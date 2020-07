Fostul secund al lui Edi Iordănescu de la Gaz Metan iese la atac: „Au distrus echipa într-o lună!”

Stelescu Ioan, fostul secund al lui Edi Iordănescu la Gaz Metan Mediaș, a postat pe Facebook un mesaj lung, în care vorbește despre situația de la club, dar și despre accidentările suferite de jucători în ultimele săptămâni.

Totodată, acesta a amintit despre perioada în care i-a pregătit pe jucătorii ardelenilor și a subliniat performanțele realizate de jucători, făcând o paralelă cu situația actuală, despre care spune că s-a stricat într-o lună munca depusă un an.

Stelescu Ioan se apără în urma acuzațiilor la adresa fostului staff al echipei, despre care s-a spus că este responsabil pentru accidentările suferite de la reluarea campionatului.

Fostul secund al lui Edi Iordănescu, mesaj tranșant despre situația de la Gaz Metan Mediaș

Ioan Stelescu, fostul secund al lui Edi Iordănescu de la Gaz Metan Mediaș, a vorbit despre situația de la club într-o postare lungă pe rețelele de socializare: „Pentru că lucrez într-un staff, consider de TOP 3 al fotbalului românesc, de aproximativ 8 ani alături de Edi Iordănescu mă simt obligat să punctez câteva lucruri esențiale în ceea ce privește munca noastră și a mea, deoarece apar tot mai multe remarci ale nivelului de pregătire a echipei Gaz Metan.

Întotdeauna am considerat că un sportiv care intenționează să participe la o competiție, la maximul posibilităților sale, trebuie să fie supus unui proces de antrenament complex și pentru o perioadă lungă de timp.

Pregătirea acestuia trece prin transformări, achiziții și stabilizarea proceselor fiziologice și tehnico-tactice, printr-o dezvoltare echilibrată și respectarea principiilor biologice și pedagogice care, în practică, permit îmbunătățirea performanței sportivului”.

„În staff, întotdeauna folosim o metodologie a pregătirii bine structurată pe toți factorii antrenamentului, respectiv folosim tipologii de pregatire bine elaborate de periodizare A-T-R (acumulare, transformare, realizare), înregistrând și monitorizând mereu datele din antrenamente și joc.

La momentul martie 2020, echipa avea după CFR Cluj cel mai mare număr de meciuri fără gol primit, având o medie constantă cu un volum de metri alergați de aproximativ 11000 m, cu o medie a vitezei maximale de peste 1300 m, echipa Gaz Metan aflându-se pe locul 2 in ceea ce priveste clasamentul pe echipe al duelurilor și al duelurilor câștigate pe zone, pe locul 3 la deposedari”, a mai scris acesta.

„Consider că nu e normal să dăm mereu vina pe alții!”

„Echipa chiar dacă a fost blocată de această pandemie și băieții au stat în șomaj tehnic au primit și au lucrat în această perioadă diferitele programe de pregătire primite de la noi, nefiind ca alte echipe care s-au antrenat pe grupuri în această perioadă.

De când am început perioada de pregătire în luna mai și m-am ocupat de echipă alături de colegi, echipa în primele doua etape după reînceperea campionatului a aratat bine, chiar dacă, jucând în 10 oameni în deplasarea de la ASTRA peste 60 minute, băieții au reușit să domine jocul terminat 0-0, având si cele mai mari ocazii pentru a câștiga jocul.

Au fost jucatori care au alergat 11500 m și viteza maximă dezvoltată în jocul cu ASTRA, chiar în inferioritate numerică, a fost de peste 1040 m, iar la jocul cu FCSB a fost peste 1350 m și un volum total de metri de peste 110000, apoi la meciurile cu Botoșani și Craiova a scăzut viteza maximă la media de 800 m??!!

Sunt date care există și se pot consulta având destule informații în acest sens, nu mai suntem la stadiul să apreciem procente decât făcând o analiză minuțioasă și științifică a tuturor datelor existente”, a continuat Ioan Stelescu.

„Echipa Gaz Metan a intrat în playoff și foarte rar se accidentau jucătorii sau chiar deloc, deoarece lucram foarte mult pe prevenție și de asemenea cu o atenție deosebită pe concentrarea încărcării.

Acum, observam că sunt foarte mulți jucatori accidentați cu leziuni musculare și entorse.

Consider că nu este normal și profesionist să dăm vina mereu pe alții, mai ales că de la momentul de când noi staff-ul nu ne mai ocupăm de pregătirea echipei au trecut mai bine de 5 săptămâni timp în care se puteau face anumite modificări și aduce echipa la un procent de 100%, sau poate și asta se va întâmpla dupa inca 5 săptămâni!!!

După 16 luni cu echipa noi am făcut o performanță unică și atins multe borne de performanță în premiera cu Gaz Metan: cea mai lungă serie de victorii consecutive si cel mai mare număr de jocuri consecutive fără înfrângere, am pierdut un meci acasă într-un an competițional și nu e fair-play să vorbim după 5 săptămâni de echipă nepregătită fizic și reconstrucție!!?

Reconstrucția s-a făcut din vara lui 2019 când au fost aduși 15 jucători și acum într-o lună s-a “reușit” deja distrugerea echipei.

Motivul despărțirii lui Edi și implicit a staff-ului este deja foarte bine cunoscut, nemaifiind de acord cu politica care urma să se implementeze în interiorul clubului, renunțându-se la jucătorii cu care am muncit peste un an si jumătate, ca să jucăm în playoff cu copiii!!

Nu este normal chiar dacă noi mereu am stimulat promovarea acestora, inclusiv pe cei 3 debutanți noi i-am luat în cantonamente și le-am dat minute în jocurile de pregătire, dar considerăm că trebuia să respectăm competiția și să păstrăm jucatorii”, a mai spus Ioan Stelescu.