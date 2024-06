Fostul selecționer Cosmin Contra nu l-a iertat pe Nicușor Stanciu pentru meciul România – Belgia 0-2! „A fost sub valoarea lui”

, dar rămâne lider în grupa E de la Campionatul European din 2024. “Tricolorii” au nevoie de o remiză cu Slovacia pentru .

Cosmin Contra: “Se putea schimba cursul jocului dacă dădea Dennis Man gol”

Fostul selecţioner, Cosmin Contra, a comentat la FANATIK EURO jocul naţionalei cu Belgia, spunând că jocul şi rezultatul ar fi fost altul dacă Dennis Man nu rata singur cu portarul. Antrenorul a vorbit şi de Nicu Stanciu, care nu a prins cea mai strălucită seară:

“Au fost momente când s-a putut schimba cursul jocului. Dacă egalam, toată presiunea ar fi fost pusă pe umărul jucătorilor belgieni şi se putea schimba meciul. A doua repriză am muncit foarte bine, nesperat de bine, am avut şi ocazia lui Dennis Man.

Dacă marca acolo, alta ar fi fost soarta meciului. A fost un moment psihologic şi se putea schimba acolo, 100%. Aşa s-a întâmplat şi la meciul cu Ucraina. Ne-au dominat primele 20 de minute, am dat gol cu Stanciu şi meciul s-a schimbat.

Pe val, am mai înscris două goluri şi asta a fost. Belgienii, cu presiunea pe care o aveau, se putea schimba cursul jocului dacă dădea Dennis Man gol. Probabil plecam neînvinşi.

“Stanciu n-a prins o zi extraordinară, a alergat ca de obicei, dar nu s-a văzut în joc”

Belgia a fost mai bună ieri, dar sunt momente în cursul unui joc. Dacă egalezi, se poate schimba cursul jocului. A fost o prestaţie mai temătoare, mai mult decât mă aşteptam. A doua repriză am intrat cum trebuia.

Am avut personalitate, două-trei atacuri, posesia. Un pressing mai bun decât în prima parte. Dar cred că am fost mai temători în prima repriză. Am avut reacţii după ce am încasat pumni, dar am fost mai temători.

Trebuia să jucăm mai mult aşa cum am început a doua repriză. Stanciu n-a prins o zi extraordinară, a alergat ca de obicei, dar nu s-a văzut în joc. Nu a fost acelaşi Stanciu cu pase, ajuns în faţa careului.

N-a fost Stanciu pe care-l ştim. Nu ştiu de ce, dar e clar că n-a făcut meciul la care ne aşteptam. A fost sub valoarea lui. Întotdeauna există şanse să nu te califici, dar cred că avem prima şansă să o facem.

“Ne-a lipsit îndârjirea. Trebuia să fi jucat un pic mai mult, chiar dacă Belgia şi-a arătat potenţialul”

Dacă jucătorii sunt inteligenţi şi ambele echipe se califică la un egal, nu văd de ce n-ar vorbi de această posibilitate. S-a întâmplat şi la case mai mari. Nu am fi singurii care la un rezultat de egalitate am face un pact.

Eu cred că aşa ar fi logic, ca ambele să îşi urmărească interesul. Niţă a fost omul meciului, da. Cred că ne-a lipsit îndârjirea. Trebuia să fi jucat un pic mai mult, chiar dacă Belgia şi-a arătat potenţialul.

Nu ne-au lăsat să intrăm în joc, au fotbalişti buni, De Bruyne, Lukaku, l-aţi văzut în careu. A fost pivotul de care aveau nevoie. Poate dacă am fi jucat mai mult timp ca în a doua repriză, puteam scoate un egal.

Asta vedeam înainte de meci. Puteam scoate un egal, dar a fost şansa lui Dennis Man, unu la unu cu portarul. Ianis Hagi nu a jucat la nicio echipă “numărul 10”. Este un decar atipic, chiar dacă lumea îl consideră “numărul 10”, eu cred că a intrat bine.

“Am fost la două campionate europene, dar ceea ce a fost la Munchen, n-am văzut niciodată”

El nu joacă în spatele vârfului, joacă într-una dintre benzi. Nu spun unde să joace Ianis, dar în sistemul în care jucăm în momentul de faţă, Ianis nu este nici inter, poate fi o extremă care intră în interior, dar ca inter nu-l văd.

Nu am apucat să fiu la meci ieri, am fost foarte răcit, dar am fost la Munchen. Am fost la două campionate europene, dar ceea ce a fost la Munchen, n-am văzut niciodată. Poate şi foamea care durează de foarte mulţi ani.

Am văzut 45.000 de români fericiţi după meciul cu Ucraina şi o atmosferă extraordinară. Sigur la următorul meci va fi la fel. Sper să mă simt mai bine şi să fiu prezent la meciul din optimi”, a spus Cosmin Contra la FANATIK EURO.

Fostul selecționer Cosmin Contra nu l-a iertat pe Nicușor Stanciu pentru meciul România - Belgia 0-2