Fostul rapidist, dublă de senzație în doar 7 minute!

Este vorba de Antonio Sefer, pe care Rapid l-a cedat în urmă cu doi ani la Hapoel Beer Sheva. Deși a marcat câteva goluri acolo, fostul rapidist nu a reușit să se impună și în această vară a ajuns la altă echipă din Israel.
Fostul idol al Giuleștiului, care nu a impresionat nici în împrumutul la formația poloneză Motor Lubin, a semnat un contract valabil pe 3 ani cu Maccabi Bnei Reineh, locul 8 în ultimul sezon în prima ligă din Israel, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.
Iar primele goluri ale jucătorului în vârstă de 25 de ani au venit la o lună de la transfer. Sefer a realizat o ”dublă” în doar 7 minute în meciul câștigat, pe teren propriu, scor 4-2, în fața echipei Sakhnin, în etapa a 5-a a Grupei A a Cupei Israelului, în care a fost integralist.
După o primă repriză încheiată la egalitate, scor 1-1, în partea secundă a ieșit la rampă Antonio Sefer, care a înscris golurile de 2-1 și 4-1 în minutele 53 și 60. Celelalte două reușite ale lui Maccabi Bnei Reineh au purtat semnătura lui Muhamed Shaker (26, 57).
În urma acestei victorii, Maccabi Bnei Reineh a urcat pe locul secund în clasamentul Grupei A din Cupa Israelului, cu 6 puncte, la egalitate cu Kiryat Shmona. Lider este Hapoel Haifa, cu 9 puncte.
În ciuda faptului că nu a impresionat în cele două sezoane de când a plecat la Rapid, Antonio Sefer a mai primit o șansă la Maccabi Bnei Reineh, care îi plătește un salariu de 1.000.000 de euro în cei 3 ani de contract.
Născut la Galați în anul 2000, Sefer a debutat pentru Oțelul în Liga 2, în sezonul 2015-2016. Un puști de doar 15 ani la acea vreme, el avea să termine sezonul în lacrimi, după un meci în ultima etapă cu Rapid, care a consfințit retrogradarea în Liga 3 a gălățenilor a și apoi desființarea echipei.