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Ianis Hagi, cel care a mers cu naționala României la EURO 2024 și făcea un turneu memorabil, nu se mai află în aceeași formă. Victor Pițurcă l-a studiat pe „Prinț” și a vorbit sincer despre situația sa actuală. Fostul selecționer nu înțelege încrederea atât de mare oferită de Gică Hagi, în condițiile în care mijlocașul nu are minute în acest sezon la echipa de club.

Părerea sinceră a lui Victor Pițurcă despre Ianis Hagi

Convocările recente ale lui Ianis Hagi la echipa națională de către Gică Hagi au fost în ultima perioadă. Victor Pițurcă a subliniat că tehnicianul are mare încredere în fiul său, doar că nu este una justificată. Pițurcă a adus în discuție chiar și faptul că Fostul selecționer a amintit că mijlocașul a strălucit mai mult atunci când a intrat din postura de rezervă. „E băiatul lui. Țineți minte, când nu era convocat înainte și nu juca, ieșea și… Are mare încredere în el.

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Gică așa îl vede. Nu prea e îndreptățit să aibă această încredere. Pentru Gică, Ianis e un balast, am spus-o de la început. Ăsta e adevărul… Pe unde a fost Ianis în ultimul timp nu a jucat titular. Acum e mai rău, că este la o echipă mică într-un fotbal dur, cel din Turcia, și nu joacă. Trebuie să recunoaștem că Ianis, de câte ori a intrat fără să fie titular, a obținut ceva. Așa a gândit Gică, el trage acum. Toți se uită la Gică și condamnă chestia asta”, a spus inițial Victor Pițurcă.

Schimbarea sesizată de Victor Pițurcă la Ianis Hagi

Fostul selecționer al României este de părere că Ianis Hagi s-a schimbat de când la cârma echipei naționale a venit tatăl său. Victor Pițurcă îl vede pe tânărul internațional român mult mai relaxat acum, față de perioadele anterioare sub comanda regretatului Mircea Lucescu sau Edi Iordănescu: „De când a venit Gică, nici Ianis nu mai e același. E relaxat!”, a mai spus Victor Pițurcă. Marius Lăcătuș l-a completat. „Fiara” consideră că Gică Hagi pune presiune nu doar pe Ianis, ci chiar și pe sine însuși prin convocarea constantă a fiului său.

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„Pune o presiune prea mare pe Ianis, dar și pe el însuși, Gică. Ca implicare, nu ai ce să-i reproșezi lui Ianis, dar nu are realizări”, a spus și fostul mare atacant român la . În sezonul 2026/2027, Ianis Hagi nu a reușit să se impună ca titular la Alanyaspor. Internaționalul român a adunat doar 240 de minute în 8 prezențe în campionatul Turciei. „Prințul” a mai bifat 45 de minute și într-un meci din Cupa Turciei, strângând în total 285 de minute în 9 partide oficiale.

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