne susțină. Dar făceam legea în Liga a 4-a. Am terminat mereu în zona locurilor 3-5”, a mai notat liberalul.

La ce echipă de mini-fotbal a evoluat Lucian Bode

După experiențele de la republicani, apoi din Liga a 4-a, Lucian Bode nu a renunțat definitiv la fotbal. Acesta a făcut ”pasul” către mini-fotbal. Fostul ministru a jucat pentru formația Sandana. Acesta și apare în unele articole de presă.

Eu, atunci când am posibilitatea, miercuri seara, merg la sală cu un grup de prieteni, care suntem așa, aproximativ 20. La un moment dat, glumea, și spuneam: ‘bă, voi vă dați seama că noi împreună avem 1400 de ani?’. Îi salut și pe ei cu această ocazie. Ne întâlnim de plăcere, de bucuria de a ne vedea și a alerga împreună”, a spus Lucian Bode.

Fostul ministru de Interne a jucat fotbal! Marcator într-un meci de campionat: “Ce surpriză mi-ați făcut!”

Steaua – Dinamo, 2-2 în Ghencea. Cele două rivale au încheiat la egalitate...
Fanatik
Steaua – Dinamo, 2-2 în Ghencea. Cele două rivale au încheiat la egalitate meciul de pregătire. Video
Ianis Hagi, dublă de senzație în Turcia! „Cadou” în avans pentru Gică Hagi....
Fanatik
Ianis Hagi, dublă de senzație în Turcia! „Cadou” în avans pentru Gică Hagi. Video
Claudiu Niculescu, aproape de revenirea în SuperLiga după aproape 8 ani. Exclusiv
Fanatik
Claudiu Niculescu, aproape de revenirea în SuperLiga după aproape 8 ani. Exclusiv
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Fosta prezentatoare TV din România s-a mutat în America de Sud cu logodnicul...
iamsport.ro
Fosta prezentatoare TV din România s-a mutat în America de Sud cu logodnicul fotbalist: 'Nu am știut în ce mă bag! A fost o durere foarte mare'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!