Fostul patron din SuperLiga, dezvăluire incredibilă după Inter – Bodo/Glimt 1-2: „Nu se gândesc la bani. Jucătorii lor aveau salarii ca la Sepsi!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Bodo/Glimt continuă miracolul în Champions League. După victoriile împotriva lui Manchester City şi Atletico Madrid, , în dublă victorie: 3-1, 2-1.

Laszlo Dioszegi dezvăluie ce l-a impresionat în deplasarea de la Bodo/Glimt: „Fanatismul oraşului!”

Înainte să uimească Europa, Bodo/Glimt juca pentru un loc în Conference League împotriva lui Sepsi. Se întâmpla în august 2023 când echipa norvegiană elimina greu formaţia din Sfântu Gheorghe după 2-2 în tur şi 3-2, după prelungiri, în returul din Norvegia.

ADVERTISEMENT

Patronul covăsnenilor, Laslo Dioszegi, a povestit pentru FANATIK ce l-a impresionat în deplasarea din Norvegia, spunând că echipa este foarte unită şi tot oraşul se schimbă în zi de meci:

„Cu ce am rămas după excursia la Bodo/Glimt a fost fanatismul oraşului. Este un oraş cu 50.000 de locuitori, exact ca Sfântu Gheorghe. Cu o zi înainte de meciul nostru ne plimbam pe acolo, prin oraş.

ADVERTISEMENT

Nimic nu prevestea că peste o zi va fi un meci de Conference League. Dar absolut nimic. Nu am văzut un om care să fie îmbrăcat în culorile clubului. În ziua meciului, când am ieşit din hotel şi am ieşit să mergem la stadion, am văzut că tot oraşul era plin.

ADVERTISEMENT

La toate ferestrele era agăţat steagul echipei. Iar în portul Bodo/Glimt, lângă steagul oraşului era arborat steagul echipei de fotbal. Toţi sunt mândri de echipa lor şi toţi sunt împreună. N-am văzut pe nimeni să urle când am egalat de la 2-0 la 2-2.

Nimeni nu a spus nimic, cum e la noi, când încep să fluiere şi să huiduie jucătorii. Sunt foarte uniţi, au o mentalitate mult mai sănătoasă ca jucătorii noştri, din păcate. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume”, a spus Dioszegi.

ADVERTISEMENT

La Bodo/Glimt, salarii ca la Sepsi: „Nu se gândesc la bani!”

Patronul lui Sepsi Sf. Gheorghe a dezvăluit că la vremea respectivă salariile de la Bodo/Glimt erau similare celor de la Sepsi. Dioszegi i-a lăudat pe norvegieni, spunând că sunt un club foarte similar cu cel pe care îl patronează:

„Scandinavii au altă mentalitate, de învingători, nu se gândesc la bani. Nu aveau salarii mai mari decât jucătorii noştri. Iar atunci, arbitrul a greşit flagrant în favoarea lor şi trebuia să câştigăm cu 3-2.

Noi intram în grupele Conference League în locul lor. După acel meci, jucătorii noştri au căzut psihic şi fizic. Am pierdut 5 sau 6 meciuri unul după celălalt şi a trebuit să îl schimbăm pe Liviu Ciobotariu.

Dar sunt foarte mândru de echipa lui Bodo/Glimt. Într-un fel ne asemănăm. Sunt recent înfiinţaţi şi uite ce au reuşit să facă. Au câştigat patru meciuri în Champions League cu nişte adversari pe care nicio echipă românească nu se gândeşte să o învingă: Manchester City, Atletico Madrid, Inter”, a spus Dioszegi pentru FANATIK.

Patru jucători de la Bodo/Glimt – Sepsi, titulari cu Inter Milano

Performanţa celor Bodo/Glimt este remarcabilă, în condiţiile în care sezonul intern s-a încheiat în luna noiembrie şi de atunci a avut meciuri oficiale doar în Liga Campionilor. În optimi, norvegienii vor juca împotriva lui Sporting sau Manchester City.

Între timp, Sepsi speră să revină în prim plan după . Covăsnenii sunt pe locul doi în liga secundă, ultimul de promovare directă, cu trei etape înainte de final.

Pe lângă antrenor, patru jucători care au evoluat în meciul retur dintre Bodo/Glimt şi Sepsi din urmă cu doi ani şi jumătate au fost în primul „11” al nordicilor la meciul retur cu Inter Milano:

Echipa de start Bodo/Glimt cu Sepsi: Haikin – Wengbangomo, Moe, Bjortuft, Bjorkan – Saltnes, Berg, Gronbaek – Sorli, Moumbagna, Pellegrino. Antrenor: Kjetil Knutsen

Echipa de start Bodo/Glimt cu Inter: Haikin – Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan – Evjen, Berg, Fet – Blomberg, Hogh, Hauge. Antrenor: Kjetil Knutsen