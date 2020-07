Fostul ministru Ilan Laufer candidează la Primăria Capitalei: ”M-am săturat de 30 de ani de vrăjeală”

Fostul ministru pentru Mediul de afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștilor din partea Platformei Social-Liberale, partid al cărui președinte este. În anunțul candidaturii sale, Laufer susține că s-a săturat de ”minciună, incompetență, corupție și vrăjeală”.

”Candidez la Primăria Generală a Capitalei, pentru că m-am săturat de clasa politică actuală, de 30 de ani de minciună, incompetență, corupție și vrăjeală. Vreau să vă ofer o alternativă reală, tânără, civilizată și cu viziune antreprenorială”, a scris Ilan Laufer pe Facebook.

Fostul ministru din guvernul Tudose susține că atuurile sale față de adversarii din cursa pentru Primăria Generală sunt faptul că a creat mai multe locuri de muncă decât aceștia, el fiind inițiatorul programului ”Start-Up Nation”.

Ilan Laufer se laudă cu Start-Up Nation

”Până la vârsta de 37 de ani, pe care o voi împlini în curând, am realizat mai multe proiecte și am creat mai multe locuri de muncă decât toți contracandidații mei la un loc, în administrația publică, dar și în mediul privat! În perioada în care am fost Ministru pentru Mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat am creat și implementat cel mai important și de succes proiect din istoria antreprenoriatului românesc ”Start-Up Nation”, proiect prin care am contribuit la crearea unei noi generații de antreprenori în România”, susține Laufer.

Acesta a precizat că în scurt timp va prezenta programul cu care candidează precum și candidații PSL la primăriile de sectoare. ”Atât România, cât și Bucureștiul au nevoie de patrioți, de oameni care își iubesc cu adevărat țara și sunt dispuși să lupte pentru ea necondiționat”, a conchis liderul Platformei Social-Liberale.

Ilan Laufer a fost ministru pentru Mediul de Afaceri și Comerț în iunie 2017-ianuarie 2018

În noiembrie 2018, premierul Viorica Dăncilă l-a desemnat ministrul al Dezvoltării Regionale însă președintele Klaus Iohannis a refuzat să semneze decretul de numire a sa. Ca urmare a acestui refuz, Laufer l-a acuzat de Iohannis de antisemitism.

O lună mai târziu, Viorica Dăncilă l-a numit pe Laufer drept consilier onorific, funcție pentru care nu a fost remunerat.

În septembrie 2019, Laufer a demisionat din această funcție, demisie urmată două luni mai târziu de plecarea din PSD. Pe 1 decembrie, a anunțat înființarea unui nou partid, Platforma Social-Liberală.

