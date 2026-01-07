Fostul președinte al Interului nu l-ar fi numit pe Cristi Chivu pe banca tehnică! Rivalul său din Serie A ar fi fost alesul

ADVERTISEMENT

După o experiență scurtă, dar pozitivă, în sezonul trecut la Parma, Cristi Chivu a fost numit pe banca Interului, echipă la care a scris istorie ca fotbalist. După prima jumătate a sezonului, „nerazzurrii” sunt lideri în Serie A și pe locul 6 în UEFA Champions League, cea mai mare dezamăgire fiind eșecul din semifinala Supercupei Italiei. Fostul președinte al Interului, Massimo Moratti, l-a felicitat pe antrenorul român pentru rezultate, însă a dezvăluit că ar fi ales un alt tehnician în vară.

Fostul președinte al Interului nu l-ar fi numit pe Cristi Chivu pe banca tehnică

Massimo Moratti a declarat că l-ar fi numit pe Antonio Conte pe banca Interului în vara acestui an, în momentul în care actuala conducere a clubului a ales varianta Cristi Chivu. Fostul președinte al „nerazzurrilor” l-a criticat dur pe fostul antrenor al echipei, Simone Inzaghi. „Plecarea lui Simone Inzaghi a fost una neplăcută pentru mine, nu mi-a plăcut ce s-a întâmplat, a încercat să-l imite pe Mourinho, dar a fost o imitație proastă, pentru că Mourinho câștigase tripla.

Eu i-aș fi încredințat Interul meu lui Conte, dar decizia de a-l numi pe Chivu a fost inteligentă și curajoasă, pentru că este foarte bun”, a afirmat omul de afaceri, conform . Antonio Conte a pregătit-o pe Inter în perioada 2019-2021, reușind să câștige un titlu. Acesta se află momentan pe banca lui Napoli și .

Massimo Moratti a analizat lupta pentru titlu din Serie A

, însă lupta pentru primul loc este foarte echilibrată. AC Milan este la doar un punct în urma echipei lui Cristi Chivu, iar campioana Napoli ocupă poziția a 3-a, la două lungimi în urma liderului.

Massimo Moratti este de părere că aceste trei echipe se vor lupta pentru titlu până la final. „Cred că va fi o cursă în trei. Chivu a găsit balanța potrivită la Inter, Napoli are un antrenor fenomenal, iar Milan are experiența lui Allegri. Va fi o cursă până la final”, a declarat fostul oficial al „nerazzurrilor”.

Cine este Massimo Moratti

Massimo Moratti a condus clubul Inter timp de 18 ani, din 1995 până în 2013. În această perioadă, „nerazzurrii” au cucerit numeroase trofee: UEFA Champions League, Cupa UEFA (actuala Europa League), cinci titluri în Serie A, patru Cupe ale Italiei, patru Supercupe ale Italiei și un Campionat Mondial al Cluburilor.

În „era Moratti” la Inter au activat cinci fotbaliști români, în frunte cu Cristi Chivu și Adrian Mutu, perioadele petrecute la club de Ianis Zicu, Cristian Daminuță sau Denis Alibec nefiind unele de succes. În 1998, Moratti îl numea la cârma echipei pe Mircea Lucescu, care avea să se despartă de club după un mandat de doar 3 luni și jumătate. .