Fostul șef al Armatei Ucrainene dezvăluie: “Românii m-au sunat și mi-au cerut să păstrez tăcerea despre dronele rusești intrate la ei în țară”

Fostul șef al Armatei Ucrainei, Valeri Zalujnîi, susține că autoritățile de la București i-au cerut să nu vorbească despre episoadele în care drone rusești au intrat pe teritoriul României. Acesta afirmă că a fost sunat de oficiali români care i-au reproșat că activarea sistemelor de bruiaj a trimis dronele spre România.

„M-au sunat românii și mi-au reproșat că am pornit sistemele de bruiaj, iar dronele au ajuns la ei. ‘Dar de ce nu le doborâți?’ i-am întrebat”, a povestit Zalujnîi.

Fostul comandant militar este în prezent ambasadorul Ucrainei în Marea Britanie și este una dintre cele mai respectate voci din armata ucraineană, considerat erou în propria țară. În cadrul unei conferințe recente, Zalujnîi a criticat lipsa de reacție a NATO și a susținut că țări ca România, Polonia sau statele baltice nu mai cred în eficiența alianței.

Potrivit acestuia, oficialii români i-ar fi cerut în mai multe rânduri să nu facă publice incidentele în care drone rusești au intrat în spațiul aerian românesc. „Uneori mă sunau și îmi spuneau să păstrez tăcerea. Îi întrebam: Au căzut la voi două drone Shahed, de ce tăceți? Răspundeau: «Vă rugăm să păstrați tăcerea»”.

Vara trecută, Ucraina anunța că mai , pe la Vilkove. Armata Română a confirmat ulterior că radarele și aeronavele F-16 au urmărit o dronă intrată pe teritoriul țării, dar aceasta nu a fost doborâtă. Reacțiile autorităților române au fost reținute, iar premierul Marcel Ciolacu minimaliza la acea vreme incidentul. „Nu au fost probleme deosebite pe teren (…) Asta este, avem un război la granița cu România”, declara Ciolacu.

Între timp, incidentele cu drone rusești în România s-au repetat. Unele au fost doborâte de armată, altele au explodat la sol, fără să provoace victime sau pagube semnificative. Valeri Zalujnîi a avut un discurs extrem de critic și la adresa NATO, pe care o consideră o alianță depășită, atât moral, cât și militar.

„NATO este învechit, atât moral, cât și fizic. Din păcate, ca instituție militară, nu are nicio putere astăzi. Sau, dacă are, se termină în aproximativ o lună. Într-o lună, orice țară va fi îngenunchiată. Ucraina este bombardată, în medie, cu 3.000 de rachete de peste 100 kg. Ca să le dobori, ai nevoie de 10.500 de rachete antiaeriene. Costul? Între 800.000 și 10 milioane de dolari bucata. Nu ai cum să le produci atât de repede. Se termină mâine”, a mai declarat oficialul din Ucraina.

