Sport

Fostul președinte al Interului nu l-ar fi numit pe Cristi Chivu pe banca tehnică! Rivalul său din Serie A ar fi fost alesul

Massimo Moratti, omul de afaceri care a condus destinele clubului Inter în perioada 1995-2013, a declarat că nu l-ar fi numit pe Cristi Chivu la echipă în vară. Fostul președinte a dezvăluit și ce antrenor ar fi ales.
Bogdan Mariș
07.01.2026 | 07:20
Fostul presedinte al Interului nu lar fi numit pe Cristi Chivu pe banca tehnica Rivalul sau din Serie A ar fi fost alesul
ULTIMA ORĂ
Fostul președinte al Interului, Massimo Moratti, a dezvăluit că nu l-ar fi numit pe Cristi Chivu pe banca echipei. FOTO: Hepta
ADVERTISEMENT

După o experiență scurtă, dar pozitivă, în sezonul trecut la Parma, Cristi Chivu a fost numit pe banca Interului, echipă la care a scris istorie ca fotbalist. După prima jumătate a sezonului, „nerazzurrii” sunt lideri în Serie A și pe locul 6 în UEFA Champions League, cea mai mare dezamăgire fiind eșecul din semifinala Supercupei Italiei. Fostul președinte al Interului, Massimo Moratti, l-a felicitat pe antrenorul român pentru rezultate, însă a dezvăluit că ar fi ales un alt tehnician în vară.

Fostul președinte al Interului nu l-ar fi numit pe Cristi Chivu pe banca tehnică

Massimo Moratti a declarat că l-ar fi numit pe Antonio Conte pe banca Interului în vara acestui an, în momentul în care actuala conducere a clubului a ales varianta Cristi Chivu. Fostul președinte al „nerazzurrilor” l-a criticat dur pe fostul antrenor al echipei, Simone Inzaghi. „Plecarea lui Simone Inzaghi a fost una neplăcută pentru mine, nu mi-a plăcut ce s-a întâmplat, a încercat să-l imite pe Mourinho, dar a fost o imitație proastă, pentru că Mourinho câștigase tripla.

ADVERTISEMENT

Eu i-aș fi încredințat Interul meu lui Conte, dar decizia de a-l numi pe Chivu a fost inteligentă și curajoasă, pentru că este foarte bun”, a afirmat omul de afaceri, conform fcinter1908.it. Antonio Conte a pregătit-o pe Inter în perioada 2019-2021, reușind să câștige un titlu. Acesta se află momentan pe banca lui Napoli și poartă un conflict de la distanță cu fosta echipă și cu omologul său, Cristi Chivu.

Massimo Moratti a analizat lupta pentru titlu din Serie A

Inter a revenit pe primul loc în Serie A după ce s-a impus cu 3-1 duminică împotriva celor de la Bologna, însă lupta pentru primul loc este foarte echilibrată. AC Milan este la doar un punct în urma echipei lui Cristi Chivu, iar campioana Napoli ocupă poziția a 3-a, la două lungimi în urma liderului.

ADVERTISEMENT
„Avea toată influența din culise”: rolul jucat de soția lui Nicolas Maduro, Cilia...
Digi24.ro
„Avea toată influența din culise”: rolul jucat de soția lui Nicolas Maduro, Cilia Flores, în Venezuela

Massimo Moratti este de părere că aceste trei echipe se vor lupta pentru titlu până la final. „Cred că va fi o cursă în trei. Chivu a găsit balanța potrivită la Inter, Napoli are un antrenor fenomenal, iar Milan are experiența lui Allegri. Va fi o cursă până la final”, a declarat fostul oficial al „nerazzurrilor”.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci...
Digisport.ro
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie

Cine este Massimo Moratti

Massimo Moratti a condus clubul Inter timp de 18 ani, din 1995 până în 2013. În această perioadă, „nerazzurrii” au cucerit numeroase trofee: UEFA Champions League, Cupa UEFA (actuala Europa League), cinci titluri în Serie A, patru Cupe ale Italiei, patru Supercupe ale Italiei și un Campionat Mondial al Cluburilor.

În „era Moratti” la Inter au activat cinci fotbaliști români, în frunte cu Cristi Chivu și Adrian Mutu, perioadele petrecute la club de Ianis Zicu, Cristian Daminuță sau Denis Alibec nefiind unele de succes. În 1998, Moratti îl numea la cârma echipei pe Mircea Lucescu, care avea să se despartă de club după un mandat de doar 3 luni și jumătate. Ioan Becali a rememorat recent la emisiunea GIOVANNI SHOW conversația pe care a purtat-o cu Massimo Moratti în momentul în care Adrian Mutu a semnat cu Inter.

ADVERTISEMENT
Jaqueline Cristian a semnat cu un celebru brand! Reacția companiei la scurt timp...
Fanatik
Jaqueline Cristian a semnat cu un celebru brand! Reacția companiei la scurt timp după decizia sportivei: ”Puterea românească”
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. Manchester City face prima mutare răsunătoare din...
Fanatik
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. Manchester City face prima mutare răsunătoare din această fereastră! Update
Răzvan Lucescu, reacție uluitoare după ce PAOK s-a calificat dramatic în sferturile Cupei:...
Fanatik
Răzvan Lucescu, reacție uluitoare după ce PAOK s-a calificat dramatic în sferturile Cupei: „Ne-am distrat”. Cine a fost eroul echipei din Salonic. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Radu Banciu 'a șters pe jos' cu Gigi Becali, după ce patronul FCSB...
iamsport.ro
Radu Banciu 'a șters pe jos' cu Gigi Becali, după ce patronul FCSB l-a numit 'om nebun'! Atac exploziv al 'Consulului'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!