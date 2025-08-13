Fostul președinte a dezvăluit ce salariu are Gino Iorgulescu la LPF. „Atât ia în mână”. Exclusiv

după ce a fost operată o schimbare de regulament în regim de urgenţă. Dan Şucu şi Mihai Rotaru au făcut front comun, spunând că modificarea de regulament prin care un club poate introduce un jucător exclus înapoi pe listă fără alte artificii, avantajează FCSB-ul.

Fostul președinte a dezvăluit ce salariu are Gino Iorgulescu la LPF. „Atât ia în mână”

În direct la Profeţiile lui DON Mitică, fostul şef al Ligii Profesioniste a dezvăluit salariul lui Gino Iorgulescu, actualul preşedinte al forului care guvernează fotbalul din prima ligă, post ocupat din 2013:

„Eu am avut în jur de 30.000 de euro salariu brut. Luam cam 15-16.000 de euro în mână. Atât ia şi el în mână, 16-17.000 de euro. Nici nu există aşa salarii, de 30.000 de euro.

Eu am plătit la pensie 6000 de dolari în fiecare lună, aproape 10 ani. Gino va avea pensie mare, ia vreo 200 şi ceva de milioane vechi. Vreo 22.000 de lei. Nu poate să aibă mai mare ca mine, că eu iau şi de la Parlament.

Cu un an nu câştigi nimic. Zece ani ai nevoie ca să stai acolo ca să ai o pensie bună. Eu aşa zic”, a spus Dumitru Dragomir la Profeţiile lui DON Mitică.

Şucu: „Foarte bine, să-și asume atunci și demisia”

şi i-a cerut demisia pentru că a schimbat regulamentul fără să îi cheamă la consultări pe toţi reprezentanţii cluburilor:

„Cam asta este ideea de egalitate pe care angajatul nostru, dl. Iorgulescu, o are privindu-i pe membrii patronatului. Și spun asta și în calitatea mea de președinte al Confederației Concordia, cel mai mare patronat din România.

Domnia sa a spus că-și asumă… Foarte bine, să-și asume atunci și demisia. Este evident că Gino Iorgulescu nu mai poate reprezenta interesele tuturor, în mod egal, la șefia LPF.”, a spus Şucu.