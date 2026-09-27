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Prima universitate din România, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, va fi luni gazda susținerii unei teze de doctorat de către un nume important din fotbalul mondial. Fabio Ripert, care a fost preparator fizic la cluburile italiene Lazio Roma (2010-2021) și Internazionale Milano (2021-2025), va prezenta lucrarea prin care vrea să obțină titlul de doctor.

Ripert a plecat vara trecută de la Inter, . Preparatorul fizic în vârstă de 53 de ani l-a urmat pe fostul șef al băncii tehnice a campioanei Italiei, Simone Inzaghi, care a preluat-o pe Al-Hilal, în Arabia Saudită.

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O fostă handbalistă cunoscută e conducătorul de doctorat a lui Fabio Ripert

Teza lui Fabio Ripert se numește „Impactul antrenamentului fizic asupra reducerii incidenței accidentărilor în fotbalul de înaltă performanță”. Coordonatorul științific al tezei este decanul Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prof. univ. dr. habil. Beatrice Abălașei.

Decan al facultății amintite de zece ani, Abălașei a fost componentă a naționalei de handbal tineret care a fost campioană balcanică în 1992 și a ocupat locul V la Campionatele Mondiale din 1993. Fostă jucătoare la Terom Iași, Abălașei a fost și antrenor al echipei CSM Iași XXI, pe care a promovat-o în Liga Națională.

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Ciprian Paraschiv, deputatul care a dat liber la consumul de bere pe stadioane, este membru în comisia lui Ripert

Unul dintre cei cinci membri ai comisiei care va analiza teza lui Fabio Ripert este deputatul Ciprian Paraschiv. Profesor universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași, Paraschiv a fost căpitanul echipei de fotbal Politehnica Iași și președinte al grupării amintite.

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În acest an, , referitoare la spectatorii care asistă la competițiile sportive. Printre principalele modificări ale legii se numără și cea legată de faptul că fanii pot consuma bere și băuturi slab alcoolizate pe stadioane.