Fostul procuror DNA Mircea Negulescu rămâne după gratii. Înalta Curte refuză să-l elibereze

Fostul procuror Mircea Negulescu rămâne după gratii, după ce Înalta Curte a refuzat să-l elibereze.

„Portocală”, fost procuror DNA-Ploiești, înaintase o cerere prin care solicita înlocuirea măsurii de arest preventiv cu măsura controlului judificar.

Mircea Negulescu ar mai avea o șansă la Completul de 5 judecători ai ICCJ, potrivit Adevărul.

„Respinge ca nefondată cererea formulată de Negulescu de înlocuire a măsurii arestării preventive. Cu contestaţie în 48 de ore de la comunicare”, este menționat în decizia ICCJ.

Negulescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în 23 iulie, fiind acuzat de cercetare abuzivă și represiune nedreaptă.

„Admite contestaţia formulată de PICCJ SIIJ, desfiinţează in parte incheierea atacată numai in ceea ce priveşte pe Negulescu Mircea si rejudecand, admite propunerea de luare a măsurii arestării preventive formulata de Parchet in ceea ce îl priveşte pe Negulescu Mircea, dispune arestarea prev pt 30 de zile de la 23.07.2020 la 21.08.2020. Menţine restul dispoziţiilor”, este menționat în minuta instanței.

Negulescu fusese plasat sub control judiciar în 16 iulie, însă procurorii Secției Speciale au contestat decizia.

Cel supranumit „Portocală” e acuzat că ar fi falsificat probe și ar fi corupt mai multe persoane să facă denunțuri și declarații mincinoase.

Infracțiunile pentru care este cercetat Negulescu sunt cercetare abuzivă (6 infracţiuni), represiune nedreaptă (4 infracţiuni), instigare la represiune nedreaptă în modalitatea participaţiei improprii, influenţarea declaraţiilor, inducerea în eroare a organelor judiciare în forma instigării şi în modalitatea participaţiei improprii, inducerea în eroare a organelor judiciare în forma instigării şi în modalitatea participaţiei improprii, fals intelectual, abuz în serviciu (4 infracţiuni) constituirea unui grup infracţional.

„În fapt, primul inculpat, în calitate de procuror de caz la DNA – ST Ploieşti, cu ajutorul celui de al doilea inculpat, ofiţer de poliţie judiciară, ar fi procedat la ticluirea modului de sesizare şi a întregului material probator administrat în două dosare aflate în instrumentarea DNA – ST Ploieşti, cu scopul învinuirii pe nedrept a unor persoane, ar fi dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de 4 persoane, precum şi măsuri neprivative de libertate constând în control judiciar faţă de 3 persoane, despre care cunoştea că sunt nevinovate, şi ar fi determinat judecătorul de drepturi şi libertăţi să dispună, fără vinovăţie, arestarea preventivă a unei persoane în baza materialului probator plăsmuit”, a precizat Parchetul General.

Negulescu ar fi convins patru persoane să ofere declarații mincinoase și a obligat trei persoane să formuleze denunțuri, cu toate că știau că acestea nu sunt reale.

Faptele s-ar fi produs în cadrul unui grup „infracțional organizat”, cu scopul „ticluirii celor două dosare ale DNA – ST Ploiești, pentru învinuirea pe nedrept a unor persoane”.