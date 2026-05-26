Fostul președinte al Stelei, anunț devastator pentru CSA! „Altă șansă nu este! Să nu mai bată câmpii”

ADVERTISEMENT

Fostul președinte al Stelei, Marcel Pușcaș (65 de ani), care se afla la cârma clubului în momentul privatizării din 1997, a oferit un verdict devastator pentru formația „roș-albastră”. Conform celor declarate de fostul oficial, Steaua ar trebui să își reînceapă parcursul din Liga a 4-a în cazul în care secția de fotbal se va desprinde pentru a avea drept de promovare în Superliga.

Marcel Pușcaș, verdict devastator pentru Steaua

CSA Steaua evoluează de 5 ani în Liga 2 și a ocupat în mai multe rânduri poziții de promovare directă sau de calificare la baraj, însă din postura unui club de drept public nu poate ajunge în Superliga. În contextul unor discuții cu privire la diverși investitori care ar putea să preia clubul pentru ca acesta să dobândească dreptul de a promova, Marcel Pușcaș a oferit un verdict extrem de dur pentru gruparea „roș-albastră”.

ADVERTISEMENT

Cel care a ocupat rolul de președinte al Stelei în perioada 1996-1998 susține că echipa va trebui să o ia de la capăt din Liga a 4-a în cazul în care secția de fotbal se va desprinde din nou. „Probabil că într-un final se va găsi un alt Becali, din nou trebuie să se rupă din punct de vedere juridic secția de fotbal de întregul numit unitate militară. Se naște o altă entitate, un alt FC Steaua București, în acel moment trebuie să te înscrii la AMFB, nu ca atunci în 2003 la Liga 1. Te duci la AMFB, te înscrii, promovezi în Liga 3, în Liga 2, în Liga 1.

Eu spun asta de doi ani, dacă CSA Steaua rezolvă redesprinderea secției de fotbal, trebuie să o ia de la AMFB, altă șansă nu este. Trebuie să se nască o altă identitate juridică. Toată lumea trebuie să știe treaba asta și să nu se mai bată câmpii cu grație. Toată lumea găsește investitori. Care investitor îți vine să o ia de la AMFB? Trebuie să faci un club de fotbal nou, altfel rămâne tot unitatea militară”, a declarat Marcel Pușcaș la emisiunea moderată de jurnalistul Gabi Safta pe canalul de YouTube .

ADVERTISEMENT

Pe 7 mai, . În cadrul unui eveniment organizat la Banca Națională a României, Ministrul Apărării, Radu Miruță, le-a promis legendarilor fotbaliști că echipa va reuși să promoveze în prima divizie. „Am o rugăminte și o invitație către acești campioni respectați, cunoscuți la nivel internațional.

ADVERTISEMENT

Să intermedieze interacțiunea cu anumite entități private, interesate să investească la Steaua. Garantez că Ministerul Apărării, până în momentul în care un investitor privat va accepta să investească, va rezolva problema birocratică astfel încât Steaua să poată ajunge în SuperLiga. Nu cred că acest drum mai poate fi întors”, afirma acesta. .