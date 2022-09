Fostul portar Ștefan Ciuculescu, dezvăluiri despre ”cariera” în MMA și lupta cu Marius Crăciun: „Suflarea rapidistă o să fie fericită și mândră”

Pe lângă confruntările dintre Zannidache și Gheboasă ori Bobicioiu și Zănoagă de la gala RXF din 27 septembrie, un alt meci care stârnește interes, în special în rândul fanilor Survivor România, este cel dintre Ștefan Ciuculescu și Marius Crăciun.

Ștefan Ciuculescu intră în cușca MMA cu Marius Crăciun

Fostul portar al Rapidului nu e prima oară când luptă împotriva lui Marius. Cei doi au fost adversari și în reality-show-ul Survivor România, sezonul difuzat de Kanal D. Ștefan făcea parte din echipa Faimoșilor, iar Marius din cea a Războinicilor.

ADVERTISEMENT

Acum, fotbalistul îi va aplica pumni și picioare fostului luptător de judo. Ștefan ne-a spus că a început să îi placă sportul de contact, recunoscând, totuși, că mai are mult până să se considere profesionist.

Sportivul ne-a spus de câte ori s-a antrenat pe zi până acum, dar și cum au reacționat apropiații atunci când au aflat că va intra în cușcă.

ADVERTISEMENT

Ștefan Ciuculescu se antrenează din greu, dar se gândește și la distracție: „După aia să dăm drumul la petrecere cum ne place nouă, ca-n fotbal!”

-Cum te-ai pregătit pentru meci?

M-am pregătit normal. Am făcut două antrenamente pe zi. Dimineața sală, seara iar sală, dar pe parte tehnică. Consider că sunt pregătit din toate punctele de vedere și fizic, și psihic. N-am o problemă. Sper să fac un meci bun, așa cum lumea e obișnuită. De ce nu, să ies victorios. De asta urc în cușca RXF și după aia să dăm drumul la petrecere cum ne place nouă, ca-n fotbal!

-Care crezi că e punctul slab al lui Marius?

Nu l-am urmărit sincer pe Marius. La cum îl știu, el pare mai timid, mai la locul lui, dar când e pus în fața unei încercări nu dă înapoi.

ADVERTISEMENT

-Deci ne spui că ai un competitor de temut

Cred că, intrând în cușcă, reacția asta o va avea și față de mine. Nu va aștepta să reacționeze după ce eu voi ataca, după ce îi voi da un pumn sau un picior.

„Suflarea rapidistă o să fie fericită. Apropiații mei n-au nicio emoție!”

-Te-ar putea surprinde ca răspuns la atacurile tale din ring?

Nu știu dacă ar avea cu ce să mă surprindă foarte tare, pentru că suntem la nivel de amatori. Am învățat niște chestii de bază, nimic mai mult, însă e un singur deznodământ: Ștefan Ciuculescu câștigător!

ADVERTISEMENT

-Cum au reacționat apropiații când au aflat că te vei bate? Au emoții pentru tine?

Apropiații și oamenii care mă cunosc n-au nicio emoție. Au încredere în mine, mă motivează. Sunt convins că nu o să dezamăgesc. Suflarea rapidistă o să fie fericită și mândră de mine!

ADVERTISEMENT

Cine cu cine intră în ring

Gala RXF începe la ora 20 și va fi difuzată în sistemul pay-per-view pe site-ul oficial al evenimentului.

, Iasmin Agoston îl va întâlni pe Mihai Aftanase, , iar Ion Sorin îi va arăta Fachirului din Periș perversa de pe Târgu Ocna.

Gheboasă este cel mai nou intrat în nebunia RXF, după ce CipiRaw, adversarul inițial al lui Zannidache a ieșit din schemă motivând că și-ar fi fisurat o coastă la antrenamente.

În cadrul conferinței de presă din 26 septembrie, Zanni a dezvăluit că Cipi i-ar fi propus să facă blat, dar a refuzat, având îndoieli și cu privire la starea sa medicală, cea cu care s-a sustras de la eveniment.