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Kevin Miller, fost portar la cluburi precum Crystal Palace, Watford sau Southampton, a murit marți, 15 septembrie, la vârsta de 57 de ani. Anunțul a fost făcut de clubul Wigan Athletic, la care acesta activa ca antrenor de portari. Miller a strâns peste 700 de prezențe în cariera de fotbalist, evoluând timp de un sezon inclusiv în Premier League.

Fostul portar englez Kevin Miller a decedat la vârsta de 57 de ani

Kevin Miller a murit subit în noaptea de luni spre marți, cauza decesului nefiind confirmată pentru moment. Fostul portar a debutat la nivel de seniori în tricoul celor de la Exeter City și a mai evoluat pentru Birmingham City, Watford, Crystal Palace, Barnsley, Bristol Rovers, Derby County, Southampton și Torquay United, înainte de a-și încheia cariera la nivel profesionist în 2007. Mai apoi, acesta a mai jucat timp de 9 ani pentru Bodmin Town, o formație de amatori.

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Portarul a strâns 739 de prezențe în toate competițiile pe parcursul carierei de fotbalist profesionist, 38 dintre ele fiind în sezonul 1997-1998 al , când a jucat pentru . După retragere, a activat ca antrenor de portari în diviziile inferioare, la Plymouth Argyle, Torquay, Exeter City și Wigan Athletic.

Wigan, mesaj emoționant după decesul lui Kevin Miller

Wigan Athletic a confirmat decesul lui Kevin Miller joi, 17 septembrie. Fostul portar era căsătorit și avea o fiică. „Clubul Wigan Athletic este profund îndurerat și devastat de vestea trecerii în neființă a antrenorului de portari Kevin Miller. Kevin s-a alăturat clubului în această vară după mai bine de trei ani petrecuți ca antrenor de portari la Exeter City și o carieră impresionantă de jucător, întinsă pe parcursul a peste 18 ani.

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Deși perioada petrecută de Kevin la ‘Latics’ a fost mult prea scurtă, el a devenit rapid un membru extrem de apreciat și respectat al staff-ului primei echipe. Experiența, profesionalismul și pasiunea sa pentru pregătirea portarilor erau evidente pentru toți, iar personalitatea sa plină de energie pozitivă a lăsat o impresie de neșters asupra tuturor celor care au avut privilegiul de a lucra alături de el.

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Contribuția lui Kevin în fotbal a fost semnificativă, însă cei care au lucrat alături de el își vor aminti în primul rând de omul din spatele profesionistului. Kevin a fost soț, tată, un coleg extrem de respectat și un antrenor dedicat, o persoană care a avut un impact real asupra celor din jur, atât pe teren, cât și în afara acestuia.

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Dispariția sa subită a lăsat întreaga echipă a clubului profund îndurerată și devastată. Gândurile și rugăciunile noastre se îndreaptă către soția lui Kevin, Fiona, fiica sa, Esme, familia apropiată, prieteni, colegi și toți cei care l-au cunoscut și l-au iubit. Clubul solicită respectarea intimității familiei și a prietenilor lui Kevin în aceste momente dificile. Toți cei de la Wigan Athletic transmit sincere condoleanțe familiei și celor dragi lui Kevin”, a transmis gruparea din divizia a treia a Angliei pe .