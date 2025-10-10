Sport

Fostul patron din Liga 1 care era un negociator de top. Dezvăluiri spectaculoase: „Mergeam la ședință neplătiți și plecam cu zâmbetul pe buze”

El este omul care a condus o echipă de top din România și care era considerat un negociator abil. Foștii jucători rup tăcerea și spun totul despre el
Bogdan Mariș
10.10.2025 | 09:15
Fostul patron din Liga 1 care era un negociator de top Dezvaluiri spectaculoase Mergeam la sedinta neplatiti si plecam cu zambetul pe buze
EXCLUSIV FANATIK
Răzvan Patriche a vorbit la emisiunea FANATIK DINAMO despre fostul președinte al Sportului Studențesc, Vasile Șiman. FOTO: Sport Pictures

Fostul căpitan al lui Dinamo, Răzvan Patriche, a debutat în fotbal la Sportul Studențesc, unde a petrecut primii opt ani ai carierei. Acesta a vorbit la emisiunea FANATIK DINAMO despre fostul conducător al clubului din Regie, Vasile Șiman, propus de Dumitru Dragomir pentru postul de președinte al Rapidului.

ADVERTISEMENT

Dezvăluiri incredibile despre fostul patron din Liga 1

Răzvan Patriche a declarat că Vasile Șiman avea calități importante din punct de vedere al managementului sportiv, însă fostul patron al Sportului Studențesc ieșea cu adevărat în evidență când era vorba de negocieri. „Un om, în ceea ce înseamnă fotbal, ‘top’. Ca și psiholog, ca și negociator, ce cunoaște.

Mergeam la ședință cu el 20-25 de inși, neplătăți de atâta timp, ‘Mamă, ne luăm cu el’. Ne ținea două ore, ne lua, ne învărtea și când ieșeam de acolo, plecam și spuneam ‘Iar, ne-a păcălit’, plecam cu zâmbetul pe buze”, a afirmat fostul fundaș în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Răzvan Patriche, amintiri fabuloase din perioada petrecută la Sportul Studențesc

Răzvan Patriche s-a format în academia clubului Sportul Studențesc și a petrecut primii opt ani ai carierei la gruparea din capitală, din 2005 până în 2013. Atmosfera din lotul echipei era una pozitivă, aspect subliniat și de moderatorul emisiunii FANATIK DINAMO, Cristi Coste: „Ați făcut o echipă foarte frumoasă acolo, o echipă valoroasă, un grup de oameni cu caractere”.

Răzvan Patriche a vorbit despre perioada petrecută la Sportul și a dezvăluit că ține în continuare legătura cu foștii coechipieri: „Și în momentele grele, neplătiți, n-aveam ce mânca de dimineață și venea unul cu zece covrigi și îi împărțeam. Împărțeam orice, cumpăra unul ziarul și îl citeau toți. Împărțeam tot. Mereu ne-am ajutat unul pe altul.

ADVERTISEMENT
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță...
Digi24.ro
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță Vlad

(n.r. a fost cel mai frumos grup cu care ai lucrat tu în fotbal?) Da, cu siguranță. Țin legătura cu băieții, ne întâlnim în fiecare iarnă în Regie, mai facem un grătar, mai jucăm un fotbal, ne aducem aminte de cât de nebuni eram, ce prostii făceam pe acolo”, a dezvăluit fostul fundaș, care a mai evoluat în carieră pentru ASA Târgu Mureș, Universitatea Craiova, Academica Clinceni și CS Afumați înainte de a semna în 2022 cu Dinamo, club unde a jucat un rol foarte important timp de trei ani și jumătate, înainte de a se retrage în această vară.

ADVERTISEMENT
Kira Hagi nu s-a abținut: imaginile serii pe Arena Națională
Digisport.ro
Kira Hagi nu s-a abținut: imaginile serii pe Arena Națională

SALARIU ULUITOR pentru fostul căpitan al lui Dinamo în Liga 1 | DEZVĂLUIRI TARI despre Vasile Șiman

Două românce în topul milionarelor din 2025. Care sunt jucătoarele cu cele mai...
Fanatik
Două românce în topul milionarelor din 2025. Care sunt jucătoarele cu cele mai mari câștiguri din tenis în acest an
UEFA l-a trimis pe Istvan Kovacs în „infern”! Meci incendiar pentru „centralul” român...
Fanatik
UEFA l-a trimis pe Istvan Kovacs în „infern”! Meci incendiar pentru „centralul” român în weekend: „Judecătorul perfect”
Naționala unui titular de la FCSB s-a făcut de râs în Europa. A...
Fanatik
Naționala unui titular de la FCSB s-a făcut de râs în Europa. A fost bătută măr de o reprezentativă care valorează doar cinci milioane de euro
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Prima lovitură financiară din viața lui Ion Țiriac: ”Acolo am fost ca un...
iamsport.ro
Prima lovitură financiară din viața lui Ion Țiriac: ”Acolo am fost ca un miliardar”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!