Fostul selecţioner al României, laude pentru Universitatea Craiova după startul fulminant: „Au cel mai tare lot şi au făcut cele mai bune transferuri din ultimii ani”

Universitatea Craiova l-a dat pe spate pe Emil Săndoi. Fostul selecționer al naționalei de tineret și legenda Craiovei Maxima a avut numai cuvinte de laudă despre evoluțiile de până acum ale echipei lui Mirel Rădoi.

Universitatea Craiova are un debut de vis în acest sezon. Oltenii ocupă locul 1 în SuperLiga după 6 meciuri, cu 16 puncte, și . Echipa lui Mirel Rădoi a câștigat cu 2-1 manșa tur a „dublei” din play-off cu Istanbul BB. Până la returul cu turcii, Craiova are meci în SuperLiga. duminică, 24 august, de la ora 18:30.

„Va spun sincer. Eu mă așteptam. Am spus asta chiar după pregătire, nu începuse campionatul. Cu fiecare etapă care trece din campionat și din Europa, mă conving că n-am spus prostii. Vă spun sincer, cred că de 15-20 de ani, echipa actuală a Craiovei e cea mai bună din ultimii.

Că sunt 10-12-15-20, dar vă spun sincer, asta a fost impresia mea de la bun început și cred în continuare. Din punctul meu de vedere, transferurile de acum sunt cele mai reușite”, a declarat Emil Săndoi, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Ăsta e marele atuu al Craiovei”

„Eu cred că o să se lege (n.r. – dubla Petrolul-Istanbul BB) exact cum s-au legat și până acum. Și la CFR a folosit mai puțin dintre titularii obișnuiți și a scos un rezultat pozitiv. Cred că ăsta e marele atuu al Craiovei. Din punct de vedere numeric și valoric, Craiova are poate cel mai bun lot din prima ligă.

Sunt două meciuri importante. E mult mai important cel cu Bașakșehir de joi, dar asta nu înseamnă că U Craiova nu trebuie să abordeze și partida de azi. Eu sper ca și după etapa asta să rămână la 4 puncte în fața urmăritoarelor. Mai sunt meciuri directe, CFR – CFR, distanța se poate mări”, a adăugat antrenorul în vârstă de 60 de ani.

Universitatea Craiova – Bașakșehir se joacă joi, 28 august, de la ora 20:30. „(n.r. – Care sunt șansele Craiovei cu Istanbul BB?) Nu cred că ar fi bine să ne gândim că șansele sunt peste 70%. Eu le pun pe la 65% după rezultatul de la Istanbul. Înaintea meciului de la Istanbul eram mulțumit și cu un rezultat de egalitate.

La Craiova, indiferent cine joacă și din campionat și din Conference League, cred că e destul de greu să câștige. Având în vedere atmosfera de pe stadion”, a mai spus Săndoi.

