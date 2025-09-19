Sport

Fostul președinte de la FC Barcelona, în fața instanței în cazul Negreira: „Cum să cumpărăm arbitri cu 250 de euro?”

Fostul președinte de la FC Barcelona nu scapă de probleme. Cum s-a apărat după ce a fost chemat din nou în fața instanței.
Mihai Dragomir
19.09.2025 | 08:40
Fostul presedinte de la FC Barcelona in fata instantei in cazul Negreira Cum sa cumparam arbitri cu 250 de euro
Fostul președinte de la Barcelona se apără în cazul corupției arbitrajului. Sursa Foto: Hepta.

Fostul președinte de la FC Barcelona nu mai scapă de problemele cu legea. Ce a spus Sandro Rosell în fața instanței după ce a fost chemat din nou în dosarul de mită către arbitri. Nu a lipsit nici cunoscutul Josep Maria Bartomeu.

Fostul președinte al Barcelonei a răspuns în fața instanței după ce a fost rechemat pentru dosarul de corupție

Barcelona, cea care zburdă acum în campionat și care se pregătește să scape de restricțiile fair-play-ului financiar sub patronatul lui Joan Laporta, a traversat o perioadă gri în mandatele lui Sandro Rosell și Maria Bartomeu.

Joi, 18 septembrie, cei doi au fost chemați în instanță, în cadrul procesului judiciar în care au fost acuzați de corupție sportivă. Cazul are la bază plăți de peste 7,5 milioane de euro către compania Dasnil 95 , condusă de fostul vicepreședinte al Comisiei de Arbitri, Jose Maria Enriquez Negreira, acuzat la rândul său, pe o perioadă de 17 ani.

Cei doi foști președinți ai catalanilor au făcut front comun și au susținut că nu au recurs la „cumpărarea” arbitrilor, și că, chiar de s-ar fi întâmplat așa ceva, suma de 250 de euro nu putea garanta un asemenea favor. Ei au pus toate succesele echipei pe seama jucătorilor de top pe care îi avea, în frunte cu Leo Messi.

„Cum poți cumpăra pe cineva cu 250 de euro?”

 „Cu 250 de euro pe raport, cum poți cumpăra pe cineva? Barça câștiga pentru că avea o echipă grozavă cu Messi și Pique”, a fost mărturia depusă de Sandro Rosell, conform sport.es.

„Este clar că au existat atât servicii de consultanță tehnică arbitrală, cât și rapoarte, și că a existat o contraprestație financiară. Nu are niciun sens ca, având echipa pe care o aveam cu Messi, cea mai bună echipă din lume, să avem nevoie de ajutor arbitral”, a spus și Maria Bartomeu, la rândul său, conform sursei.

De asemenea, cei doi au susținut o altă idee comună, anume că Barcelona a moștenit contractul cu Dasnil 95 de la predecesori și că cei din conducere nu au considerat că este necesar investigheze mai departe.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
