A murit fostul selecționer. Doliu în fotbalul turc înainte de barajul cu România

Veste cumplită pentru fotbalul din Turcia, înainte de duelul cu România din barajul pentru Cupa Mondială. Çetin Güler, fostul selecționer al naționalei de juniori și antrenor secund la prima reprezentativă, s-a stins din viață la vârsta de 85 de ani. Anunțul tragic a fost făcut de federație.

Çetin Güler a fost un fotbalist important în fotbalul turc în anii ’60. Fostul atacant și-a început cariera la juniorii lui Fenerbahçe și a reușit să ajungă și la echipa de seniori, înainte de a fi cedat la Kasımpaşa. Ulterior, a mai evoluat pentru formații din prima ligă, precum Hacettepe GK sau Gençlerbirliği.

După ce și-a agățat ghetele în cui, Güler și-a început cariera de antrenor. A debutat ca secund la și a mai pregătit formații precum Gençlerbirliği și Adana Demirspor. Timp de aproape trei ani a fost selecționer la naționala de tineret U21, iar în perioada 1 ianuarie 1975 – 18 noiembrie 1976 a fost antrenor secund la reprezentativa de seniori.

Anunțul decesului lui Çetin Güler a fost făcut de Federația Turcă de Fotbal Vestea este una tristă, mai ales că vine chiar înaintea unui meci cu o miză atât de importantă: calificarea la Campionatul Mondial.

„Am aflat cu profundă tristeţe despre decesul lui Çetin Güler, una dintre figurile valoroase ale fotbalului turc, fost antrenor al echipei naţionale de seniori şi al echipei naţionale de tineret. Çetin Güler şi-a început cariera de fotbalist la Fenerbahçe; după ce a evoluat la Kasımpaşa, Hacettepe şi Gençlerbirliği, a făcut pasul către antrenorat. A ocupat funcţia de selecţioner al echipei naţionale de tineret şi, în perioada 1974–1975, în mandatul lui Coşkun Özarı, a fost antrenor secund la echipa naţională de seniori.

După ce a fost antrenor secund la Galatasaray, a activat ca antrenor principal la Kocaelispor, Diyarbakırspor, Altınordu, İskenderunspor, Giresunspor, Adana Demirspor şi Mardinspor. În anul 1990, a revenit în cadrul Federaţiei Turce de Fotbal ca formator de antrenori şi, timp de mulţi ani, a servit fotbalul turc în calitate de Director al Departamentului de Educaţie a Antrenorilor şi Director al Departamentului pentru Drepturile Antrenorilor.

Trupul neînsufleţit al lui Çetin Güler va fi înmormântat mâine, după rugăciunea de înmormântare care va avea loc după rugăciunea de după-amiază, la Moscheea Hamidiye din Büyükada, urmând să fie înhumat în Cimitirul Tepeköy din Büyükada. Fie ca Dumnezeu să-l odihnească în pace pe Çetin Güler şi transmitem condoleanţe familiei îndurerate, apropiaţilor şi întregii comunităţi a fotbalului turc”, a transmis federația turcă într-un comunicat oficial.