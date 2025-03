Fostul secund al echipei naționale a răbufnit la adresa lui Danny Makkelie, după România – Bosnia 0-1: „Un metrosexual! Arbitru cu tendințe narcisiste”

România nu a reușit să obțină nimic din meciul cu Bosnia de vineri seară. „Tricolorii” au primit gol în minutul 15 și, deși au dominat mare parte din partidă, nu au izbutit să înscrie în poarta bosniacilor. Fotbaliștii lui Mircea Lucescu ar fi putut avea șansa egalării, după un henț făcut în careu de Tahirovic, însă arbitrul Danny Makkelie a refuzat să dicteze lovitură de la 11 metri. Deciziile luate de olandez l-au revoltat pe fostul secund al echipei naționale, Ionuț Badea, care a răbufnit la adresa centralului.

Reacție acidă la adresa lui Danny Makkelie. Fostul secund al naționalei s-a revoltat în urma deciziilor luate de arbitrul olandez

Danny Makkelie a înfuriat toată „suflarea tricoloră” în urma deciziilor din meciul România – Bosnia.

ADVERTISEMENT

Foarte multă lume l-a acuzat pe centralul olandez că a încurajat tragerea de timp a bosniacilor, că a fluierat prea ușor anumite contacte sau că nu a oferit României lovitură de pedeapsă în două situații. Mulți au căzut de acord și că arbitrul l-a iertat pe Mihai Popescu, care ar fi meritat cartonaș roșu după ce l-a lovit pe Edin Dzeko cu piciorul în față.

Însă, faza care a încins cel mai tare spiritele rămâne cea în care mingea cade pe mâna lui Tahirovic în suprafața de pedeapsă. Arbitrul oferit României lovitură liberă din marginea careului, iar după ce a consultat VAR, a decis să dea minge de arbitru pentru Bosnia & Herțegovina.

ADVERTISEMENT

Ionuț Badea, fostul secund al naționalei, a avut o reacție acidă la adresa lui Danny Makkelie: ”Este o chestiune despre care nu am vorbit, cel puțin aici, la masa asta, și e vorba despre sentimentul de revoltă pe care îl am față de acest arbitru, cu tendințe narcisiste. Un metrosexual, care nu are legătură cu orientarea sexuală a oamenilor. A fi metrosexual înseamnă că ești exagerat de îngrijit. Gel nu știu de care și altele.

Nu spun că este rău, spun doar că tendința asta narcisică a lui a făcut să se autodepășească, dar în sens negativ. Adică e el și restul. M-am revoltat la faza penalty-ului și nu aveam cum să nu mă revolt față de deciziile pe care le-a luat în teren și față de comportamentul pe care l-a avut față de jucătorii noștri”, a spus Badea la

ADVERTISEMENT

Mihai Stoichiță a povestit ce s-a întâmplat de fapt la faza controversată din careul bosniacilor

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, El a povestit, în exclusivitate pentru FANATIK, ce s-a întâmplat la faza în care olandezul a refuzat un penalty pentru un henț clar în careul Bosniei:

ADVERTISEMENT

„Am o singură întrebare: dai henț în afara careului și după nu mai dai henț în careu. Cum vine asta? Dacă e henț în afara careului, nu e și în careu? Care e logica lucrurilor? Hențul e henț oriunde ar fi el. Eu nu-l acuz de nimic, dar maniera de arbitraj a fost ciudată.

Nu i-a semnalat nimeni de la VAR nimic. Jucătorii noștri i-au cerut să se ducă la VAR, el a luat hotărârea. Nu știu dacă mai țineți minte că s-a dus hotărât, a arătat henț la 16 metri, ai noștri s-au dus să-i spună să se ducă la VAR pentru că a fost în careu, a acceptat cu chiu, cu vai să ia legătura cu VAR-ul, și apoi a luat acea decizie ciudată să dea minge de arbitru”, a dezvăluit Mihai Stoichiță, în exclusivitate pentru FANATIK.