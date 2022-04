Fostul portar Vasili Hamutovski a tranșat fără ezitare disputa dintre FCSB și Steaua. ”FCSB e Gigi”

În 2003, când Vasili Hamutovski a semnat cu Steaua, echipa era finanțată de Gigi Becali. Fostul portar a revenit în Ghencea, anul acesta, pentru a lucra în Academia echipei Armatei și a vorbit despre trecutul lui în roșu și albastru, dar și despre bătălia pe nume, culori și palmares dintre Steaua și FCSB.

Plătit de Armată, Vasili Hamutovski are amintiri frumoase cu Steaua lui Gigi Becali

Vasili Hamutovski a activat în ultimii ani ca antrenor cu portarii la mai multe cluburi din Belarus, Rusia și Ucraina însă, odată cu invazia ultimei țări de către armatele Guvernului de la Kremlin, fostul fotbalist s-a refugiat în Polonia.

ADVERTISEMENT

Recent acesta a fost contactat de coordonatorul Centrului de Copii și Juniori a clubului CSA Steaua, George Ogăraru, care clubului militar.

Deși este plătit de Ministerul Apărării, instituția care finanțează echipa din Ghencea care evoluează în eșalonul secund, Hamutovski a rememorat momentele frumoase din perioada Stelei finanțate de Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Actualul patron al FCSB se judecă de ani de zile CSA Steaua pentru a dobândi numele, sigla, culorile și palmaresul grupării din Bulevardul Ghencea

”Nu știu situația, pentru că după ce am plecat de la Steaua, în 2006, nu am știut ce se mai întâmplă aici. Eu știu că acum FCSB e Gigi, dar nu știu situația. Eu când am jucat la Steaua, cu Gigi, el a fost mereu mulțumit de rezultate în campionat și în cupele europene.

ADVERTISEMENT

Pe timpul meu, nu am avut niciodată probleme cu Gigi, el a fost mereu mulțumit. La plecare, și eu am fost mulțumit, și el a fost mulțumit”, a spus Hamutovski, pentru

Situația ingrată a fostului internațional din Belarus

Vasili Hamutovski a fost unul dintre portarii importanți din istoria naționalei statului Belarus. Fostul stelist a adunat 26 de meciuri în tricoul primei reprezentative a țării sale, însă a ajuns în situația ingrată de a nu mai putea munci în propria țară.

ADVERTISEMENT

Fostul fotbalist nu agreează regimul de la Minsk (Belarus este un aliat tradițional al Rusiei) și condamnă ferm invazia Ucrainei de către armata Rusiei. De altfel, Hamutovski a ajuns persona non grata în Belarus după ce a contestat în stradă rezultatele alegerilor prezidențiale din 2020 ”câștigate” de Aleksandr Lukașenko.

ADVERTISEMENT

Pentru curajul lui, , amendat și a trebuit să părăsească țara natală. Așa a ajuns la Lviv, în Ucraina, de unde a fost obligat să plece din cauza războiului declanșat de Rusia.â