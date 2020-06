Fostul președinte UEFA, Michel Platini, atac fără menajamente: ”Fotbalul s-a reluat doar pentru bani, după cum comandă sistemul!”

Michel Platini și-a compromis în mare măsură imaginea de glorie a balonului rotund, câștigată pe merit pe teren, inclusiv cu succese la trofeul Balonul de Aur, fiind suspendat pentru patru ani sub acuzația de corupție, alături de fostul șef al FIFA, elvețianul Sepp Blatter.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Acum Michel Platini a depășit acel moment și a început să pregătească o contraofensivă puternică față de injustiția produsă la adresa sa. Platini spune că este convins că își va putea proba nevinovăția și că tot ce i se impută a fost orechestrat cu bună știință de către omul care a profitat la maxim de ieșirea sa din scenă, actualul președinte FIFA, Gianni Infantino.

Francezul este convins că fără lucrătura lui Infatino ar fi fost ales el în funcția de președinte al forului mondial, însă acuzațiile aduse i-au pătat în mod grav imaginea și au făcut din el un personaj negativ.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Michel Platini a pornit atacul în cotidianul Le Monde

Într-un interviu acordat pentru prestigiosul cotidian Le Monde Michel Platini atacă decizia de reluare a activității fotbalului, pe care o consideră că a fost luată doar pentru a nu se pierde foarte mulți bani.

“Principalele ligi europene s-au reluat doar pentru bani și drepturile TV. S-a discutat mult în Franța, dar, din moment ce guvernul a decis să interzică fotbalul din motive de sănătate, multe discuții sunt inutile.

ADVERTISEMENT

Nu COVID 19 va genera schimbările, ci interesele sistemului

Decizia trebuie respectată, se știe puțin despre acest virus. Tot ceea ce contează este viața, nu un joc de fotbal “. Fotbalul, pe de altă parte, nu se va schimba din cauza epidemiei:

„Schimbările nu vor veni de la Covid-19, ci din evoluția intereselor. Sistemul din fotbal va fi mai puternic și mai puternic, el a decis și acum să se reia campionatele. “

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Platini e convins că imaginea sa va fi reabilitată

Platini spune că lupta sa pentru a demonstra nevinovăția va continua, mai ales după ce justiția elvețiană a demonstrat că între Infantino și procurorul Lauber, cel care a instrumentat cazul, au existat întâlniri în prealabil.

Platini neagă faptul că ar fi fost împins să voteze Qatarul drept țară gază a CM 2022, în urma unui prânz în 2010 la palatul Elysee din Paris, la care au participat președintele Franței de atunci, Nicolas Sarkozy și emirul statului arab.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Prânzul de la Palatul Elysee

„Am votat pentru acea Cupă Mondială, așa cum aș fi votat pentru oricare alta dintre țările din Golf. În orice caz, dacă a existat corupție, atunci ar trebuie retrase drepturile pentru Qatar. ”

Iar celor care îl acuză pe Platini că a fost împins să voteze emiratul, de asemenea, sub presiunea președintelui francez Sarkozy și a emirului, în celebrul prânz de la Elysée din 2010, francezul a răspuns: „Nimeni nu m-a convins, am votat pentru o țară arabă pentru că pierduseră de mai multe ori și meritau să câștige.

ADVERTISEMENT

Pe cine a votat Platini în 2006 și 2012 ca țări organizatoare

Și apoi, în trecut, am anunțat întotdeauna pe cine voi vota: pentru Cupa Mondială din 2006, am ales Marocul și am pierdut, ca și pentru Campionatul European din 2012: votasem pentru Italia și au ieșit Polonia și Ucraina”.