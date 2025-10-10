Fostul patron din Liga 1 care era un negociator de top. Dezvăluiri spectaculoase: „Mergeam la ședință neplătiți și plecam cu zâmbetul pe buze”

Fostul căpitan al lui Dinamo, Răzvan Patriche, a debutat în fotbal la Sportul Studențesc, unde a petrecut primii opt ani ai carierei. Acesta a vorbit la emisiunea FANATIK DINAMO despre fostul conducător al clubului din Regie, .

Dezvăluiri incredibile despre fostul patron din Liga 1

Răzvan Patriche a declarat că Vasile Șiman avea calități importante din punct de vedere al managementului sportiv, însă fostul patron al Sportului Studențesc ieșea cu adevărat în evidență când era vorba de negocieri. „Un om, în ceea ce înseamnă fotbal, ‘top’. Ca și psiholog, ca și negociator, ce cunoaște.

Mergeam la ședință cu el 20-25 de inși, neplătăți de atâta timp, ‘Mamă, ne luăm cu el’. Ne ținea două ore, ne lua, ne învărtea și când ieșeam de acolo, plecam și spuneam ‘Iar, ne-a păcălit’, plecam cu zâmbetul pe buze”, a afirmat fostul fundaș în exclusivitate pentru FANATIK.

Răzvan Patriche, amintiri fabuloase din perioada petrecută la Sportul Studențesc

Răzvan Patriche s-a format în academia clubului Sportul Studențesc și a petrecut primii opt ani ai carierei la gruparea din capitală, din 2005 până în 2013. Atmosfera din lotul echipei era una pozitivă, aspect subliniat și de moderatorul emisiunii FANATIK DINAMO, Cristi Coste: „Ați făcut o echipă foarte frumoasă acolo, o echipă valoroasă, un grup de oameni cu caractere”.

Răzvan Patriche a vorbit despre perioada petrecută la Sportul și a dezvăluit că ține în continuare legătura cu foștii coechipieri: „Și în momentele grele, neplătiți, n-aveam ce mânca de dimineață și venea unul cu zece covrigi și îi împărțeam. Împărțeam orice, cumpăra unul ziarul și îl citeau toți. Împărțeam tot. Mereu ne-am ajutat unul pe altul.

(n.r. a fost cel mai frumos grup cu care ai lucrat tu în fotbal?) Da, cu siguranță. Țin legătura cu băieții, ne întâlnim în fiecare iarnă în Regie, mai facem un grătar, mai jucăm un fotbal, ne aducem aminte de cât de nebuni eram, ce prostii făceam pe acolo”, a dezvăluit fostul fundaș, care a mai evoluat în carieră pentru ASA Târgu Mureș, Universitatea Craiova, Academica Clinceni și CS Afumați înainte de a semna în 2022 cu Dinamo, club unde a jucat un rol foarte important timp de trei ani și jumătate, înainte de .

