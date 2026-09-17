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Arpad Paszkany a renunțat la cetățenia română după ce a ieșit din lumea fotbalului. Fostul patron de la CFR Cluj duce o viață de lux, după ce o perioadă destul de lungă a fost stabilit în Emiratele Unite Arabe, în orașul Dubai.

Partenera fostului patron de la CFR Cluj, o existență marcată de opulență

Actuala parteneră de viață a , Antonela Pătruț (30 de ani), este o tânără superbă și extrem de activă în mediul online. Fosta ispită de la Insula Iubirii duce o existență marcată de lux și opulență de când formează un cuplu cu Arpad Paszkany (54 de ani), un om de afaceri din Ardeal mai mare cu 24 de ani.

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Diferența de vârstă dintre cei doi nu reprezintă un impediment în calea fericirii lor. Vedeta a dezvăluit cum arată o zi normală pentru ea, dar și cum este răsfățată de afaceristul care a renunțat la cetățenia română imediat după plecarea din Gruia. Șatena se poate declara o femeie împlinită din toate punctele de vedere.

Financiar nu-i lipsește nimic, deplasându-se de fiecare dată la bordul unei aeronave private. În plus, mereu este întâmpinată cu diferite delicatese, de la fructe proaspete și delicioase până la deserturi rafinate. De asemenea, superba vedetă are în garderobă haine de firmă, dar și genți care se ridică la mii de euro.

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O postare din mediul virtual arată că este mândra proprietară a unei poșete roz matlasat cu detalii și lanț auriu. Aceasta este de la brandul Chanel și poate fi achiziționată cu prețuri care pleacă de la 10.000 de euro, în funcție de dimensiunea aleasă. Prin urmare, frumoasa iubită a fostului finanțator de la CFR Cluj, Arpad Paszkany, este stilată și foarte rafinată.

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Unde locuiește fostul finanțator de la CFR Cluj

Arpad Paszkany și Antonela Pătruț sunt un cuplu unit și solid. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de ceva vreme. Ei s-au cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni. S-au văzut prima oară în jurul datei de 14 februarie, când se sărbătorește Ziua Îndrăgostiților. Prima vacanță de cuplu a fost în Malta.

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Ulterior, au ajuns să fie de nedespărțit. Fostul finanțator de la CFR Cluj este foarte fericit cu actuala iubită cu care a locuit o vreme în Dubai. Apoi, au decis să se întoarcă în Europa și au ales o țară aflată aproape de România. Hotărârea a venit după ce cunoscutul om de afaceri a anunțat că nu mai are cetățenie română.

„Ne-am întors în Europa. În ultima perioadă am petrecut mai mult timp în Budapesta, oraș care îmi place foarte mult și pe care încep să îl cunosc din ce în ce mai bine. Am ajuns să mă acomodez și cu circulația, conducând mașina pe care am primit-o de Paște, un cadou minunat din partea iubitului meu”, a dezvăluit în urmă cu ceva vreme Antonela Pătruţ, conform .

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”Îmi împart timpul între mai multe locuri”

„Fac progrese și în ceea ce privește învățarea limbii maghiare. În acest moment, viața mea este destul de dinamică. Îmi împart timpul între mai multe locuri, în special Budapesta, Marbella, Malta și Italia, în funcție de perioadă și de proiectele pe care le am.

M-am obișnuit cu ideea de mobilitate și cu faptul că pot avea mai multe „puncte de echilibru”, fără să simt nevoia să mă definesc printr-un singur loc. Legătura mea cu România rămâne una firească și constantă, dincolo de orice schimbare de loc”, a completat fosta ispită de la Insula Iubirii, mai arată sursa menționată.

Partenera lui Arpad Paszkany a primit de la acesta un bolid de lux. Prețul de achiziție pornește de la 110.000 de euro. Mai exact, este vorba de un Mercedes-AMG GLE 63 Coupe. În altă ordine de idei, după plecarea de la Pro TV. A semnat cu Antena 1.