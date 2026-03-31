Sport

Fostul selecționer al României, susținere publică pentru Viktor Orban înaintea alegerilor din Ungaria. Video

Fostul selecționer al naționalei României se implică activ în alegerile ce urmează să fie în Ungaria și îl susține pe actualul premier, Viktor Orban, și partidul său.
Mihai Alecu
31.03.2026 | 16:00
ULTIMA ORĂ
Ladislau Boloni și-a exprimat public susținerea pentru Viktor Orban. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Ladislau Boloni, fostul internațional român de etnie maghiară, nu s-a ferit de-a lungul timpului să-și arate sprijinul pentru politica premierului de la Budapesta, Viktor Orban, iar acum, cu ocazia alegerilor, o face din nou.

Ladislau Boloni se implică în alegeri din Ungaria și-l susține pe Viktor Orban

Fostul selecționer al României, Ladislau Boloni, a devenit imaginea unei campanii electorale pentru alegerile legislative din Ungaria, programate pe 12 aprilie 2026. Antrenorul apare într-un clip realizat de UDMR, care promovează votul prin corespondență în rândul etnicilor maghiari din Transilvania și sprijinul pentru premierul ungar Viktor Orban.

ADVERTISEMENT

În materialul video, Boloni explică procedura votului prin corespondență și atrage atenția asupra greșelilor care pot duce la invalidarea buletinelor de vot. Spotul, realizat într-un stil demonstrativ, îl prezintă pe fostul antrenor într-o scenetă în care este întrerupt de un apel telefonic, mesajul principal fiind ca alegătorii să completeze corect documentele pentru a nu pierde votul. Campania este adresată în special maghiarilor din România care dețin cetățenie ungară și pot participa la scrutin.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat public susținerea pentru Viktor Orban, iar Boloni a confirmat relația apropiată cu premierul ungar, declarând că există respect reciproc și că „joacă în aceeași echipă”. În același timp, antrenorul a susținut în repetate rânduri investițiile făcute de guvernul ungar în comunitățile și cluburile maghiare din Transilvania.

ADVERTISEMENT
Digi24.ro
Viktor Orban are concurență serioasă. Peter Magyar încearcă să întrerupă supremația acestuia în fruntea Ungariei

Alegerile legislative din Ungaria sunt considerate unele dintre cele mai importante din ultimii ani, întrucât Viktor Orban se confruntă cu o competiție puternică și cu o posibilă pierdere a puterii după mai bine de 16 ani la conducerea țării. Principalul său rival este liderul opoziției, Peter Magyar, iar campania electorală este marcată de tensiuni politice, probleme economice și dezbateri legate de direcția viitoare a Ungariei în raport cu Uniunea Europeană.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
Sondajele recente arată că Peter Magyar și partidul său Tisza au un ușor avantaj în fața lui Viktor Orban și a partidului Fidesz înaintea alegerilor din Ungaria din 2026, unele cercetări indicând chiar un avans de până la aproximativ 10 procente. Cu toate acestea, cursa rămâne strânsă, deoarece există și sondaje care îl arată pe Orbán aproape de rivalul său, iar sistemul electoral și mobilizarea electoratului din mediul rural pot influența decisiv rezultatul final.

ADVERTISEMENT
Fanatik
Fanatik
Fanatik
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
iamsport.ro
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!