Fostul patron din Premier League, cu o avere colosală, investește în România! Cine este Mike Ashley

O nouă lovitură pe piața de investiții din România. Fostul patron de club din Premier League vine să devină proprietar în țară. Cine este, de fapt, Mike Ashley.
Mihai Dragomir
28.11.2025 | 18:15
Fostul patron din Premier League cu o avere colosala investeste in Romania Cine este Mike Ashley
Lovitură tare pe piața românească de investiții. Miliardarul englez vine să fie patron. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
România mai devine „casa” unui investitor străin. Un fost patron de club din Premier League este gata să își construiască un imperiu în țară. Cine este Mike Ashley, de fapt.

Mike Ashley vine să investească în România

Mike Ashley este un nume cunoscut în Anglia. Născut pe 9 septembrie 1964, afaceristul în vârstă de 61 de ani este omul din spatele grupului Frasers, care a pus ochii pe afacerile Hervis Sport din România şi Ungaria.

Mai exact, miliardarul britanic a preluat magazinele Hervis din Palas Mall și Mall Moldova (ambele centre comerciale se află în Iași). Grupul Frasers a preluat recent operațiunile Hervis din România, care are 49 de magazine și Ungaria, care are cu 20 mai puține.

Potrivit Sunday Times Rich List, Mike Ashley ocupă locul 52 în ierarhia persoanelor cu cele mai mari averi din Marea Britanie, având în conturi nu mai puțin de  3,12 miliarde de lire.

Cine este Mike Ashley, de fapt, și care este legătura sa cu Premier League

Provenit dintr-o familie modestă, Mike Ashley a avut simț de antreprenor încă de la o vârstă fragedă. Acesta a înființat Sports Direct în anul 1982, la doar 18 ani. În prezent, compania lui însumează 800 de magazine.

Treptat, brandul său s-a dezvoltat considerabil. Sports Direct, devenit ulterior Frasers Group, a cumpărat mărci cunoscute precum Dunlop Slazenger, Lonsdale, Karrimor şi Everlast.

Ascensiunea lui Mike Ashley în lumea afacerilor l-a dus până în punctul în care, în 2007, a cumpărat clubul de fotbal Newcastle. L-a cedat în anul 2021 pentru aproximativ 400 de milioane de dolari unui consorțiu susținut de fondul suveran de investiții al Arabiei Saudite.

Ce alte cluburi din Anglia au fost aproape să fie preluate de Mike Ashley

Interesul său pentru echipele de fotbal engleze a continuat. Potrivit skysports.com, miliardarul britanic a încercat recent să cumpere Sheffield Wednesday, echipa cu o istorie de peste 150 de ani aflată aproape de faliment.

Englezii scriu că acesta va reveni cu o ofertă și mai mare, iar, în ultimii ani, s-a aflat în cursa pentru a deține și alte cluburi importante precum Derby County, Reading sau Coventry City.

