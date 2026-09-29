Fostul selecționer al României, mesaj manifest după înfrângerea cu Bosnia Herțegovina: ”Suntem foarte departe de fotbalul de mare performanță”. Ce i-a transmis lui Gică Hagi

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Înfrângerea în fața Bosniei Herțegovina este greu de digerat, mai ales că jocul naționalei a lăsat de dorit. Un fost selecționer al României a explicat că interesului scăzut al guvernanților a adus sportul la un nivel atât de jos, însă a vorbit și de greșeala lui Gică Hagi.

Un fost selecționer al României a pus degetul pe rană după înfrângerea cu Bosnia Herțegovina

După ce ”tricolorii” au pierdut primele două jocuri din Liga Națiunilor, Cosmin Contra (50 de ani) le-a cerut factorilor de decizie să se implice mai mult în fenomenul sportiv din România pentru a opri căderea abruptă.

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”Mă așteptam la mai mult, dar se pare că în momentul de față nu putem mai mult. Fotbalul românesc e într-un regres total. Trebuie să se întâmple ca în Ungaria. Să se dea un decret național, prin care să se ajute sportul.

Să se construiască infrastructură pentru ca tinerii jucători să aibă condiții decente pentru a face performanță de înalt nivel. Rămânem în urmă la toate capitolele. Dacă Bosnia, cu trei milioane de locuitori, a ajuns să meargă la un Campionat Mondial și după vine la București și îți dă o lecție de fotbal…

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Toată lumea își dă cu părerea despre fenomen, dar nu ne concentrăm pe ce se întâmplă în România. Nu doar în fotbal, ci în tot sportul. Avem câteva genii, care apar la câțiva ani. Cum e David Popovici. Dar să vorbim de fotbal. Înainte aveam echipe în Champions League sau Europa League, aveam echipe care vindeau jucători pe bani mulți”, a declarat Contra, pentru .

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Sportul România trăiește doar din excepții

Actualul antrenor al formației Al Arabi din Qatar a vorbit despre lipsa condițiilor de pregătire din România la nivel de copii și juniori și consideră că în acest moment ne aflăm la mare distanță de fotbalul de top.

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”Sunt multe de analizat pentru a vedea de ce am ajuns în situația asta. Cele mai multe echipe din România nu au baze decente pentru copii și juniori. Și noi vrem să se nască talente. Dar talentele se nasc o dată la câțiva ani… Mai iese câte un Hagi, Mutu, Chivu.

Mă uit la fotbalul mare, în care se pune accent pe alimentație, tactică, pe mental, pe forță, pe cât de puternic ești în dueluri. Fotbalul actual e diferit față de acum câțiva ani. Trebuie să fii foarte puternic din punct de vedere fizic. Bosnia, pe lângă încredere, ne-a depășit fizic și tactic.

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Hai să spunem lucrurilor pe nume. Suntem foarte departe de fotbalul de mare performanță. Și ar trebui să se facă ceva la nivel național, prin care sportul să fie ajutat mai mult. Să îndemne investitorii să ajute mai mult. Nu știu, la asta mă gândesc”, a spus el.

Îi cere lui Gică Hagi să schimbe tactica

Analizând propriu-zis prestația naționalei României în duelurile cu Suedia și Bosnia Herțegovina, Cosmin Contra este de părere că și pentru cum a gândit tactica și pentru alegerile făcute.

”Indiferent că Gică (n.r. – Hagi) a greșit când a făcut planul sau de deciziile lui, jucătorii care vin la națională trebuie să-și dea seama că trebuie să facă mult mai mult. Dacă ne prezentăm ca în ultimele două meciuri, nu avem nicio șansă. Gică vrea să joace ca la Farul, 4-3-1-2, cu presing foarte avansat.

După aceste meciuri va face o analiză la rece și-și va da seama că poate jucătorii pe care-i avem nu sunt pentru acest sistem. Și cu Bosnia, și cu Suedia, am fost depășiți. Am avut foarte puține momente. Poate e nevoie de timp. Nu știu. Doar că la națională nu ai timp. Doar dacă se stabilește să sacrifici o campanie și să cauți jucătorii tineri, cu talent, care pot face față la acest nivel.

E clar că Gică a greșit! A și recunoscut asta. Dar indiferent de planul făcut, hai să spunem lucrurilor pe nume. Noi avem doar o echipă în cupele europene, Universitatea Craiova. În rest, ne-au eliminat echipe din țări cu care înainte ne distram. Acum am ajuns să nu mai batem pe nimeni. Ăsta e adevărul, chiar dacă doare.

Jucătorul român e talentat, dar cu talentul nu mai faci performanță în ziua de azi. Ai nevoie de mult mai multe lucruri. Dacă nu ai o bază și o infrastructură cât de cât decentă pentru a-i crește pe jucători fizic, mental, la nivel de forță…

Noi pierdem foarte multe dueluri. Nu câștigăm în general dueluri. Cum să câștigi meciuri dacă nu ai forță să câștigi dueluri? Contează cum creștem jucătorii. Trebuie ca politicul, chiar dacă situația e instabilă, împreună cu marii sportivi să-și dea seama de lipsa anumitor lucruri”, a afirmat Contra.

Toate speranțele sunt în Hagi

Tehnicianul pentru a revitaliza echipa națională până la partida cu Polonia de vineri, 2 octombrie, și își dorește să vadă o tresărire de orgoliu din partea ”tricolorilor”.

”La felul în care s-au prezentat, toți jucătorii m-au dezamăgit. Nu e vorba doar de un jucător, fotbalul e un sport de echipă. Nu poți arăta doar 3-4 jucători. Toți care au intrat pe teren sunt vinovați de cum a arătat naționala.

Plus că, bineînțeles, Gică trebuie să facă o analiză serioasă după cum s-a prezentat echipa. Să vadă cum a arătat, felul în care a arătat echipa. Poate găsește până la meciul cu Polonia o soluție pentru a nu juca ca în ultimele meciuri.

Iar jucătorii trebuie să aibă o tresărire de orgoliu și să facă un pic mai mult. Așa putem vorbi despre anumite lucruri. E clar că nu arătăm bine deloc, din niciun punct de vedere. Poate va fi o tresărire de orgoliu. Ar fi extraordinar.

Am vedea că am învățat ceva din aceste două meciuri. Dacă vedem ceva în plus și vedem o schimbare, putem avea speranțe. Dacă nu, lucrurile nu arată bine. Nu e de vină antrenorul. Gică știe că a greșit. Sunt sigur că, dacă ar da timpul înapoi, nu ar repeta aceeași greșeală. Trebuie să vedem mai mult de la națională.

Chiar dacă s-a încercat o schimbare de sistem, nu știu dacă e potrivită cu profilul jucătorului român, care nu are posibilitatea să câștige dueluri și să facă presing avansat. Au fost eliminați ușor. Bosnia, pe lângă goluri, a mai avut 4-5 șanse mari de gol. Părea un joc de-a șoarecele și pisica. Trebuie să iasă la iveală ambiția, determinarea și orgoliul jucătorilor la următorul meci”, a precizat Contra.