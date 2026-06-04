Fostul șef al Jandarmeriei Române, judecat în dosarul 10 august, se bate în instanță pentru sume imense. Solicită diurne în valută, recalcularea salariilor și a pensiei speciale

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La Tribunalul Militar Bucureşti au avut loc, pe 18 și 19 mai 2026, ultimele dezbateri în dosarul 10 August, în care foşti şefi ai Jandarmeriei sunt judecați pentru abuz în serviciu, în legătură cu intervenţiile în forţă împotriva manifestanţilor din Piaţa Victoriei, din august 2018. În proces s-au constituit părţi civile 312 persoane vătămate. Cele mai importante nume sunt cele ale colonelului în rezervă Gheorghe Sebastian Cucoş (51 de ani), fost şef al Jandarmeriei Române, colonelului Laurenţiu Cazan, fost adjunct al directorului general al Jandarmeriei Capitalei, în prezent ofiţer în cadrul acestei structuri, şi colonelului Cătălin Sindile, fost prim-adjunct al şefului Jandarmeriei Române, cei trei fiind acuzaţi de abuz în serviciu.

Fostul șef al Jandarmeriei Române a cerut plata a 40 de dolari pe zi pentru o misiune din Afghanistan

Alți 13 subofițeri au fost trimiși în judecată, acuzaţi de purtare abuzivă sau complicitate la această infracţiune. În anchetă se menționează că colonelul Laurenţiu Cazan, în calitate de comandant al acţiunii, Gheorghe Cucoş şi Cătălin Sindile, în calitate de coordonatori ai aceleiaşi acţiuni, şi-ar fi îndeplinit defectuos atribuţiile de serviciu. Procurorii susţin că aceştia au ordonat efectivelor de jandarmi din subordine, cu încălcarea dispoziţiilor legale, intervenţia în forţă pentru dispersarea întregii mase de protestatari prezente în Piaţa Victoriei, aproximativ 30.000 de persoane, intervenţie pe care ulterior au şi condus-o.

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Gheorghe Sebastian Cucoş era șef al Jandarmeriei Române la acel moment. Până atunci, Cucoș avusese patru misiuni internaţionale la activ, fiind comandant de pluton, comandant de companie, comandant de detaşament, comandantul detaşamentului român din Kosovo, iar în 2011 a condus contingentul Ministerului Afacerilor Interne din Afghanistan. Numele lui Gheorghe Sebastian Cucoş apare ca reclamant într-un dosar înregistrat pe 19 aprilie 2021 la Tribunalul București, în timp ce pârât figurează Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, având ca obiect „litigiu privind funcţionarii publici”, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Cucoș a reclamat în instanță plata diurnei neacordate pentru misiunea din Afghanistan.

În dosar se arată că Gheorghe Cucoș a solicitat să se dispună repunerea în termenul de prescripţie pentru cererea de obligare a Jandarmeriei Române la plata diurnei în valută pentru în perioada 12.04.2011 – 24.11.2011, obligarea Jandarmeriei la plata diurnei în valută pentru participarea la aceeași misiune, dar și obligarea Jandarmeriei la plata dobânzii legale, calculată de la data scadenţei lunare la care trebuia plătită diurna în valută şi până la plata efectivă a acesteia. În motivarea cererii s-a arătat că Gheorghe Cucoș, veteran conform Legii nr. 168/2020, în calitate de ofiţer al Jandarmeriei Române şi secondat de MAI, a participat în Misiunea NATO Training Mission-Afghanistan în perioada 4.11.2011-24.05.2012.

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Gheorghe Cucoș a menționat că este în curs de centralizare o statistică cu diurnele în valută plătite de celelalte state din Europa pentru participarea la aceste misiuni internaţionale, diurne în valută distincte de indemnizaţiile plătite de Organizaţiile Internaţionale, Luxemburg plătind cele mai mari diurne în valută, de aproximativ 10,000 euro/ lună. S-a arătat că, în România, printr-o Hotărâre de Guvern, s-a decis plata unei diurne în valută de doar 40 USD/zi, însă nici aceasta nu a fost plătită. Pentru perioada petrecută în Afghanistan, Cucoș ar trebui să primească o sumă de peste 10.000 de dolari, dacă se socotește și dobânda.

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Gheorghe Cucoș a câștigat în prima instanță, dar Jandarmeria Română a formulat recurs

Prin sentinţa civilă din 10.02.2022, Tribunalul Bucureşti a respins excepţia inadmisibilităţii pentru neîndeplinirea procedurii prealabile ca neîntemeiată, a admis cererea de repunere în termenul de prescripţie şi a respins ca neîntemeiată exceptia prescriptiei. Pe fond, a admis cererea astfel cum a fost modificată si precizată şi a obligat Jandarmeria Română să plătească lui Gheorghe Cucoș diurna în valută prevăzuta de lege pentru participarea acestuia, în calitate de ofiţer, în cadrul misiunii internaţionale din Afganistan în perioada 12.04.2011-24.11.2011, la care se adaugă dobânda legală aferentă debitului principal, calculată de la data scadenţei şi până la data achitării integrale a debitului.

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Împotriva acestei hotărâri judecătoreşti a formulat recurs Jandarneria Română, care a solicitat casarea în tot a sentinţei atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare sau, rejudecând, să se dispună admiterea excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune aşa cum au fost formulată, iar în subsidiar respingerea cererii lui Gheorghe Cucoș. Prin decizia din 28.03.2023, Curtea de Apel București a admis recursul, a casat sentinţa recurată şi a trimis cauza spre rejudecare primei instanţe, reținând ȋn considerente că „nu este clar stabilită nici situaţia de fapt şi nici nu transpar cu claritate şi coerenţă motivele pentru care instanţa de fond a pronunţat soluţiile admiterii cererii de repunere în termenul de prescripţie şi de respingere a excepţiei prescripţiei ca neîntemeiată”.

Instanța de control judiciar a mai menționat că „instanţa de fond va soluţiona pricina, procedând la o apreciere a întregului materialul probator şi la o interpretare şi aplicare a legii incidente în cauză în raport de situaţia de fapt ce urmează a fi stabilită, conform dispoziţiilor art. 501 din Codul de procedură civilă. În concret, în rejudecare se va stabili situaţia de fapt relevantă atât din perspectiva soluţionării excepţiei prescripţiei, cât şi a cererii de repunere în termenul de prescripţie în cazul în care se constată că termenul a început să curgă şi chiar s-a împlinit, analizându-se existenţa motivelor temeinice invocate de reclamant, arătându-se probele pe baza cărora situaţia de fapt a fost stabilită şi indicându-se dispoziţiile legale aplicabile şi raţionamentul juridic corespunzător, precum şi argumentele pentru care vor fi respinse sau admise susţinerile părţilor”. Dosarul a fost ȋnregistrat din nou pe rolul Tribunalului București la data de 18.09.2023. În prezent, acesta se află din nou la Curtea de Apel București, următorul termen fiind pe 5 iunie 2026.

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Următorul termen din dosar este programat pentru 28 ianuarie 2027

Într-un alt dosar, înregistrat pe 13 mai 2024 la Tribunalul Ilfov, Gheorghe Cucoș a dat în judecată Ministerul Afacerilor Interne, Casa de Pensii Sectorială a MAI, Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București și Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, solicitând să se dispună repunerea în termenul de prescripţie, obligarea pârâţilor IGJR şi DGJMB la recalcularea elementului salarial „majorate pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale”, pentru perioada 01.01.2019-04.03.2020, prin raportare la solda/salariul de funcţie a reclamantului, stabilită pentru intervalul mai sus amintit şi la plata diferenţelor salariale, rezultate în urma recalculării şi sumele efectiv încadrate cu acest titlu în perioada de referinţă, obligarea pârâţilor IGJR şi DGJMB la refacerea punctului 7 din fişa de pensie a reclamantului, prin actualizarea corespunzătoare la data trecerii în rezervă, respectiv 04.03.2020, a elementului salarial „majorare pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale”.

De asemenea, Gheroghe Cucoș a solicitat obligarea Casei de Pensii Sectorială a M.A.I. la revizurirea cuantumului pensiei militare de stat a reclamantului, începând cu data de 04.03.2020, conform art. 65 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat şi la plata drepturilor reprezentând diferenţe rezultate ca urmare a pensiei revizuite şi pensia efectiv încasată în perioada de referinţă, actualizarea cu indicele de inflaţie, la care se adaugă dobânda legală aferentă, a sumelor calculate conform celor prezentate în cerere, stabilite de la momentul în care se cuveneau a fi plătite până la data efectivă a plăţii, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Instanța a arătat că obiectul cererii de chemare în judecată este reprezentat de pretenţia lui Gheorghe Cucoș de a-i fi , prin raportare la calitatea sa de militar până la momentul pensionării. Prin urmare, instanţa a apreciat că, în lumina deciziei cu numărul 19, pronunţată la data de 27 septembrie 2021, de către Înalta Curte de Casaţie şi de Justiţie în recurs în interesul legii, ce a stabilit că, în materia cauzelor având ca obiect obligarea instituţiilor publice din cadrul Jandarmeriei Române la plata unor drepturi salariale către personalul militar al acestora, competenţa aparţine secţiilor sau completurilor specializate în materia conflictelor de muncă din cadrul Tribunalului. Următorul termen din dosar este programat pentru 28 ianuarie 2027.