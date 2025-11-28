Sport

Fostul patron din Liga 1 a fost condamnat la 10 ani de închisoare! Mai avea o pedepasă de doi ani

Oamenii care au fost în fotbalul românesc continuă să aibă probleme cu legea, iar acum o condamnare de 10 ani a venit pe numele celui care visa să se lupte pentru locurile fruntașe.
Mihai Alecu
28.11.2025 | 17:35
ULTIMA ORĂ
Ioan Neculaie a primit o pedeapsă de 10 ani cu închisoarea
Ioan Neculaie a fost unul dintre oamenii de afaceri care a investit în fotbalul din România, fiind patron la FC Brașov într-o perioadă în care echipa de sub Tâmpa se lupta pentru locurile fruntașe din SuperLiga.

Ioan Neculaie, condamnat la închisoare

Acesta a renunțat la fotbal în urmă cu mai mulți ani, iar acum a primit o veste teribilă din partea magistraților. Acuzat de evaziune fiscală, într-un dosar deschis în 2016, Ioan Neculaie a primit o pedeapsă de 10 ani. De altfel, în 2017, acesta a mai fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

„Condamnă pe inculpatul Neculaie Ion la pedeapsa de 10 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală sub forma omisiunii, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate dacă s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în formă continuată (8 acte materiale)”, a fost anunțul postat pe Portaljust.

Fostul patron de la FC Brașov, condamnat la 10 ani de închisoare

Ioan Neculaie a intrat în atenția autorităților în anul 2016, când procurorii au deschis o anchetă pentru a clarifica modul în care omul de afaceri ar fi gestionat fondurile provenite din companiile pe care le controla la vremea respectivă și care aveau niște încasări ce s-au dovedit a fi, în cele din urmă, ilegale.

Fostul patron din fotbalul românesc era vizat de suspiciuni privind retrageri nejustificate de bani din societățile comerciale, sume asociate unor activități precum transferurile de jucători sau veniturile obținute din drepturile de televizare ale unor meciuri importante. Potrivit anchetatorilor, banii ar fi fost extrași fără temei legal, în strânsă legătură cu tranzacțiile derulate în perioada în care Neculaie finanța echipa de fotbal.

FC Brașov a dispărut după plecarea lui Ioan Neculaie

FC Brașov a avut o perioadă foarte bună între 2007 și 2009, când pe banca echipei era antrenor Răzvan Lucescu, iar președinte era Dinu Gheorghe. Printre jucătorii importanți de la acea vreme se numărau Mihai Roman, Ștefan Grigorie, Marian Cristescu sau Sabrin Sburlea. Alte nume importante care au îmbrăcat tricoul echipei în perioada respectivă au fost Alexandru Chipciu, Mugurel Buga și Filipe Teixeira.

În 2015, echipa a retrogradat în liga secundă, iar doi ani mai târziu inevitabilul se producea, din cauza lipsei de finanțare. FC Brașov a intrat în faliment, iar de atunci fanii și primăria au încercat să reaprindă spiritul stins al echipei, formând mai multe cluburi, care însă s-au zbătut în ligile înferioare și nu au reușit să refacă acea legătură dintre masa mare de suporteri și echipă.

