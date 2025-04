Fostul portar de la FC U Craiova, despre despărţirea de Mititelu: „Am renunţat la salarii ca să ia licenţa!”. Revine în SuperLiga. Exclusiv

Ionuţ Gurău a avut evoluţii apreciate pe când FC U Craiova a fost în prima ligă. Însă, după retrogradarea echipei, portarul în vârstă de 26 de ani .

Fostul portar de la FC U Craiova, despre despărţirea de Mititelu: „Am renunţat la salarii ca să ia licenţa!”

Portarul s-a despărţit de FC U Craiova în luna martie a acestui an şi este liber de contract. „Uriaşul” a vorbit pentru FANATIK despre plecarea de la echipa lui Adrian Mititelu spunând că a renunţat la mai multe salarii:

„Am reziliat în condiţii amiabile. Am vrut să îl ajut pe domnul Mititelu şi chiar am renunţat la câteva salarii. Eu şi câţiva colegi aveam salariile din Liga 1 şi când ne-a cerut să reziliem, am zis că e în regulă.

Nu era vorba doar de salariile până în vară la care am renunţat, ci şi din urmă. Inclusiv din Liga I. Dar şi aşa nu evoluam, aşa că am acceptat să plec de atunci, să nu mai aştept finalul sezonului.

Fiind vorba de nişte restanţe, am renunţat la salarii ca echipa să ia licenţa. Am fost de acord să ajut. Acum mă antrenez în Bucureşti, . Mă pregătesc să revin în vară”, a spus Gurău pentru FANATIK.

„Îmi e mai uşor să îmi găsesc un contract în SuperLiga decât în Liga II”

Ionuţ Gurău a avut discuţii cu mai multe echipe din SuperLiga şi surprinde atunci când spune că îi e mai uşor să îşi găsească un contract la nivelul primei ligi, decât în liga secundă:

„Am avut discuţii cu câteva echipe din SuperLiga. Dar deocamdată n-am semnat nimic. Mai sunt câteva etape de jucat şi mai întâi să vedem situaţia. E vorba despre echipe care luptă să rămână în prima ligă.

Să vă zic sincer, mie îmi e mai uşor acum să îmi găsesc un contract în SuperLiga decât în Liga II. Acolo toate echipele care se bat la promovare se bazează pe juniori în poartă”, a spus Gurău pentru FANATIK.

Ionuţ Gurău a fost transferat de FC U Craiova în 2022 de la Unirea Slobozia. Portarul a fost crescut la Academia Hagi, unde a fost legitimat din 2013 până în 2020, când a fost cedat la Slobozia.