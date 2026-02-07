Fostul președinte al CFR-ului a anunțat cine l-a convins pe Daniel Pancu: “Merită felicitat! El a adus antrenorul” Pe ce s-au dus banii încasați pe Louis Munteanu şi Emerllahu

ADVERTISEMENT

Instalat pe banca CFR-ului în noiembrie 2025, Daniel Pancu a făcut minuni cu echipa din Gruia. Trupa ardeleană impresionează în SuperLiga și are șanse mari să prindă un loc de play-off. Fostul președinte al clujenilor a dezvăluit persoana căreia i se datorează aducerea lui ”Pancone” la echipă.

Cine l-a convins pe Daniel Pancu să vină la CFR Cluj. Dezvăluirea lui Cristi Balaj: “Merită felicitat! El a adus antrenorul”

CFR Cluj a confirmat forma excelentă din 2026 și la Arad. Elevii lui Daniel Pancu s-au impus la limită, scor 1-0, și s-au apropiat la doar un punct de top 6. Intrat în direct, joi, la FANATIK SUPERLIGA, fostul președinte al clubului din Ardeal a remarcat și el faptul că CFR este cea mai în vogă echipă din campionat, raportându-ne la ultimele 10 runde.

Cristi Balaj a început prin a aminti al cui este meritul aducerii lui Pancu pe bancă. L-a amintit pe patronul clujenilor: ”Vreau să-l felicit pe Pancu, pe cei de la club pe care l-au ales. De fapt, domnul (Neluțu) Varga, el este cel care decide legat de antrenor. Vreau să îi felicit”.

Ce spune Balaj despre lupta palpitantă pentru pozițiile de play-off

este una mai palpitantă ca niciodată. Cristi Balaj spune că, exceptându-i pe cei de la CFR, care au o evoluție constantă (n.r. 6 victorii la rând), celelalte echipe sunt imprevizibile. ”Nu mai înțelegi nimic din fotbal”, afirmă fostul arbitru.

”Sunt meciuri directe și, câștigă FCSB, pierde una din echipele care în prezent e în top 6. Și atunci orice etapă poate să aducă schimbări. Am văzut echipe atât de imprevizibile încât, uneori, nu mai înțelegi nimic din fotbal. Orice etapă poate să aducă răsturnări”, a spus Balaj.

Cât de importante au fost transferurile lui Munteanu şi Emmerlahu

Cristi Balaj a subliniat cât de importante au fost pentru CFR Cluj vânzările lui Louis Munteanu și Lindon Emmerlahu. În opinia acestuia, cele două tranzacții au adus la echipa din Gruia ”suportul financiar” și ”liniștea” care lipseau anterior.

”A contat suportul financiar venit de pe urma transferurilor făcute în această iarnă. S-a așteptat fereastra de transfer, pentru că se știa că există interes pentru jucătorii lui CFR. Sumele care au intrat pentru Munteanu şi Emmerlahu au adus liniștea care lipsea anterior. Cred că este suficient pentru a explica și lămuri această situație”, a spus fostul președinte al clubului ardelean.

Ce rol a jucat Daniel Pancu în revirimentul CFR-ului

Fostul președinte din Gruia nu uită să amintească, atunci când se referă la revigorarea lui CFR, de numirea inspirată pe banca tehnică a lui Daniel Pancu. ”Numirea inspirată a lui Daniel Pancu. Acesta a venit cu un suflu nou. De obicei, atunci când schimbi antrenorul, creezi o emulație, aduci un nou spirit. Dacă ai luat și decizia cea mai bună, iar aceasta poți să o ai după ce acel antrenor demonstrează, atunci te poți felicita. Acesta lucrurile sunt cele care contează.

Plus, e important și faptul că Pancu a făcut pregătirea cu echipa. E important, atunci când schimbi un antrenor, să-l schimbi în pauza competițională. Să-i oferi celui nou venit ocazia de a face pregătirea, meciurile de pregătire. Astfel, ai ocazia să pornești cu dreptul. A fost și cazul CFR-ului”, spune Balaj.

Cristi Balaj, după revenirea lui Deac: ”Mă bucur pentru el. A arătat că este profesionist”

În ultimele momente ale meciului UTA – CFR Cluj, la oaspeți am asistat la o schimbare surpriză. Pe teren a intrat . Cristi Balaj spune că se bucură de faptul că Deac a demonstrat că este profesionist.

”Mă bucur pentru Cipi Deac că s-a folosit de oportunitatea de demonstra că este profesionist. A intrat pe teren și, în puținele momente pe care le-a avut la dispoziție, a arătat că este trup și suflet alături de echipă. Chiar a avut un duel pe care l-a câștigat pe final de meci. A demonstrat că, pentru el, clubul este mai important decât orice altceva”, a punctat Balaj.