Fostul selecționer al României, mândru de Nicușor Stanciu: „I-am spus că vin la meci să-l susțin”

Cosmin Contra este antrenorul căpitanului naționalei României la Damac, în Arabia Saudită, dezvăluind că i-a spus lui Nicușor Stanciu că va fi prezent pe „Allianz Arena” special pentru a-l încuraja.

Fostul selecționer al României, mândru de Nicușor Stanciu

Cosmin Contra, fostul selecționer al naționalei României, , pe care l-a felicitat la finalul meciului cu Ucraina, scor 3-0, partidă în care mijlocașul a deschis scorul:

„Primele 20 de minute am început cu frică, le-am dat puțin mai mult respect decât meritau ucrainenilor. Mi-a plăcut după 1-0 dăruirea jucătorilor, care au dus bine planul tactic, au mai marcat două goluri.

Nu am văzut demult această dăruire, care a compensat valoarea jucătorilor ucraineni. E o victorie extraordinară. Trebuie să fim cumpătați, mai avem două meciuri și trebuie să le tratăm la fel.

Avem șanse mari să trecem pentru a doua oară în istorie de grupa la un Campionat European. Mă bucur pentru Nicușor, pentru că știu cât își dorea, știu cât a suferit. Avea un entuziasm extraordinar și s-a văzut acest lucru în teren”.

„Aveam nevoie de golul lui Stanciu!”

„Ucrainenii au căzut din toate punctele de vedere, m-a frapat acest lucru pentru că au jucători care evoluează la cele mai importante cluburi din Europa. Aveam nevoie de golul lui Stanciu ca adrenalină, pentru a ne face să câștigăm acest meci.

Toți mi-au plăcut, nu pot să spun un singur jucător, mie mi-a plăcut mult organizarea defensivă a echipei. Toți au știut când să plece pe contraatac, victoria poate le dă liniștea de care are nevoie această generație. Am cântat și eu imnul, atmosfera a fost una extraordinară, 70% din stadion au fost români”, , la TV .

„Mă bucur că am fost și eu printre românii fericiți și trebuie să o ținem tot așa, să dăm bucurii suporterilor, pentru că am avut și multe dezamăgiri în ultimii ani. Nu știu dacă voi mai merge la următoarele meciuri, am venit cu fiul meu, pentru că i-am promis.

Voi încerca, totuși să mai merg la un meci! Am făcut acțiuni de presing, una din care a dat gol Stanciu. De ce să nu facem un egal cu Belgia și să fim deja calificați”, a mai spus Cosmin Contra.