Fostul selecționer, atac surprinzător la adresa jucătorilor naționalei României: „Îi înțep puțin! Nu au făcut niciun rezultat după EURO”

Bosnia – România este penultimul meci pe care elevii lui Mircea Lucescu îl vor juca în grupa de preliminarii pentru Mondial. Un rezultat pozitiv în acest duel este vital pentru ca „tricolorii” să rămână în cărți pentru locul doi în ierarhie. Înainte de această partidă, Ladislau Boloni a oferit un atac pentru jucători.

Ladislau Boloni, atac surprinzător pentru jucătorii echipei naționale înainte de meciul cu Bosnia

Înainte de partida dintre Bosnia și România, Ladislau Boloni, selecționer al tricolorilor în perioada iulie 2000 – iunie 2001, a mărturisit că se așteaptă ca și astfel să obțină un rezultat pozitiv. Fostul selecționer e de părere că „tricolorii” nu au obținut nicio victorie deosebită după EURO 2024, nici măcar cea cu Austria, fiindcă dacă fotbaliștii o vor trata ca a fi un succes de răsunet, atunci sunt toate motivele să se teamă de duelul cu bosniecii.

„Suntem cu spatele la zid. Câte șanse avem? Nu sunt bun la matematică. Vreau să înțep puțin jucătorii. Până acum, această națională nu a făcut niciun rezultat deosebit. Vorbesc despre acum, după EURO. Să bați Austria e deosebit? Dacă 1-0 cu Austria e deosebit, meriți să-ți fie frică în Bosnia.

Am pierdut acasă. Ar fi momentul ca băieții, și nu vreau să-l ating pe Mircea, dar ar fi momentul ca jucătorii să simtă că e momentul să corecteze greșelile. Să pierzi cu Bosnia e greșeală, să faci meci nul cu Cipru e greșeală pe care să o corectezi. Poate se simte o tensiune și o nervozitate în accentul meu, chiar este.

Nu poți să te califici la Mondial dacă nu faci mai mult decât ești capabil. Vreau să cred că jucătorii simt responsabilitatea și vor să facă în așa fel încât să corecteze greșelile pe care le-au comis. Băieții sunt în fața unei datorii și trebuie să o plătească”, a declarat Ladislau Boloni, conform .

Programul celor două echipe și clasamentul înainte de Bosnia – România

, pe când Bosnia este pe treapta secundă, cu trei puncte mai multe. Austria este lider în grupa H, cu 15 puncte acumulate.

Programul ultimelor două runde din grupa H

Sâmbătă, 15 noiembrie

Ora 19:00 : Cipru – Austria (Digi Sport 1)

: Cipru – Austria (Digi Sport 1) Ora 21:45 : Bosnia – România (Prima TV)

Marți, 18 noiembrie

Ora 21:45 : Austria – Bosnia

: Austria – Bosnia Ora 21:45 : România – San Marino

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Bosnia și San Marino

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).