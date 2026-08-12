Fostul portar al Universității Craiova a găsit punctele slabe al lui KuPS! Unde pot surprinde finlandezii

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O victorie în fața lui KuPS ar echivala cu o calificare în play-off-ul Europa League pentru Universitatea Craiova și, implicit, asigurarea unui loc într-o grupă europeană. Fostul portar al oltenilor, Cristian Bălgrădean, a expus punctele slabe ale nordicilor.

Care sunt punctele slabe ale lui KuPS de care poate profita Universitatea Craiova

Contactat de FANATIK, Cristian Bălgrădean (38 de ani), care a jucat pentru Universitatea Craiova între 2014 și 2016, a mărturisit că finlandezii nu s-au schimbat prea mult de când i-a întâlnit cu CFR Cluj, în urmă cu șase ani.

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Atunci, ardelenii s-au impus cu 3-1 pe teren propriu și s-au calificat în grupele Europa League. Fiind perioada de pandemie s-a jucat o singură manșă, iar CFR a avut norocul să evolueze pe teren propriu și să scape de gazonul sintetic din Finlanda.

”Eu spun că Universitatea Craiova pleacă cu prima șansă. A fost urât sinteticul ăla din Finlanda, și le-a pus probleme. Noi când am jucat cu CFR Cluj în pandemie am avut noroc că s-a jucat în Gruia, într-o singură manșă.

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Și noi când au jucat cu ei aveau o echipă masivă, grea, la fel ca acum. Nu s-au schimbat foarte multe, același stil de joc. Deci Craiova e favorită la calificare. KuPS are probleme în apărare și mi s-a părut și portarul nesigur. Cred că pot fi periculoși doar la fazele fixe pentru că sunt masivi și puternici și aici vor încerca să profite”, a declarat Bălgrădean, pentru FANATIK.

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Cât de jos a ajuns fotbalul românesc

Actualul portar al celor de la Sănătatea Cluj este convins că jucătorii de la Universitatea Craiova nu vor fi copleșiți de înfrângerea din campionat cu FC Argeș și consideră că dacă oltenii nu se vor califica ar fi un mare semn de întrebare.

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”Sunt convins că are prima șansă Craiova, mai ales că cu acei suporteri frumoși în spate. Practică un fotbal bun și nu cred că e relevant că au pierdut cu FC Argeș. Va fi un meci foarte diferit și sunt concentrați 100% pe meciul cu finlandezii.

Ar fi foarte bine pentru fotbalul românesc pentru că am văzut ce rezultate au fost și nu mai reușim să ducem mai multe echipe în grupele competițiilor europene. Avem mare nevoie de coeficient. Nu știu dacă ne e incomod sau mai dificil să jucăm cu nordicii. Acum e greu cu orice adversar pentru că fotbalul românesc nu a mai progresat.

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Eu sunt însă convins că cei de la Craiova vor aborda meciul la victorie și vor ataca din primul minut. Sunt ferm convins că așa va fi. Dacă Universitatea Craiova nu se califică e un mare semn de întrebare, dar repet eu zic că vor trece de finlandezi”, a spus Cristian Bălgrădean, în exclusivitate pentru FANATIK.

Se umple Bănia la returul cu KuPS

Partida Universitatea Craiova – KuPS, din manșa secundă a turului 3 preliminar al Europa League, se va disputa joi, 13 august, de la ora 20:00. În jocul tur din Finlanda cele două echipe au terminat la egalitate, scor 1-1.

Elevii lui Filipe Coelho vor avea parte de o susținere masivă la jocul de pe ”Ion Oblemenco”. FANATIK a aflat că până la acest moment s-au vândut peste 5.000 de bilete, la care se adaugă cei 11.000 de abonați și fanii care au ales să-și cumpere pachetul pentru jocurile cu FC Argeș și KuPS. Per total, la duelul cu finlandezii.

Dacă vor ajunge în play-off-ul Europa League, ”alb-albaștrii” vor avea parte de un . Bătălia pentru intrarea în grupă se va da cu Ararat-Armenia, care a coborât din Champions League după înfrângerea cu Celje.