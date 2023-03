Fostul șef al Contrainformațiilor din CIA: „Putin vrea Moldova. Salvarea ei ar fi să se unească cu România”

James Olson, un fost ofițer de rang înalt al CIA, a afirmat, într-un interviu pentru , că Moldova este într-o situație de mare risc din cauza expansionismului lui Putin, situație din care ar ieși cel mai bine prin unirea cu România, care i-ar asigura protecția necesară.

„Sper că unirea Moldovei cu România se va întâmpla”

Fostul șef al Contrainformațiilor din cadrul Central Intelligence Agency (CIA) a apreciat că Moldova este un stat „cu risc extrem” ținând seama că planul inițial al invaziei ruse în Ucraina prevedea, printre altele, ocuparea întregii coaste ucrainene a Mării Negre și preluarea controlului asupra Moldovei, după ce forțele rusești ar fi făcut joncțiunea cu efectivele staționate în Transnistria.

„ , are o puternică bază de operații în Transnistria. Putin ar putea folosi Transnistria ca să atace militar Moldova. Putin încearcă, prin serviciile sale de informații, să o elimine pe Maia Sandu. Și gândiți-vă ce s-ar putea întâmpla dacă va face asta. Putin are deja un „președinte-marionetă” în Belarus, pe Lukașenko. Dacă va pune mâna pe Moldova, Putin va înconjura 77% din Ucraina”, a spus James Olson.

Potrivit acestuia, rușii ar fi avertizat-o deja pe Maia Sandu că o eventuală unire cu România sau o aderare la NATO a Moldovei ar face ca aceasta să aibă soarta Ucrainei. Planul de preluare a controlului asupra regimului de la Chișinău ar fi fost amânat doar din cauza problemelor pe care armata rusă le-a întâmpinat în Ucraina.

Întrebat care ar fi soluția optimă pentru ieșirea Moldovei din sfera de influență a Rusiei, Olson a răspuns: „Cred că cea mai de dorit opțiune pentru a salva Moldova ar fi să se unească cu România. Cultural, etnic și lingvistic, sunteți două popoare similare. O unire a Republicii Moldova cu România i-ar asigura o mare protecție. Iar dacă Moldova ar face parte din România ar fi automat membru NATO.

Sunt însă îngrijorat dacă Republica Moldova ar încerca să se alăture NATO de una singură. Pentru că acest lucru ar fi foarte provocator pentru ruși și i-ar îndemna cumva la . Și cred că cea mai bună soluție ar fi ca Moldova să se unească cu România. Și sper că unirea Moldovei cu România se va întâmpla.”

Vladimir Putin riscă să fie asasinat

În ce privește deznodământul războiului ruso-ucrainean, James Olson crede că eliminarea lui Vladimir Putin este mai probabilă decât o înfrângere militară categorică a Rusiei în fața Ucrainei. „Cred că este un curent din ce în ce mai puternic de opoziție la adresa lui Vladimir Putin, atât în rândul armatei, cât și în cel al serviciilor de informații și al oligarhilor. Putin distruge Rusia. Și cred că sunt destui ruși patrioți și de bună credință care vor decide că e de-ajuns. Nu aș exclude nici varianta unei asasinări a lui Vladimir Putin”, a spus fostul spion american.

Motivul eliminării lui Putin ar fi pierderile mari înregistrate pe front. Olson a avansat cifra de 25.000 de ruși morți, cu 10.000 mai mulți decât a pierdut armata sovietică în perioada 1979-1989, cât a durat implicarea URSS în Afganistan. „A fost rău pentru ei. Însă pierderile din Ucraina sunt mult mai rele”, a comentat Olson.

James L. Olson a activat timp de trei decenii ca ofițer în cadrul CIA, cu misiuni la Moscova, Viena, Paris și Ciudad de Mexico, ajungând să conducă departamentul de contrainformații al Agenției. În momentul de față predă la The Bush School of Government&Public Service din cadrul Texas A&M University. Olson a publica două cărți privind experiențele sale ca ofițer CIA: „Fair Play: The Moral Dilemmas of Spying” (2006) și „To Catch a Spy: The Art of Counterintelligence” (2021).