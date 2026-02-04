Fostul ministru de Interne a jucat fotbal! Marcator într-un meci de campionat: “Ce surpriză mi-ați făcut!”

ADVERTISEMENT

Lucian Bode, fostul ministru de interne, este o figură importantă pe scena politică internă. Nu mulți cunosc faptul că liberalul a avut și o scurtă carieră în sport. Acesta a jucat fotbal în ligile inferioare și chiar a marcat într-un meci de campionat.

Lucian Bode a jucat fotbal în tinerețe. Fostul ministru de Interne a și marcat într-un meci de campionat

Născut pe 27 octombrie 1974 în localitatea Valcău de Jos, județul Sălaj, Lucian Bode este un cunocut politician PNL. El a fost ministru al Economiei (2012), al Transporturilor (2019–2020), al Afacerilor Interne (2020–2023), iar în prezent este actual deputat de Sălaj.

Liberalul a fost invitatul special al lui Cristi Coste marți, 3 februarie, în emisiunea ”FANATIK Dinamo”. Moderatorul i-a făcut o surpriză extrem de plăcută politicianului și i-a reamintit de un eveniment petrecut în urmă cu aproape 25 de ani. În 2002, pe când avea doar 27 de ani, Lucian Bode îmbrăca tricoul echipei locale Cetatea Valcău.

Acesta nu numai că a jucat pentru trupa din localitatea de baștină, dar a și marcat. A făcut-o într-un succes, scor 3-1, cu AS Nușfalău, în Liga a 4-a. au avut același nume: Alexandru Bode, Lucian Bode și Emil Bode.

”E simplu: la noi în comună 40% sunt Bode, 40% sunt Brics, iar restul ce or mai fi. Frumoase vremuri. Vă mulțumesc pentru surpriză”, a fost reacția lui Lucian Bode, după ce a văzut cronica duelului din 2002.

Unde a jucat Lucian Bode în adolescență

Apariția lui Lucian Bode în tricoul celor de la Cetatea Valcău nu este una întâmplătoarea. În emisiunea ”FANATIK Dinamo”, fostul șef al Internelor a mai spus că, până la vârsta de 15 – 16 ani a jucat în campionatul republican, la Șimleul Silvaniei.

„(n.r. lumea nu știe că fostul ministru a jucat și fotbal) Am jucat în Liga a 4-a. Înainte, la republicani am jucat până la vârsta de 15 – 16 ani la Șimleul Silvaniei. Dar am ales școala și bine am făcut.

(…) Noi am avut o echipă foarte bună în Liga a 4-a și înainte, dar și după 1989, care făcea legea în campionat. Nu a promovat niciodată pentru că nu a avut puterea economică, nu am avut un agent economic puternic care să ne susțină. Dar făceam legea în Liga a 4-a. Am terminat mereu în zona locurilor 3-5”, a mai notat liberalul.

La ce echipă de mini-fotbal a evoluat Lucian Bode

După experiențele de la republicani, apoi din Liga a 4-a, . Acesta a făcut ”pasul” către mini-fotbal. Fostul ministru a jucat pentru formația Sandana. Acesta și apare în unele articole de presă.

”Eu, atunci când am posibilitatea, miercuri seara, merg la sală cu un grup de prieteni, care suntem așa, aproximativ 20. La un moment dat, glumea, și spuneam: ‘bă, voi vă dați seama că noi împreună avem 1400 de ani?’. Îi salut și pe ei cu această ocazie. Ne întâlnim de plăcere, de bucuria de a ne vedea și a alerga împreună”, a spus Lucian Bode.