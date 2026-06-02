Fostul secund al lui Daniel Pancu a semnat! Ultima oară a pregătit naționala României

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Fotbalul din România a ajuns la final, iar cluburile pregătesc deja noul sezon competițional. Formațiile se gândesc la strategii, antrenori, cât și jucători, acest lucru întâmplându-se pentru ca atingerea obiectivelor propuse să fie facilitată. În acest caz se află și CSM Slatina, care a numit deja un nou tehnician la echipă.

Adrian Dulcea a semnat cu CSM Slatina

CSM Slatina a anunțat marți, 2 iunie, faptul că Adrian Dulcea va pregăti echipa în stagiunea ce urmează. Mutarea era anticipată încă din iarnă, când Viorel Ferfelea a preluat clubul oltean ca antrenor interimar. Cei doi au colaborat și la loturile de juniori ale României. Totodată, Dulcea a fost selecționer pentru reprezentativa U19 până în această vară.

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, după ce reprezentativa a ratat calificarea a Campionatul European. Tehnicianul a terminat cursurile la care a participat la FRF, iar acum focusul său este să facă performanță. În trecut, Dulcea a mai condus-o în Liga 2 pe CSM Râmnicu Vâlcea, în urmă cu 10 ani. De-a lungul timpului a mai pregătit SCM Pitești, Unirea Bascov și, pentru o perioadă scurtă de timp, Campionii FC Argeș. Acesta a fost secundul lui Daniel Pancu la România U20, ca mai apoi să fie „principal” la România U18 și U19.

„Adrian Dulcea, antrenor principal al CSM Slatina!

Adrian Dulcea revine la Slatina, de această dată în postura de antrenor principal al echipei CSM Slatina, după o carieră solidă și o experiență importantă acumulată atât la nivelul echipelor naționale de juniori ale României, unde a fost selecționer al reprezentativelor U18 și U19, cât și la nivel de club.

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Adrian Dulcea a evoluat pentru Slatina în sezonul 2011–2012, când a îmbrăcat tricoul formației Alro în Liga a II-a. La mai bine de un deceniu distanță, revine în orașul nostru, de această dată ca antrenor principal al CSM Slatina

Îi urăm bun venit și mult succes lui Adrian Dulcea și întregii echipe tehnice în pregătirea noului sezon!”, s-a arătat în comunicatul oferit de CSM Slatina.

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Viorel Ferfelea rămâne la CSM Slatina

Adrian Dulcea a colaborat cu Viorel Ferfelea la reprezentativele U18 și U19, iar parteneriatul va continua și la CSM Slatina. Ferfelea va rămâne la formația olteană din postura de antrenor secund. CSM Slatina a prezentat cum va arăta staff-ul tehnic pentru stagiunea ce bate la ușă.

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„Acesta va colabora cu Viorel Ferfelea, cel care a condus echipa în a doua parte a sezonului precedent și care continuă în cadrul clubului ca antrenor secund. Cei doi au mai lucrat împreună la nivelul loturilor naționale de juniori, iar această continuitate aduce un plus de stabilitate pentru echipă.

Staff-ul tehnic pentru sezonul următor este completat de:

Radu Necșulescu – antrenor secund

Cristi Sandu – preparator fizic

Alin Răceanu – antrenor cu portarii

Adrian Voicu – analist video”, a mai transmis CSM Slatina.

De menționat este faptul că Federația Română de Fotbal nu a anunțat, cel puțin până la momentul redactării acestui material, în mod oficial despărțirea de selecționerul U19 Adrian Dulcea. Totuși, nu este pentru prima oară când FRF omite să anunțe plecarea unui antrenor de la loturile de juniori.