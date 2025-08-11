Fostul rapidist, dublă de senzație în doar 7 minute!

Este vorba de Antonio Sefer, pe care Rapid l-a cedat în urmă cu doi ani la Hapoel Beer Sheva. , fostul rapidist nu a reușit să se impună și în această vară a ajuns la altă echipă din Israel.

Două goluri marcate în Israel de fostul atacant rapidist

Fostul idol al Giuleștiului, care nu a impresionat nici în împrumutul la formația poloneză Motor Lubin, , locul 8 în ultimul sezon în prima ligă din Israel, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Iar primele goluri ale jucătorului în vârstă de 25 de ani au venit la o lună de la transfer. Sefer a realizat o ”dublă” în doar 7 minute în meciul câștigat, pe teren propriu, scor 4-2, în fața echipei Sakhnin, în etapa a 5-a a Grupei A a Cupei Israelului, în care a fost integralist.

După o primă repriză încheiată la egalitate, scor 1-1, în partea secundă a ieșit la rampă Antonio Sefer, care a înscris golurile de 2-1 și 4-1 în minutele 53 și 60. Celelalte două reușite ale lui Maccabi Bnei Reineh au purtat semnătura lui Muhamed Shaker (26, 57).

Ce salariu primește Sefer în Israel

În urma acestei victorii, Maccabi Bnei Reineh a urcat pe locul secund în clasamentul Grupei A din Cupa Israelului, cu 6 puncte, la egalitate cu Kiryat Shmona. Lider este Hapoel Haifa, cu 9 puncte.

În ciuda faptului că nu a impresionat în cele două sezoane de când a plecat la Rapid, Antonio Sefer a mai primit o șansă la Maccabi Bnei Reineh, care îi plătește un salariu de 1.000.000 de euro în cei 3 ani de contract.

Născut la Galați în anul 2000, Sefer a debutat pentru Oțelul în Liga 2, în sezonul 2015-2016. Un puști de doar 15 ani la acea vreme, el avea să termine sezonul în lacrimi, după un meci în ultima etapă cu Rapid, care a consfințit retrogradarea în Liga 3 a gălățenilor a și apoi desființarea echipei.