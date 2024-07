Fostul preparator fizic al lui William Baeten, nedumerit de problemele de la genunchi: ”E bestie în antrenamente”. Exclusiv

Gigi Becali, patronul campioanei României, a fost cel care a lăsat să se înțeleagă că și așteaptă să vadă exact care este situația înainte de a-l legitima.

Problemele la genunchi ale lui William Baeten îl surprind pe fostul său preparator fizic

Încercând să deslușească toată această tevatură legată de problemele la genunchi ale lui William Baeten, FANATIK a stat de vorbă cu fostul său preparator fizic de la FC U Craiova, formație pentru care a evoluat timp de patru sezoane.

Dan Vasilică, cel care s-a ocupat de pregătirea jucătorilor la formația lui Adrian Mititelu și care a fost pentru o perioadă și antrenor interimar, a dezvăluit pentru FANATIK că jucătorul nu a avut niciodată astfel de probleme.

”Am lucrat patru ani cu Baeten, nu a ratat niciun antrenament din cauza vreunei probleme avute la genunchi. Nu înțeleg de unde a apărut suspiciunea. Nu cunosc istoricul lui medical dinainte de Craiova, dar cât l-am avut eu nu numai că nu a avut accidentari, dar nici nu l-am simțit vreodată să se menajeze, să tragă chiulul.

Baeten e bestie în antrenamente! Dacă ați vedea înregistrări video ale antrenamentelor fizice ați înțelege că niciun om cu un genunchi defect nu ar putea sa reziste la așa ceva! Unul cu probleme la genunchi ar fi cedat imediat!

Eu am văzut știrea despre suspiciuni legate de Baeten și d-aia am încercat să rememorez și nu am găsit absolut nimic dubios. Lăsând modestia deoparte, cu mine n-a avut nimeni ruptură de ligamente. Sunt bun, drept dovadă stau acasă”, a declarat Vasilică, pentru FANATIK.

Mititelu, surprins de toate discuțiile din jurul lui Baeten

Surprinzător este faptul că William Baeten a fost deja prezentat oficial la FCSB, iar FANATIK a dezvăluit faptul că în schimbul a 50% din drepturile federative ale jucătorului.

Mijlocașul belgian a fost extrem de uimit când a aflat de aceste suspiciuni și le-a spus apropiaților că pentru că nu a avut niciodată probleme la genunchi.

, patronul celor de la FC U Craiova, care a ținut să precizeze că William Baeten nu a fost niciodată accidentat la genunchi.