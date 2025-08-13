Sport

Fostul președinte a dezvăluit ce salariu are Gino Iorgulescu la LPF. „Atât ia în mână”. Exclusiv

Fostul preşedinte al Ligii Profesioniste, Dumitru Dragomir, a dezvăluit salariul uriaş primit de preşedintele LPF, Gino Iorgulescu.
Marian Popovici
13.08.2025 | 08:00
Fostul presedinte a dezvaluit ce salariu are Gino Iorgulescu la LPF Atat ia in mana Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Fostul președinte a dezvăluit ce salariu are Gino Iorgulescu la LPF. „Atât ia în mână”. Sursa: colaj Fanatik

Gino Iorgulescu este în centrul unui mare scandal după ce a fost operată o schimbare de regulament în regim de urgenţă. Dan Şucu şi Mihai Rotaru au făcut front comun, spunând că modificarea de regulament prin care un club poate introduce un jucător exclus înapoi pe listă fără alte artificii, avantajează FCSB-ul.

ADVERTISEMENT

Fostul președinte a dezvăluit ce salariu are Gino Iorgulescu la LPF. „Atât ia în mână”

În direct la Profeţiile lui DON Mitică, fostul şef al Ligii Profesioniste a dezvăluit salariul lui Gino Iorgulescu, actualul preşedinte al forului care guvernează fotbalul din prima ligă, post ocupat din 2013:

Eu am avut în jur de 30.000 de euro salariu brut. Luam cam 15-16.000 de euro în mână. Atât ia şi el în mână, 16-17.000 de euro. Nici nu există aşa salarii, de 30.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Eu am plătit la pensie 6000 de dolari în fiecare lună, aproape 10 ani. Gino va avea pensie mare, ia vreo 200 şi ceva de milioane vechi. Vreo 22.000 de lei. Nu poate să aibă mai mare ca mine, că eu iau şi de la Parlament.

Cu un an nu câştigi nimic. Zece ani ai nevoie ca să stai acolo ca să ai o pensie bună. Eu aşa zic”, a spus Dumitru Dragomir la Profeţiile lui DON Mitică.

ADVERTISEMENT
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”

Şucu: „Foarte bine, să-și asume atunci și demisia”

Dan Şucu îl consideră pe Gino Iorgulescu angajatul tuturor cluburilor din prima ligă şi i-a cerut demisia pentru că a schimbat regulamentul fără să îi cheamă la consultări pe toţi reprezentanţii cluburilor:

ADVERTISEMENT
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe
Digisport.ro
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe

„Cam asta este ideea de egalitate pe care angajatul nostru, dl. Iorgulescu, o are privindu-i pe membrii patronatului. Și spun asta și în calitatea mea de președinte al Confederației Concordia, cel mai mare patronat din România.

ADVERTISEMENT

Domnia sa a spus că-și asumă… Foarte bine, să-și asume atunci și demisia. Este evident că Gino Iorgulescu nu mai poate reprezenta interesele tuturor, în mod egal, la șefia LPF.”, a spus Şucu.

Fostul președinte a dezvăluit ce salariu are Gino Iorgulescu la LPF. „Atât ia în mână”

Vești bune pentru Radu Drăgușin! Liverpool scoate 40 de milioane de euro din...
Fanatik
Vești bune pentru Radu Drăgușin! Liverpool scoate 40 de milioane de euro din buzunare pentru transfer
„Nu are loc să joace la Konya”. Marius Șumudică îi dă o veste...
Fanatik
„Nu are loc să joace la Konya”. Marius Șumudică îi dă o veste proastă fostului jucător de la FCSB: „Campionatul e foarte tare”
Champions League, live video turul 3 preliminar. Qarabag a umilit-o pe Shkendija, „coșmarul”...
Fanatik
Champions League, live video turul 3 preliminar. Qarabag a umilit-o pe Shkendija, „coșmarul” lui FCSB + victorie formidabilă pentru Mourinho! Echipele calificate în play-off
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Miodrag Belodedici, relaxat și cu berea în mână. Unde a fost surprins câștigătorul...
iamsport.ro
Miodrag Belodedici, relaxat și cu berea în mână. Unde a fost surprins câștigătorul Cupei Campionilor
Ce au remarcat fanii în imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și...
gsp.ro
Ce au remarcat fanii în imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel, care au stârnit reacții jignitoare
Alexandru Mitriță a intrat în istorie
Digisport.ro
Alexandru Mitriță a intrat în istorie
„Lumea mă suspectează de operații estetice, dar eu sunt, pur și simplu, frumoasă!”...
gsp.ro
„Lumea mă suspectează de operații estetice, dar eu sunt, pur și simplu, frumoasă!” » Campioană în mijlocul controverselor de pe Internet
Jandarmi cu arme automate, gata de luptă, la metrou în București. Jandarmeria Română:...
Libertatea.ro
Jandarmi cu arme automate, gata de luptă, la metrou în București. Jandarmeria Română: „Nu trebuie să vă speriați!”
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns...
Clever Media
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns la 6.749 lei
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!