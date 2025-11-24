Fostul șef al TVR a vorbit în premieră despre scandalul monstruos în care a fost implicat celebrul comentator sportiv: „Și-a strâns amanta de gât!”

ADVERTISEMENT

Marian Olaianos, jurnalistul de sport de la televiziunea publică, a acordat o primă reacție în exclusivitate pentru FANATIK, după ce fostul director al TVR a vorbit în premieră despre acuzațiile care i s-au adus comentatorului în urmă cu 3 ani, conform cărora și-ar fi agresat fizic o colegă.

Marian Olaianos a fost acuzat în urmă cu 3 ani că și-a agresat o colegă din TVR, pe Nadine Vlădescu

În anul 2022, Marian Olaianos a fost acuzat că și-ar fi agresat colega din secția Cultural a TVR, Nadine Vlădescu. Aceasta a declarat că a fost lovită cu pumnul, cu un set de chei, strânsă de gât și înjurată de jurnalistul sportiv. Ulterior, a publicat o serie de imagini în care se poate vedea o parte a conflictului.

Totul ar fi pornit după o relație amoroasă între cei doi. Lucrurile însă au degenerat și s-a ajuns la acuzații de hărțuire, agresiune fizică și chiar abuz sexual. Vlădescu a depus o plângere, iar comisia de cercetare din TVR i-a recomandat lui Turturică să îl concedieze pe Olaianos.

Dan Turturică, fostul director TVR, vorbește despre scandalul din urmă cu 3 ani

Doar că jurnalistul a câștigat procesul c atât în primă instanță, cât și la apel, și a fost reangajat la TVR. Dan Turturică a vorbit pentru prima oară despre acest scandal. Fostul președinte-director al televiziunii publice nu își explică modul în care Olaianos a avut câștig de cauză în fața instanței.

„Am avut un ziarist care și-a strâns amanta de gât, și ea tot angajata TVR. Sub ochiul camerei de luat vederi. A câștigat în instanță. Deși eu cred că procedura a fost foarte temeinic făcută. Nu cred că a fost o eroare a departamentului juridic, al resurselor umane sau al comisiei de anchetă din TVR.

Dosarul acelei fapte e la fel de gros ca al lui O. J. Simpson. Cred că are mii de pagini și, cu toate astea, instanța a decis că este nevinovat. Nu că este nevinovat, ci s-a spus că pedeapsa e prea dură. Ce înseamnă pedeapsă prea dură?! Cam cât trebuie să-i dai dacă o strânge de gât? Dacă o strângea mai ușor, îi mai scădeai o lună?”, a declarat Dan Turturică, conform

FANATIK l-a contactat pe Marian Olaianos pentru un punct de vedere în urma declarațiilor fostului său șef de la TVR, Dan Turturică, iar acesta a declarat: „Nu mă interesează, nu vreau să dau nicio declarație. Am câștigat un proces în instanță”.

Ce acuze i se aduceau lui Marian Olaianos

Nadine Vlădescu a lansat la vremea aceea , care și în ziua de astăzi lucrează la televiziunea publică. Ea a dat de înțeles că a fost abuzată fizic și emoțional de jurnalistul sportiv.

„Agresiunea a început brusc, fără vreo ceartă, cu înjurături și lovituri în cap și peste față, în biroul lui, unde discutam chestiuni de lucru. Am fost bătută, insultată, umilită și tratată mizerabil uman și profesional de omul cu care aveam o relație amoroasă și care îmi era și coleg. Legat de scena filmată, strangularea a fost în forță, am rămas fără aer și apoi am simțit că mă sufoc, după care, la scurt timp, am vomat. Medicul de la Urgență mi-a spus că, dacă îmi fractura sau fisura osul hioid, puteam să mor pe loc sau în câteva ore.

Comportamentul lui duplicitar m-a făcut să nu pot avea încredere în el. Nu am cedat șantajului și presiunilor lui și în niciun caz nu m-aș fi dezis de adevărul faptelor și nu aș fi putut susține, așa cum voia el să mușamalizeze situația, că nu a existat agresiunea”, spunea Nadine Vlădescu în anul 2023.

Cine este Marian Olaianos

Marian Olaianos este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați comentatori sportivi din țara noastră, cu o carieră de peste două decenii în jurnalism. A devenit treptat unul dintre vocile-reper ale transmisiunilor TVR, fiind asociat cu cele mai importante competiții sportive difuzate de postul public. De-a lungul anilor, a comentat meciuri din campionate interne, jocuri ale naționalei României, competiții olimpice și turnee europene.

În anul 2019, Marian Olaianos și Emil Hossu Longhin au comentat împreună Campionatul European U21, turneu în care România a ajuns până în semifinală. Cei doi au reușit atunci să îi sensibilizeze pe fanii naționalei de tineret prin emoția pe care au transmis-o la fiecare meci.