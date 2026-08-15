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Fostul selecționer al României îi ia apărarea lui Ștefan Baiaram după ultimul conflict de la Universitatea Craiova: „Este preferatul meu!”

Gesturile lui Ștefan Baiaram de la returul cu KuPS au provocat reacții puternice în fotbalul românesc. Fostul selecționer al României a sărit în apărarea „perlei” oltenilor.
Mihai Dragomir
15.08.2026 | 13:08
Fostul selectioner al Romaniei ii ia apararea lui Stefan Baiaram dupa ultimul conflict de la Universitatea Craiova Este preferatul meu
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Susținător important pentru Ștefan Baiaram după criza din meciul retur cu KuPS. Foto: Sport Pictures.
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Universitatea Craiova s-a calificat în play-off-ul Europa League după ce a eliminat KuPS în returul turului 3 preliminar, dar finalul partidei a fost marcat de gesturile nervoase ale lui Ștefan Baiaram după schimbare. Fostul selecționer al României a sărit imediat în apărarea talentatului jucător.

Victor Pițurcă i-a luat apărarea lui Ștefan Baiaram după gesturile nervoase ale jucătorului

Oltenia are motive de bucurie după ce Universitatea Craiova va juca în play-off-ul Europa League. Totuși, meciul câștigat acasă în fața finlandezilor de la KuPS a lăsat un gust amar prin criza de nervi a lui Ștefan Baiaram. „Perla” oltenilor a fost pusă la punct, însă Victor Pițurcă a fost unul dintre cei care i-au luat apărarea. Fostul selecționer al României a evidențiat că Baiaram este cel mai bun jucător al campioanei României.

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„Baiaram este preferatul meu și poate cel mai bun jucător de la Craiova. Eu am spus că el nu este nici la 90% din capacitatea lui și mă văd nevoit să-i iau puțin apărarea. Nu este ușor pentru el să fie la Craiova, produs al clubului, iar suporterii trebuie să înțeleagă faptul că este omul lor, parte din ei. Este obligatoriu ca jucătorii valoroși să fie susținuți în momentele grele. A fost un gest urât din partea fanilor, la unison. De ce? Din cauza presiunii rezultatului. Baiaram ratase una-două ocazii și toți nervii au fost vărsați pe el. Nu a fost ușor pentru el!”, a spus inițial Victor Pițurcă.

Sfatul lui Victor Pițurcă pentru Ștefan Baiaram după ultima criză de nervi

De asemenea, Victor Pițurcă, cel care l-a utilizat pe Ștefan Bairam în 4 meciuri din timpul mandatului său la U Craiova în prima parte a sezonului 2019/2020, i-a oferit un sfat fostului său elev. „Baiaram trebuie să înțeleagă că este o persoană publică și are multe obligații. Atât ce face în teren, cât și în afara lui.

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Trebuie să-și stăpânească reacțiile, indiferent unde se află. Să fie stăpân pe el. Mereu vor apărea momente grele, dar trebuie să treacă peste ele. Singurul antidot este să muncească de două ori mai mult și la următorul meci să-i facă pe fani să-l aplaude”, a mai declarat Pițurcă, potrivit DigiSport.ro. În cele 10 meciuri bifate în noul sezon, Ștefan Baiaram a oferit deja 6 contribuții la U Craiova.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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