Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fostul președinte al CFR-ului a anunțat cine l-a convins pe Daniel Pancu: “Merită felicitat! El a adus antrenorul” Pe ce s-au dus banii încasați pe Louis Munteanu şi Emerllahu

Daniel Pancu este antrenorul momentului în SuperLiga. Tehnicianul de 48 de ani a readus CFR-ul în lupta pentru play-off. Fostul președinte din Gruia dezvăluie cine l-a adus pe ”Pancone” la fosta campioană.
Adrian Baciu
07.02.2026 | 19:50
Fostul presedinte al CFRului a anuntat cine la convins pe Daniel Pancu Merita felicitat El a adus antrenorul Pe ce sau dus banii incasati pe Louis Munteanu si Emerllahu
EXCLUSIV FANATIK
Cine l-a convins pe Daniel Pancu să vină la CFR Cluj. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Instalat pe banca CFR-ului în noiembrie 2025, Daniel Pancu a făcut minuni cu echipa din Gruia. Trupa ardeleană impresionează în SuperLiga și are șanse mari să prindă un loc de play-off. Fostul președinte al clujenilor a dezvăluit persoana căreia i se datorează aducerea lui ”Pancone” la echipă.

Cine l-a convins pe Daniel Pancu să vină la CFR Cluj. Dezvăluirea lui Cristi Balaj: “Merită felicitat! El a adus antrenorul”

CFR Cluj a confirmat forma excelentă din 2026 și la Arad. Elevii lui Daniel Pancu s-au impus la limită, scor 1-0, și s-au apropiat la doar un punct de top 6. Intrat în direct, joi, la FANATIK SUPERLIGA, fostul președinte al clubului din Ardeal a remarcat și el faptul că CFR este cea mai în vogă echipă din campionat, raportându-ne la ultimele 10 runde.

ADVERTISEMENT

Cristi Balaj a început prin a aminti al cui este meritul aducerii lui Pancu pe bancă. L-a amintit pe patronul clujenilor: ”Vreau să-l felicit pe Pancu, pe cei de la club pe care l-au ales. De fapt, domnul (Neluțu) Varga, el este cel care decide legat de antrenor. Vreau să îi felicit”.

Ce spune Balaj despre lupta palpitantă pentru pozițiile de play-off

Lupta pentru pozițiile de play-off din acest sezon de SuperLiga este una mai palpitantă ca niciodată. Cristi Balaj spune că, exceptându-i pe cei de la CFR, care au o evoluție constantă (n.r. 6 victorii la rând), celelalte echipe sunt imprevizibile. ”Nu mai înțelegi nimic din fotbal”, afirmă fostul arbitru.

ADVERTISEMENT
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția...
Digi24.ro
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul

Sunt meciuri directe și, câștigă FCSB, pierde una din echipele care în prezent e în top 6. Și atunci orice etapă poate să aducă schimbări. Am văzut echipe atât de imprevizibile încât, uneori, nu mai înțelegi nimic din fotbal. Orice etapă poate să aducă răsturnări”, a spus Balaj.

ADVERTISEMENT
SUA au încercat să mușamalizeze ”furtul” lui Vladimir Putin, dar totul a ieșit...
Digisport.ro
SUA au încercat să mușamalizeze ”furtul” lui Vladimir Putin, dar totul a ieșit la iveală! Președintele american: ”O umilință”

Cât de importante au fost transferurile lui Munteanu şi Emmerlahu

Cristi Balaj a subliniat cât de importante au fost pentru CFR Cluj vânzările lui Louis Munteanu și Lindon Emmerlahu. În opinia acestuia, cele două tranzacții au adus la echipa din Gruia ”suportul financiar” și ”liniștea” care lipseau anterior.

”A contat suportul financiar venit de pe urma transferurilor făcute în această iarnă. S-a așteptat fereastra de transfer, pentru că se știa că există interes pentru jucătorii lui CFR. Sumele care au intrat pentru Munteanu şi Emmerlahu au adus liniștea care lipsea anterior. Cred că este suficient pentru a explica și lămuri această situație”, a spus fostul președinte al clubului ardelean.

ADVERTISEMENT

Ce rol a jucat Daniel Pancu în revirimentul CFR-ului

Fostul președinte din Gruia nu uită să amintească, atunci când se referă la revigorarea lui CFR, de numirea inspirată pe banca tehnică a lui Daniel Pancu.  ”Numirea inspirată a lui Daniel Pancu. Acesta a venit cu un suflu nou. De obicei, atunci când schimbi antrenorul, creezi o emulație, aduci un nou spirit. Dacă ai luat și decizia cea mai bună, iar aceasta poți să o ai după ce acel antrenor demonstrează, atunci te poți felicita. Acesta lucrurile sunt cele care contează. 

Plus, e important și faptul că Pancu a făcut pregătirea cu echipa. E important, atunci când schimbi un antrenor, să-l schimbi în pauza competițională. Să-i oferi celui nou venit ocazia de a face pregătirea, meciurile de pregătire. Astfel, ai ocazia să pornești cu dreptul. A fost și cazul CFR-ului”, spune Balaj.

Cristi Balaj, după revenirea lui Deac: ”Mă bucur pentru el. A arătat că este profesionist”

În ultimele momente ale meciului UTA – CFR Cluj, la oaspeți am asistat la o schimbare surpriză. Pe teren a intrat Ciprian Deac, cel despre care s-a spus că nu mai are viață lungă în Gruia ca jucător. Cristi Balaj spune că se bucură de faptul că Deac a demonstrat că este profesionist.

”Mă bucur pentru Cipi Deac că s-a folosit de oportunitatea de demonstra că este profesionist. A intrat pe teren și, în puținele momente pe care le-a avut la dispoziție, a arătat că este trup și suflet alături de echipă. Chiar a avut un duel pe care l-a câștigat pe final de meci. A demonstrat că, pentru el, clubul este mai important decât orice altceva”, a punctat Balaj.

Fostul președinte al CFR-ului a anunțat cine l-a convins pe Daniel Pancu: “Merită felicitat! El a adus antrenorul” Pe ce s-au dus banii încasați pe Louis Munteanu şi Emerllahu

„M-a tuns unul în Zanzibar și mi-a stricat părul”. Cum poate să arate...
Fanatik
„M-a tuns unul în Zanzibar și mi-a stricat părul”. Cum poate să arate Laurențiu Reghecampf după 6 luni în Africa: „Diavolul cu chip de înger”. Exclusiv
Sorin Cârțu i l-a propus lui Mihai Rotaru pe Zeljko Kopic antrenor la...
Fanatik
Sorin Cârțu i l-a propus lui Mihai Rotaru pe Zeljko Kopic antrenor la Universitatea Craiova. „Am avut discuții”. Exclusiv
Daniel Pancu pune presiune înainte de derby-ul Clujului: “Ei sunt deja în play-off!”....
Fanatik
Daniel Pancu pune presiune înainte de derby-ul Clujului: “Ei sunt deja în play-off!”. Reacție tare despre Deac: “Eu n-am umilit pe nimeni în viața mea”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Sunat de Becali, Pintilii i-a transmis finanțatorului că pleacă de la FCSB: 'Nea...
iamsport.ro
Sunat de Becali, Pintilii i-a transmis finanțatorului că pleacă de la FCSB: 'Nea Gigi, ați spus la televizor, a văzut toată țara!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!