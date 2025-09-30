Fostul șef al ISU Prahova, anchetat de DNA în dosarul ”Ferma Dacilor”, vrea pensie de merit. ”Lucrări de excepție și misiuni speciale”

Fostul șef al ISU Prahova, cercetat pentru luare de mită și abuz în serviciu în dosarul ”Ferma Dacilor”, a dat în judecată Ministerul Afacerilor Interne, solicitând o pensie mai mare.

ADVERTISEMENT

Fostul șef al ISU Prahova, prieten cu șeful de la Ferma Dacilor, vrea pensie pentru ”lucrări de excepție sau misiuni speciale”

Dumitru Elisei Tiberiu, colonel (r) și fost comandant al ISU Prahova, a dat în judecată , Inspectoratul pentru Situații de Urgență Șerban Cantacuzino al Județului Prahova și Casa de Pensii Sectorială a MAI, fiind nemulțumit de pensia pe care o primește. Dumitru a fost acuzat de procurori că și-a determinat subordonații să treacă cu vederea problemele de la Ferma Dacilor, în schimbul unor atenții din partea patronului Cornel Dinicu.

Dumitru Elisei Tiberiu s-a pensionat în 2021 însă susține că merită, printre altele, o ”majorare pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale”. Litigiul a fost înregistrat la Tribunalul Prahova în mai 2024, cu o lună înainte ca Tribunalul Militar de redeschidere a urmăririi penale împotriva a doi angajați ai ISU Prahova: mr Chelba Cristina și col (r) Dumitru Elisei Tiberiu.

ADVERTISEMENT

În dosarul în care a dat în judecată MAI, secția contencios administrativ din cadrul Tribunalului Prahova și-a declinat competența în favoarea secției civile din cadrul aceleiași instanțe. Astfel, dosarul va reintra pe rolul instanțelor începând din această toamnă.

De ce a dat șeful ISU în judecată MAI

În cererea colonelului, consultată de FANATIK, acesta solicită:

Obligarea ISU la recalcularea elementului salarial ”majorare pentru lucrări de excepție dau misiuni speciale” pentru perioada 1 ianuarie 2019 – 28 septembrie 2021 Obligarea ISU la refacerea punctului 7 din pensie prin actualizarea corespunzătoare la data trecerii în rezervă (28 septembrie 2021) a elementului salarial ”majorare pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale” Obligarea Casei de Pensii Sectoriale a MAI la revizuirea cuantumului pensiei militare conform art 65 din Legea 223/2015 reprezentând diferențe între pensia revizuită și pensia încasată efectiv Actualizarea cu indicele de inflație Cheltuieli de judecată

ADVERTISEMENT

Dumitru Elisei Tiberiu a beneficiat de sporul salarial ”de excepție” în perioada în care a inspectat Ferma Dacilor

”În perioada 01.01.2019-28.09.2021, reclamantul şi-a desfăşurat activitatea in cadrul ISU S.C. al județului Prahova si a beneficiat în această perioadă de elementul salarial „majorare pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale de până la 50% din solda/salariul de funcţie”, aşa cum este prevăzut la art. 15 din cap. II al anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017.

ADVERTISEMENT

În perioada 01.01.2019-28.09.2021, pârâtul ISU S.C. al județului Prahova, a calculat greşit majorarea în discuţie, „îngheţată”, în mod nelegal la nivelul lunii decembrie 2018, considerând eronat că aceasta face parte din categoria sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor etc, fără a ţine cont că aceasta reprezintă o majorare a soldei de funcţie, iar în perioada respectivă, trebuia să fie calculată prin raportare la solda/salariul de funcţie a reclamantului, stabilită pentru perioada respectivă, etapizat, conform art. 38 alin.(4) din Legea-cadru nr. 153/2017.

În condiţiile în care onorata instanţa admite capătul de cerere nr. III, se impune refacerea corespunzătoare a pct. 7 din fişa de pensie, prin actualizarea corespunzătoare la data trecerii în rezervă, respectiv 28.09.2021 a elementului salarial „majorare pentru lucrări de excepţie sau, misiuni speciale”, în conformitate cu cele menţionate la pct. II din prezenta cerere”, se arată în cererea formulată de Dumitru Elisei Tiberiu, consultată de FANATIK.

ADVERTISEMENT

DNA susține că fostul șef ISU Prahova a luat mită vin, mâncare și o chiuvetă

Dumitru Elisei Tiberiu a fost șef al Isu Prahova, aflat într-o relație de apropiere cu patronul pensiunii Ferma Dacilor, locație care a ars integral în decembrie 2023. Incidentul s-a soldat cu moartea a 8 persoane.

Procurorii susțin că Dumitru Elisei Tiberiu si Chelba Cristina au realizat două controale în Tohani, Prahova, în perioada 8-12 iulie 2019, la Ferma Dacilor, pensiune care nu deținea aviz de securitate la incendiu dar nici autorizație de construire. Oamenii legii spun că, la finalizarea primului controlul, patronul locației ar fi încărcat mai multe sticle cu vin în portbagajul colonelului. La al doilea control, Dinicu ”ar fi oferit, cu titlu de foloase necuvenite, contravaloarea consumației pentru masa de protocol”, mai arată procurorii DNA.

Când s-a tras linie, cei doi inspectori au întocmit un raport în care constatau 6 nereguli, din care au sancționat doar una, iar aceea cu avertisment. În realitate, arată DNA, Ferma Dacilor ar fi trebuit amendată cu până la 300.000 de lei iar activitatea ar fi trebuit să fie întreruptă până la remedierea problemelor semnalate.

După pensionare, fostul șef al ISU Prahova s-a apucat de afaceri

Procurorii anticorupție spun că fostul șef al ISU Prahova a procedat într-o manieră asemănătoare și în cazul altor controale. El ar fi primit de la reprezentantul unei societăți comerciale o chiuvetă iar un altul i-a trimis mai multe obiecte de mobilier. În schimbul acestor bunuri, el și-a determinat subalternii să ”închidă ochii” la neregulile constatate.

După ce s-a pensionat, Dumitru și-a deschis propria firmă, Edelis Prest SRL, pe care a cedat-o anul acesta unei rude. În 2024, societatea a avut o cifră de afaceri declarată de 650.000 de și și un profit de 480.000 de lei.

În 2020, DNA a deschis un dosar penal împotriva celor doi angajați ISU pentru luare de mită și abuz în serviciu. Dosarul a fost clasat de procurori, însă redeschis în 2024, după tragedia de la Ferma Dacilor.