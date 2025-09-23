Fostul rival al lui Alex Mitriță din SuperLiga, șocat de retragerea de la națională: ”Mai avea foarte mult de oferit. E o pierdere”

Deși se afla pe lista preliminară a stranierilor convocați de Mircea Lucescu pentru meciurile din luna octombrie, Alex Mitriță a ales să retragă din echipa națională. Hotărârea sa a luat prin surprindere lumea fotbalului din România.
Căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan, a dezvăluit la cea mai nouă ediție a emisiunii FANATIK SUPERLIGA că a fost șocat de decizia lui Mitriță și a avut numai cuvinte de laudă pentru fostul jucător de la Universitatea Craiova.
”Am rămas uimit ieri (n.r. – luni) când am văzut. Știm cu toții ce fotbalist este Mitriță și cred că mai avea foarte mult de oferit, dar fiecare alege în viața. Asta a fost decizia lui și trebuie să o respectăm. Este un jucător care îmi place foarte mult.
Și anul trecut când am jucat contra lui am remarcat că este un jucător foarte bun, mai ales pentru campionatul nostru. (n.r. – Este o pierdere pentru națională?) Cred că da. În meciurile în care a intrat a făcut jocuri bune, dar este alegerea lui”, a declarat Cîrjan, la FANATIK SUPERLIGA.
Folosit extrem de puțin în ultimele partide ale echipei naționale a României și având de făcut tot timpul un drum lung din China, acolo unde evoluează pentru Zhejiang, Alex Mitriță a hotărât să pună punct aventurii sale sub tricolor la vârsta de 30 de ani.
Președintele Universității Craiova, Sorin Cârțu, a spus în exclusivitate pentru FANATIK că fotbalistul a cântărit foarte bine această decizie și crede că motivul principal îl reprezintă distanța foarte mare pe care o are de parcurs de fiecare dată.