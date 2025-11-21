Fostul selecționer al României, prezență neașteptată la FC Argeș – Universitatea Craiova

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu nu are echipă în prezent și profită la maximum de timpul liber. Vineri seară, fostul antrenor al Legiei Varșovia, echipă de care s-a despărțit în urmă cu trei săptămâni, a asistat la o partidă din SuperLiga. Ex-selecționerul “tricolorilor” a luat loc într-una dintre lojele stadionului și a vizionat, liniștit, jocul. Prezența lui nu a putut trece, logic, neobservată.

Cine l-a invitat pe Edi Iordănescu la partida FC Argeș – Universitatea Craiova

Mai exact, Edi Iordănescu a fost prezent la Mioveni, pentru a lua parte la . Potrivit , fostul selecționer al României a ajuns pe Stadionul Orășenesc datorită legăturilor strânse de prietenie pe care le are cu oficialii clubului din Pitești.

Edi Iordănescu este bun prieten cu Dani Coman, președintele lui FC Argeș, dar și cu Daniel Stanciu, directorul sportiv. Cei doi ar fi avut mult de tras pentru a-l convinge pe fostul antrenor al Legiei Varșovia să asiste la partidă, mai ales că acesta nu dorea să lase loc de interpretări.

Totuși, tehnicianul nu este tentat de o revenire în SuperLiga, un contract în străinătate fiind ținta lui principală.

Culisele plecării lui Edi Iordănescu de la naționala României

Edi Iordănescu a fost selecționerul echipei naționale în perioada 2022-2024. Surprinzător, după turneul final european din Germania, a ales să-i părăsească pe “tricolori”. Se pare că antrenorul a judecat în favoarea familiei, deoarece .

“Eu nu-l acuz pe Edi că a plecat. El e un tip care a înțeles că s-a încheiat un ciclu. El, la rândul lui, suferise foarte mult. Nu știu dacă știți. Unul dintre motivele pentru care a plecat de la națională a fost bullyingul pe care îl primeau copiii lui la școală. Edi ne calificase.

Asta e unul dintre motivele pentru care Edi a plecat. El a plecat de la națională cu inima frântă. Și-a sacrificat parcursul pentru familia lui. El avea rezultate. Unul dintre motive a fost bullyingul împotriva copiilor lui la școală.

Când pierdea naționala, îi ironizau pe copii la școală. El a avut motive foarte serioase să plece. Eu știu lucrurile care s-au întâmplat. El nu a abandonat naționala. El nu a mai continuat pentru familia lui. E o decizie de bărbat, de cap de familie. Asta înseamnă să ai putere. Lui nu i-ar fi plăcut să rămână? Și-a protejat familia. Asta e adevărul”, a explicat Horia Ivanovici.