Fostul rival al lui Alex Mitriță din SuperLiga, șocat de retragerea de la națională: ”Mai avea foarte mult de oferit. E o pierdere”

Deși , Alex Mitriță a ales să retragă din echipa națională. Hotărârea sa a luat prin surprindere lumea fotbalului din România.

ADVERTISEMENT

Cum a comentat Cîrjan retragerea din națională a lui Alex Mitriță

Căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan, a dezvăluit la cea mai nouă ediție a că a fost șocat de decizia lui Mitriță și a avut numai cuvinte de laudă pentru fostul jucător de la Universitatea Craiova.

”Am rămas uimit ieri (n.r. – luni) când am văzut. Știm cu toții ce fotbalist este Mitriță și cred că mai avea foarte mult de oferit, dar fiecare alege în viața. Asta a fost decizia lui și trebuie să o respectăm. Este un jucător care îmi place foarte mult.

ADVERTISEMENT

Și anul trecut când am jucat contra lui am remarcat că este un jucător foarte bun, mai ales pentru campionatul nostru. (n.r. – Este o pierdere pentru națională?) Cred că da. În meciurile în care a intrat a făcut jocuri bune, dar este alegerea lui”, a declarat Cîrjan, la FANATIK SUPERLIGA.

De ce a renunțat Mitriță la echipa națională

Folosit extrem de puțin în ultimele partide ale echipei naționale a României și având de făcut tot timpul un drum lung din China, acolo unde evoluează pentru Zhejiang, Alex Mitriță la vârsta de 30 de ani.

ADVERTISEMENT

Președintele Universității Craiova, Sorin Cârțu, a spus în exclusivitate pentru FANATIK că și crede că motivul principal îl reprezintă distanța foarte mare pe care o are de parcurs de fiecare dată.

ADVERTISEMENT