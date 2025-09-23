Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fostul rival al lui Alex Mitriță din SuperLiga, șocat de retragerea de la națională: ”Mai avea foarte mult de oferit. E o pierdere”

Unul dintre jucătorii importanți ai campionatului României a recunoscut la FANATIK SUPERLIGA că a fost uimit de retragerea din națională a lui Alex Mitriță.
Traian Terzian
23.09.2025 | 12:51
Fostul rival al lui Alex Mitrita din SuperLiga socat de retragerea de la nationala Mai avea foarte mult de oferit E o pierdere
EXCLUSIV FANATIK
Un jucător important din SuperLiga, surprins de retragerea lui Alex Mitriță de la națională. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Deși se afla pe lista preliminară a stranierilor convocați de Mircea Lucescu pentru meciurile din luna octombrie, Alex Mitriță a ales să retragă din echipa națională. Hotărârea sa a luat prin surprindere lumea fotbalului din România.

ADVERTISEMENT

Cum a comentat Cîrjan retragerea din națională a lui Alex Mitriță

Căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan, a dezvăluit la cea mai nouă ediție a emisiunii FANATIK SUPERLIGA că a fost șocat de decizia lui Mitriță și a avut numai cuvinte de laudă pentru fostul jucător de la Universitatea Craiova.

”Am rămas uimit ieri (n.r. – luni) când am văzut. Știm cu toții ce fotbalist este Mitriță și cred că mai avea foarte mult de oferit, dar fiecare alege în viața. Asta a fost decizia lui și trebuie să o respectăm. Este un jucător care îmi place foarte mult.

ADVERTISEMENT

Și anul trecut când am jucat contra lui am remarcat că este un jucător foarte bun, mai ales pentru campionatul nostru. (n.r. – Este o pierdere pentru națională?) Cred că da. În meciurile în care a intrat a făcut jocuri bune, dar este alegerea lui”, a declarat Cîrjan, la FANATIK SUPERLIGA.

De ce a renunțat Mitriță la echipa națională

Folosit extrem de puțin în ultimele partide ale echipei naționale a României și având de făcut tot timpul un drum lung din China, acolo unde evoluează pentru Zhejiang, Alex Mitriță a hotărât să pună punct aventurii sale sub tricolor la vârsta de 30 de ani.

ADVERTISEMENT
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a...
Digi24.ro
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc Su-24

Președintele Universității Craiova, Sorin Cârțu, a spus în exclusivitate pentru FANATIKfotbalistul a cântărit foarte bine această decizie și crede că motivul principal îl reprezintă distanța foarte mare pe care o are de parcurs de fiecare dată.

ADVERTISEMENT
Cum l-a numit Ousmane Dembele pe Lamine Yamal, după gestul făcut de spaniol...
Digisport.ro
Cum l-a numit Ousmane Dembele pe Lamine Yamal, după gestul făcut de spaniol la finalul ceremoniei

Cîrjan, șocat de retragerea lui Mitriță din națională

Cătălin Cîrjan a spus lucrurilor pe nume după Dinamo – Farul 1-1: „Sunt...
Fanatik
Cătălin Cîrjan a spus lucrurilor pe nume după Dinamo – Farul 1-1: „Sunt dezamăgit”. Dezvăluiri din vestiar și ce așteaptă de la meciul cu Craiova
Criticat de Dănuț Lupu, Cătălin Cîrjan a intrat în direct și a urmat...
Fanatik
Criticat de Dănuț Lupu, Cătălin Cîrjan a intrat în direct și a urmat un dialog aprins: „Așa ai fi mai util” / „Am auzit de multe ori asta”
Dănuț Lupu, verdict tranșant după Dinamo – Farul 1-1: ”Mi se pare mai...
Fanatik
Dănuț Lupu, verdict tranșant după Dinamo – Farul 1-1: ”Mi se pare mai slabă echipa decât anul trecut”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
N-a mai suportat implicarea lui Gigi Becali și și-a dat demisia: 'Nu pot...
iamsport.ro
N-a mai suportat implicarea lui Gigi Becali și și-a dat demisia: 'Nu pot să explic decizii care nu sunt ale mele'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!