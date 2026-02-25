Fostul selecționer anunță revenirea lui George Pușcaș la națională, după transferul la Dinamo: „Porțile sunt deschise”

ADVERTISEMENT

Dinamo a dat lovitura în finalul lunii februarie și l-a adus la echipă pe George Pușcaș. Atacantul internațional nu a mai jucat de opt luni și se află la prima experiență în SuperLiga României, însă Edi Iordănescu este sigur că el va confirma și va reveni în circuitul echipei naționale.

Ce spune Edi Iordănescu despre transferul lui George Pușcaș la Dinamo

George Pușcaș este unul dintre atacanții pe care Edi Iordănescu s-a bazat foarte mult în mandatul său de la echipa națională a României. Odată cu venirea lui Mircea Lucescu, „Pușki” a ieșit din raza de selecție și a fost lăsat acasă la ultimele acțiuni.

Deși, la o primă vedere, el face un pas înapoi, Edi Iordănescu este sigur că Pușcaș va redeveni atacantul la care România visa atunci când el făcea spectacol la Campionatul European U21 din 2019: „Eu cred că ambele părți au de câștigat. George trebuia să reintre în circuit, pentru că vine după o pauză destul de mare. Este important să ai continuitate și să te pregătești cu echipa. Este un pas bun pentru a se reactiva și cred că este un transfer bun și pentru Dinamo. Dacă-l aduc la capacitate optimă, el este un jucător care poate influența decisiv meciurile în campionatul României. El a participat la campania de EURO, a fost acolo. A ieșit din circuit între timp, dar oricând poate redeveni o soluție. Sunt sigur că dacă va juca bine, naționala are porțile deschise pentru el.

(n.r. – Când îl folosea pe Pușcaș la națională) Depinde de adversarul pe care îl aveam. Este un pivot, un jucător care câștigă dueluri, un punct de sprijin pentru echipă. Este un jucător cu o capacitate bună de efort. El se angrena și într-un mecanism de pressing, avea și o inteligență tactică bună, jucând în Italia. A fost criticat pentru că nu este un jucător estetic, dar poate fi foarte util dacă e folosit în mecanismul potrivit", a spus Edi Iordănescu.

Nici George Pușcaș nu și-a luat gândul de la „tricolor”. Ce a declarat atacantul după transferul la Dinamo

Chiar dacă nu a mai fost convocat și a fost adesea criticat de fani după meciurile jucate pentru naționala României, George Pușcaș nu și-a pierdut dorința de a-și reprezenta țara. Atacantul cu 46 de selecții pentru România

„Când joci pentru naţională închizi ochii. Aveam visul de mic copil să joc pentru România, nu puteam să reacţionez la oamenii care aveau o părere. Nu o să renunţ niciodată la aşa ceva. Toţi ne dorim! Au fost meciuri mai grele, poate, dar am ales să joc pentru naţională. Am încercat să construim ce s-a şi văzut. Rezultatele de la European au fost mari, ar trebui să nu se uite. Noi am mers pe unitate, noi nu avem jucători în campionate puternice. Veneam de la echipe mai modeste şi totuşi am făcut faţă. Vreau să îmi fac treaba la Dinamo, acesta este primul obiectiv, să pot să dau o mână de ajutor. Şi, cu siguranţă, dacă eu sunt bine aici, vine şi echipa naţională", a spus George Pușcaș.