Dinu Todoran (48 de ani), tehnician care a antrenat-o pentru o scurtă perioadă pe FCSB, este noul selecționer al naționalei U15 a României. Informația a fost dezvăluită de Federația Română de Fotbal, care a anunțat și pe ce jucători se va baza acesta pentru prima sa acțiune la cârma echipei.
FRF a dezvăluit faptul că Dinu Todoran, fostul antrenor principal de la FCSB, va conduce noua națională U15 a României, formată din jucători născuți după 1 ianuarie 2012. Prima sa acțiune va avea loc în următoarea perioadă, „tricolorii” urmând a întâlni naționala U15 a Moldovei în două meciuri amicale care se vor disputa la centrul de pregătire de la Vadul lui Vodă. Jocurile se vor disputa vineri, 20 noiembrie, și duminică, 22 noiembrie.
Todoran a convocat trei jucători din academia „roș-albaștrilor” pentru această acțiune: portarul David Sonea și mijlocașii Denis Burcea și Nicholas Pintilii. Cel din urmă este fiul antrenorului secund de la FCSB, Mihai Pintilii, și a fost inclus de Laurențiu Reghecampf în lotul pentru meciul amical pe care fosta campioană l-a disputat recent pe terenul Chindiei Târgoviște.
Dinu Todoran a pregătit-o pe FCSB în startul sezonului 2021-2022, fiind demis după un eșec contra Rapidului, 0-1. Cel mai memorabil rezultat din mandatul său rămâne însă înfrângerea cu 3-5 contra lui Shakhter Karagandy, FCSB fiind eliminată de formația din Kazahstan în turul 2 preliminar al UEFA Conference League. În total, Todoran a antrenat-o pe FCSB în 7 partide, având un bilanț de 3 victorii, 2 remize și 2 eșecuri.
Înainte de a ajunge la FCSB, Dinu Todoran a activat în mai multe roluri în cadrul clubului FC Voluntari, dar a lucrat și pentru Federația Română de Fotbal, ca antrenor secund la naționala U19. După scurta experiență de la formația „roș-albastră”, a revenit la FC Voluntari, ca antrenor principal la formația secundă, activând în acest rol timp de aproape trei ani. Apoi, le-a mai pregătit pe Petrolul II, CSM Codlea, Măgura Codlea și CS Tunari.