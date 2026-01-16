Fostul ”Pescarul Priceput SRL” a reparat cazanul CET Sud care a lăsat Capitala fără căldură. ”Am avut lucrări departe”

ADVERTISEMENT

Cazanul nr. 4 al Electrocentrale (Elcen) București, care s-a stricat și a lăsat aproximativ 30.000 de apartamente fără căldură, a fost întreținut cu o firmă specializată anterior în acvacultură și apoi în contabilitate, înainte să devină o firmă de casă care să primească contracte pe bandă pentru lucrări de întreținere și reperații ale unităților de termoficare din București.

Înainte să lase până la 3.500 de blocuri fără apă caldă după Bobotează, Cazanul 4 al CET Sud a fost reparat, din noiembrie, timp de 60 de zile, de Elcen, cu firma Energovulcan IGS SRL din București, așa cum a descoperit FANATIK. De la înființarea din 2015 și până în prezent, Energovulcan a mai purtat două denumiri. Prima dintre acestea a fost Pescarul Priceput SRL.

Lucrările termice ale fostului Pescarul Priceput

Contractul de „Lucrări de necesitate – înlocuire armături circuite abur SRR-uri și Cazan abur nr. 4 – CET București Sud” a fost atribuit de Electrocentrale București S.A. pe 10 noiembrie 2025. Firma câștigătoare a fost Energovulcan IGS SRL din Sectorul 5, alături de terțul susținător Turboned SRL din Gorj.

Obiectul contractului a fost servicii de reparare și întreținere la stațiile de reglare și repartizare ale CET Sud, care au legătură cu cazanul ce a lăsat zeci de mii de apartamente fără căldură în perioada 6–16 ianuarie.

Angajații s-au ocupat de înlocuirea armăturilor (vane, robineți, elemente de închidere și reglaj) de pe circuitele de abur ale SRR-urilor și ale cazanului de abur nr. 4, conform caietului de sarcini. La Cazanul 4, intervenția a vizat armături aferente unui cazan energetic de înaltă presiune și temperatură, iar cerințele de experiență similară indicau parametri tipici de exploatare: DN 100, PN 400, T ≈ 550°C, plus obligații de autorizare și personal de specialitate ISCIR (documentație de reparație, supraveghere lucrări, sudură și examinări nedistructive).

Acționarul principal, din acte, al Energovulcan IGS este Alina Raluca Gâlcă, din București, conform datelor de la Registrul Comerțului. Însă acționarul real al firmei este Dorin Șuhan, cel care controlează Metalica Grup SRL. Când l-am contactat pe Dorin Șuhan, acesta a negat, în primul răspuns, că ar avea vreo legătură cu . În cele din urmă, după ce i-am prezentat datele de mai jos, a fost de acord să ne răspundă la alte întrebările FANATIK.

Asta pentru că Alina Raluca Gâlcă este chiar angajata sa, fiind director economic în Metalica Grup S.A. Din acest „grup de firme” mai fac parte și Metalica SRL din București, alături de Energovulcan IGS. De fapt, Energovulcan este singura societate din grup care a avut venituri în 2024, ultimul an pentru care sunt publicate datele financiare ale firmelor. Informațiile pentru 2025 ale societăților vor fi publicate de Fisc până la mijlocul acestui an. Subcontractantul Turboned SRL din Gorj este deținut și administrat de Răzvan Nedelcu. Firma a avut afaceri de 2,5 milioane de lei în 2024.

Drumul de la pescuit, contabilitate și până la reparații la Cazanul 4

Energovulcan IGS a fost înființată ca firmă în 2015 de Dorin Suhan. Atunci, firma se numea Pescarul Priceput SRL și avea activitate în acvacultură. Cei doi fondatori și acționari erau Mihăilă George-Daniel și Suhan Dorin.

În mai 2017 are loc o nouă schimbare de denumire, societatea devenind Aldorcontab SRL. Intră Gâlcă Raluca-Alina în acționariat prin cesiuni; Mihăilă se retrage, iar structura devine Gâlcă – 51% și Suhan – 49%, Gâlcă fiind numită administrator. Obiectul principal de activitate devine contabilitatea.

Peste doi ani, în noiembrie 2019, Aldorcontab își schimbă din nou profilul de activitate. Trecerea se face de la servicii de contabilitate la producție și activități industriale (metalice, mecanică, echipamente), pregătind repoziționarea companiei.

Denumirea actuală apare în decembrie 2020. Suhan Dorin cesionează integral cele 49% către Gâlcă, societatea devine cu asociat unic, iar denumirea se schimbă în Energovulcan IGS SRL. Coincidență sau nu, în noiembrie 2020, Dorin Suhan închide firma fără activitate Energovulcan SRL din Oltenița, județul Călărași, care avea același tip de activități. Astfel, aparent, firma din București continuă societatea din Călărași ca denumire și tip de afaceri.

„Am lucrat departe de fisură”

După ce Dorin Suhan a acceptat că la Cazanul nr. 4 au fost făcute de o firmă din grupul său, acesta ne-a transmis că lucrările firmei nu au fost realizate la instalațiile care au cedat de Bobotează.

„Da, am avut lucrări la CET, la cazanul nr. 4. Nu am avut lucrări în zonele cu probleme. Nu avem nicio legătură”, a răspuns acesta pentru FANATIK.

Când l-am rugat să ne explice clar care au fost lucrările sale și ce a reparat și întreținut în cazanul fisurat, Dorin Suhan s-a mărginit să ne spună: „Am avut lucrări departe de zonele cu probleme”. „Nu am avut lucrări acolo unde sistemul a cedat”, a mai adăugat acesta.

Reprezentanții CET ne-au transmis că nu ne pot oferi informații despre contract, dar au precizat că nu s-a făcut o legătură între aceste lucrări și defecțiune.

L-am întrebat și pe Bogdan Ivan, ministrul Energiei, în subordinea căruia se află ELCEN, dacă i s-a transmis că Electrocentrale întreținea Cazanul nr. 4 cu o firmă cu o traiectorie neobișnuită, de la pescuit la termoficare. Nu ne-a răspuns la apeluri și la mesaje până în acest moment.

Informațiile despre localizarea defecțiunii

„Defecțiunea care a dus la reducerea capacității de producție a fost o fisură apărută la una dintre țevile din interiorul unui cazan de abur. Instalația a fost răcită și scoasă din circuitul de încălzire aproape o zi, pentru a se putea interveni în siguranță și a se remedia fisura”, ne-au explicat reprezentanții ELCEN.

„Pe durata opririi temporare, producția de energie termică a fost asigurată prin cazanul și turbina nr. 3 și două cazane de apă fierbinte, fără întreruperea livrării agentului termic”, au mai precizat reprezentanții Electrocentrale.

Deși Electrocentrale București SA (Elcen) explică faptul că intervenția la cazanul de abur nr. 4 din CET București Sud a fost finalizată încă din 8 ianuarie, iar instalația a fost repusă în funcțiune în siguranță, până vineri, 16 ianuarie, sistemul nu a funcționat la parametri normali. Joi seara, aproape 10% din blocurile din Capitală nu aveau căldură, așa cum reiese din harta interactivă a Termoenergetica București, compania Primăriei care transportă agentul termic de la CET-uri către locuințe.

Nici primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, nu ne-a răspuns la întrebările legate de originea defecțiunii. L-am întrebat dacă a fost informat de Elcen despre lucrările de întreținere efectuate la cazanul cu probleme, însă nu ne-a răspuns până în acest moment.

Contractele Energovulcan

Din contractele de peste 9 milioane de lei pe care Energovulcan le-a obținut pentru rețele de transport apă și conducte după 2022, când activitatea firmei a luat avânt, peste jumătate sunt cu Electrocentrale.

De fapt, activitatea firmei Energovulcan se concentrează pe contractele cu Electrocentrale București, compania de stat din subordinea Ministerului Energiei, care administrează cele patru CET-uri (Sud, Vest, Grozăvești și Progresu) ce asigură încălzirea Capitalei, așa cum reiese din licitațiile publice câștigate de firmă.

În plus, majoritatea acestor lucrări se desfășoară în incinta CET Sud, acolo unde se află cazanul fisurat care a lăsat Capitala fără căldură începând cu 6 ianuarie.

Contractul „LN 3 TA3, TA4 – montaj compensatori DN 1000 – CET București Sud” a fost atribuit de Electrocentrale București S.A. la 5 noiembrie 2025 tot către Energovulcan. Valoarea lucrărilor a fost de 183.073 de lei fără TVA, iar durata contractului este de 20 de zile. Lucrările nu vizează direct cazanul de abur nr. 4, fiind limitate exclusiv la instalațiile asociate turbinelor TA3 și TA4.

Achiziția directă cu indicativul DAN2537593 vizează „LN 3 – demontarea și înlocuirea vanelor de pe circuitul de abur viu al cazanului nr. 2 din CET Sud”. Contractul, în valoare de aproximativ 140.000 de lei, a fost atribuit tot firmei Energovulcan. Lucrările au constat în intervenții tehnice asupra armăturilor de abur viu, necesare pentru menținerea funcționării sigure a cazanului nr. 2.

Achiziția atribuită prin CAN1150934 din 17 iulie 2025 vizează lucrări LN3 exclusiv în cadrul CET Grozăvești, nu la CET București Sud. Contractul a fost împărțit în două loturi: Lotul 1 – înlocuirea armăturilor aferente cazanului de abur nr. 1 din CET Grozăvești, atribuit firmei Techno Montaj pentru suma de 232.128 lei, și Lotul 2 – înlocuirea conductelor aferente turbinei cu abur nr. 1 din CET Grozăvești, atribuit firmei Energovulcan IGS SRL pentru 399.000 lei. Contractele au fost semnate la 17 iulie 2025, în urma unei licitații deschise, criteriul fiind prețul cel mai scăzut. Aceste lucrări nu au nicio legătură cu cazanul de abur nr. 4, nici din CET Grozăvești, nici din CET București Sud, fiind limitate strict la echipamentele nr. 1 din centrala Grozăvești.

Pe 15 iulie 2025, Energovulcan mai primește și lucrarea „LN 3 – înlocuirea circuitelor aferente Secției Chimice și Secției Turbine din CET Progresu”. Valoarea contractului a fost de 637.900 de lei fără TVA, iar durata contractului este de 36 de zile. Lucrările constau în înlocuirea conductelor și circuitelor tehnologice din zona chimică și din zona turbinelor, conform caietului de sarcini.

La finalul anului 2024, Energovulcan a mai primit și contractul „LN 3 – instalație de dedurizare la CET București Sud”, în care este menționat și CET București Vest ca loc de executare. Obiectul contractului a vizat revizia și readucerea la parametri nominali a instalațiilor de dedurizare, cu scopul funcționării sigure și al asigurării calității apei tratate necesare exploatării instalațiilor. Valoarea contractului a fost de aproximativ 129.000 de lei.