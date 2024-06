Fostul premier Adrian Năstase s-a apucat de făcut țuică. „Am niște sticle speciale pe care am menționat inițialele mele”

a dezvăluit ce activități are de când s-a retras din viața politică. Cel care a ocupat funcția de președinte al PSD

Ce pasiuni are fostul premier Adrian Năstase

Într-un interviu pentru , Adrian Năstase a vorbit despre pasiunile sale și a mărturisit care este secretul unei căsnicii fericite și îndelungate. Fostul premier spune că soția sa este foarte îngăduitoare și i-a fost tot timpul alături de-a lungul celor 39 de ani de căsnicie.

Totodată, Adrian Năstase a declarat că el și partenera lui de viață sunt foarte pasionați de agricultură. Ba chiar, printre cadourile dăruite soției în ultima perioadă nu se numără bijuterii sau călătorii scumpe, ci o cazma și un dud alb.

„I-am făcut deja cadouri și i-am făcut cadou pentru aniversarea asta, dar i-am făcut cadou și pentru anul viitor și pentru peste doi ani. I-am făcut cadou o cazma pentru la Cornu.

Am văzut o reclamă interesantă așa, cu zimți pe margine, și am spus iată un cadou pentru anul viitor. Pe urmă i-am făcut cadou…voia un dud alb și i-am făcut cadou un dud alb”, a declarat Adrian Năstase la Gala „Seniori de colecţie”.

„Am făcut cadou într-o vreme prietenilor mei lichiorul ăsta special”

Fostul premier spune că deține trei solarii în comuna Cornu, aici unde are roșii, legume, fructe, dar și smochini și curmali. Adrian Năstase a dezvăluit că s-a apucat și de făcut țuică la un moment dat.

De altfel, prietenii săi au primit cadou sticluțe cu „lichiorul special”, pe care sunt specificate inițialele fostului premier. „Avem trei solarii, avem în general o mare parte din timp roșii, dar soția mea pregătește sos de roșii pentru iarnă, pentru diverse legume ș.a.m.d.

Şi pe urmă, foarte multe fructe avem. E adevărat, în special mere, prune, dar am încercat în ultima vreme să pun și niște smochini, niște curmali adaptați de diferiți prieteni. (…)

Am făcut niște sticle speciale pe care e menționat Cornu și A.N. inițialele mele și am făcut cadou într-o vreme prietenilor mei lichiorul ăsta special (n.r. țuică)”, a adăugat Adrian Năstase.