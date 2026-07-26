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Uluitor! Fostul număr 3 ATP și câștigător de Grand Slam s-a apucat de fotbal și a semnat cu o echipă din liga a 8-a

Reconversie profesională! Unul dintre cei mai buni tenismeni din ultimii ani s-a apucat de fotbal și a semnat cu o echipă din al 8-lea eșalon. Vezi pe FANATIK despre cine este vorba.
Dragos Petrescu
26.07.2026 | 09:18
Uluitor Fostul numar 3 ATP si castigator de Grand Slam sa apucat de fotbal si a semnat cu o echipa din liga a 8a
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Fostul tenismen austriac Dominic Thiem s-a apucat de fotbal la 32 de ani și a semnat cu Badener AC // FOTO: hepta.ro
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Dominic Thiem (32 de ani), fost număr trei mondial în clasamentul ATP și câștigătorul ediției din 2020 a turneului de mare slam US Open, a luat o decizie cu care și-a surprins total fanii. Retras din tenisul profesionist la finalul lui 2024, acesta a semnat cu Badener AC, o echipă din al 8-lea eșalon al fotbalului austriac.

Fostul tenismen Dominic Thiem s-a apucat de fotbal la 32 de ani!

Ajuns la 32 de ani, fostul campion a devenit oficial jucătorul celor de la Badener AC, un club de amatori care evoluează în „2. Klasse Triestingtal”, echivalentul ligii a 8-a de fotbal din Austria. Potrivit informațiilor din presa locală, decizia lui de reconversie profesională a fost accelerată de prietenia îndelungată pe care o are cu unul dintre jucătorii noii sale echipe. Totuși, pentru Thiem nu va fi o premieră absolută, dat fiind faptul că fostul număr 3 ATP disputase deja 10 meciuri oficiale pentru SC Lichtenwörth, clubul din orașul său natal, timp în care a izbutit să înscrie chiar și un gol.

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În ciuda notorietății sale însă, Thiem nu va avea parte de un tratament preferențial. Fostul tenismen va trebui să-și câștige locul de titular pe teren, anunță Sergej Petrovic, șeful departamentului de fotbal al clubului austriac: „Am auzit că este un jucător foarte bun. Are un prieten aici la club și sper că împreună vor face o figură frumoasă, dar trebuie sa fie conștient de faptul că toată lumea trebuie să lupte pentru un loc în primul 11”.

Accidentarea din 2021 a reprezentat „începutul sfârșitului” în tenis pentru Dominic Thiem

Dominic Thiem și-a încheiat oficial cariera de tenismen profesionist la finalul anului 2024, după turneul de la Viena. Pe tot parcursul activității sale, austriacul a cucerit nu mai puțin de 17 titluri ATP, cel mai important dintre acestea fiind, bineînțeles, trofeul US Open 2020, turneu la care s-a impus după un succes împotriva lui Alexander Zverev în marea finală, 3-2 la seturi, după o revenire spectaculoasă de la 0-2.

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Cariera sa a fost însă puternic afectată de accidentarea gravă pe care a suferit-o la încheietura mâinii drepte, eveniment ce s-a petrecut în anul 2021 și care nu i-a mai permis lui Thiem să revină la o formă de top. În afară de ultimul act disputat și câștigat la New York, austriacul a mai fost prezent în alte trei finale de Grand Slam, toate acestea fiind pierdute însă. Două dintre ele au fost cedate în fața lui Novak Djokovic (Roland Garros 2018, respectiv 2019), iar cealaltă i-a revenit lui Rafael Nadal (Australian Open 2020).

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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