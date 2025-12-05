Fostul soț al Ancăi Alexandrescu, dat în judecată de compania de stat al cărei președinte a fost. Motivul pentru care i s-au solicitat despăgubiri uriașe

ADVERTISEMENT

În sondajul AtlasIntel, publicat pe 1 decembrie, Danuel Băluță, candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, programate pe 7 decembrie, este creditat cu 23,3% din intențiile de vot, în timp ce Anca Alexandrescu a urcat până pe poziția a doua, la distanță infimă, cu 23,2%. Candidatul PNL, Ciprian Ciucu este cotat cu 21,7%, în timp ce candidatul USR, Cătălin Drulă, are 15,5%, iar candidata SENS, Ana Ciceală – 8,4%.

ANCOM a solicitat obligarea lui Adrian Diță la plata a 2,75 milioane lei

Anca Alexandrescu a devenit, recent, partenera de viață a medicului Răzvan Ene, pe care l-a numit în mai multe emisiuni „soțul meu”. Ea a mai fost măritată de două ori, cu consultantul și ziaristul Dan Adronic, și cu Adrian Diță, cu care s-a însurat în 2009 și căruia i-a dăruit doi gemeni. În prezent, Diță este șef de serviciu la Transgaz, iar în mai 2017 a fost numit președinte al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), funcție din care și-a dat demisia în noiembrie 2017, după doar șase luni. Societatea l-a dat în judecată pe Adrian Diță deoarece pierduse în instanță mai multe sume de bani ce trebuia achitate unor foști angajați, care fuseseră indisponibilizați în perioada în care Diță a fost președinte la ANCOM.

ADVERTISEMENT

În dosarul consultat de FANATIK, care a ajuns la Curtea de Apel București pe 26 ianuarie 2022, se arată că ANCOM a solicitat obligarea lui Adrian Diță la repararea prejudiciului material cauzat bugetului ANCOM constând în suma de 2.751.676 lei, reprezentând debit principal, suma de 317.848 lei, reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere aplicabile veniturilor bugetare, calculate de la data plăţii, respectiv data compensării, după caz, până la data de 11.09.2020, precum şi obligarea la plata în continuare a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aplicabile veniturilor bugetare, până la stingerea integrală a debitului principal. S-a arătat că în cele cinci dosare s-a dispus obligarea ANCOM la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi actualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat acesta de la data concedierii şi până la data reintegrării efective, precum şi la plata dobânzii legale de la data formulării cererii de chemare în judecată.

Adrian Diță a contestat cuantumul în ceea ce privește doi foști angajați, numiţi în funcţia de vicepreședinți ANCOM din data de 11.10.2017, funcție incompatibilă cu calitatea de salariat, susținând că acestora ANCOM nu mai trebuia să le achite despăgubirea pentru perioada începând cu perioada numirii, . Instanța nu a putut primi însă apărările lui Adrian Diță, în acest sens. În speță se invocă situația angajatului concediat nelegal care s-a încadrat la același angajator și în cazul căruia se susține că nu este legal să solicite salariul pe care l-ar fi obținut în baza raportului de muncă inițial, pentru o muncă pe care nu a prestat-o și nici nu ar fi putut să o presteze, asemănător cu situația angajatului concediat nelegal care s-a încadrat la alt angajator, situație premisă analizată de către CCR prin decizia din 6 octombrie 2020.

ADVERTISEMENT

Prin urmare, deși angajatorul a afirmat că Direcția Executivă Reglementare s-a desființat, totuși din analiza înscrisurilor amintite a rezultat că aceasta a fost reînființată în aceeași formă, în cadrul Direcţiei Executive Juridice şi Reglementare, nou înființată, care a fost alcătuită din serviciile existente anterior în Direcția Executivă Reglementare, la care a fost adăugată Direcția Juridică. Prin sentința apelată s-a constatat că singurul motiv pentru care contestatorul a fost concediat a fost determinat de suprimarea postului ocupat de acesta, ca urmare a noilor strategii economice ale societății, însă din cuprinsul deciziei de concediere contestate nu rezultă că angajatorul a dispus desființarea postului de director executiv al Direcția Executivă Reglementare din motive economice.

ADVERTISEMENT

Adrian Diță nu a fost implicat în dosarele privind anularea deciziilor de concediere

S-a menționat că debitul principal de 2.751.676 lei se compune din sumele achitate reclamanţilor din cadrul acestor dosare, iar instanţa a reţinut doar obligaţia de plată a pârâtului Adrian Diță în ce priveşte sumele achitate de către ANCOM în mod efectiv salariaţilor, nu și cu privire la celelalte sume componente ale despăgubirilor achitate în conformitate cu dispoziţiile art80-din Codul muncii, la care a fost obligată prin hotărârile judecătoreşti definitive, dar care nu se remit material salariaţilor, ci se achită de către angajator cu titlu de contribuţii obligatorii datorate de către asigurat (contribuţia de asigurări pentru şomaj, contribuţia de asigurări sociale, contribuţia de asigurări sociale de sănătate, impozit pe venit), dar nici celelalte contribuţii sociale obligaţii datorate de angajator toate acestea fiind sume care se achită la fondurile şi bugetele asigurărilor sociale, precum și la bugetul de stat.

Având în vedere aceste considerente, a considerat că se impune obligarea lui Adrian Diță şi la plata către ANCOM, prejudiciul suferit constând în contribuţiile legale achitate la fondurile şi bugetele asigurărilor sociale, precum şi la bugetul de stat, pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti. Împotriva acestei sentinţe a declarat apel, în termen legal şi motivat, pârâtul Adrian Diță. În motivarea apelului, a arătat că pretenţiile ANCOM au la bază un presupus prejudiciu ce-ar fi fost determinat de decizia de modificare a organigramei ANCOM, decizie care în opinia ANCOM a condus la încetarea contractelor de muncă a 5 dintre salariaţii autorităţii, aceştia fiind reintegraţi pe posturile pe care le-au ocupat în urma exercitării contestaţiilor împotriva deciziilor de concediere. În cadrul acelor dosare au fost contestate deciziile de concediere, iar în dezacord cu prima instanţă, nu a fost stabilită vinovăţia lui Adrian Diță în ceea ce priveşte motivul emiterii deciziilor de desfiinţare a acelor posturi. Mai mult, Diță nu a avut nicio calitate în acele dosare privind anularea deciziilor de concediere.

ADVERTISEMENT

Astfel, a solicitat să se constate că prin hotărârile definitive pronunţate în cadrul celor 5 dosare nu s-a decis faptul că Adrian Diță, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, în calitate de preşedinte al ANCOM, se face vinovat de producerea în patrimoniul acesteia a prejudiciului solicitat de 1.864,464 lei, sumă ce a fost majorată prin cererea precizatoare formulată de intimata -reclamantă. Conchizând, în ceea ce priveşte inexistenţa faptei culpabile, anularea deciziilor de concediere faţă de lipsa unei cauze reale şi serioase stabilită cu putere de lucru judecat de către alte instanţe nu exclude obligaţia instanţei de fond şi a ANCOM de a dovedi existenţa faptei ilicite şi a vinovăţiei neîndoielnice. Nu poate fi avută în vedere vreo fapta culpabilă a pârâtului Adrian Diță, aşa cum susţine prima instanţă, ANCOM nu a dovedit într-o manieră care să excludă orice echivoc semnarea deciziilor de concediere, luarea deciziei de restructurare a instituţiei, etc. sunt de natură să atragă obligaţia pârâtului de a repara prejudiciul cauzat.

Fostul soț al Ancăi Alexandrescu a informat Parlamentul în legătură cu reorganizarea ANCOM

Adrian Diță a menționat că a supus consultării conducătorilor direcţiilor executive ai direcţiilor şi departamentelor din cadrul ANCOM decizia pe care urma să o dispun cu privire la reorganizarea autorităţii, inclusiv cu privire la desfiinţarea unor posturi. Totodată, se impune a se menţiona faptul că odată cu decizia de reorganizare, celor cei 5 salariaţi li s-au propus alte posturi cu salarii similare, însă aceştia au refuzat. A precizat că în această postură au fost şi alţi salariaţi ai instituţiei, salariaţi care au acceptat noile posturi, în privinţa acestora din urma nefiind emisă o decizie de încetare a raporturilor de muncă. Mai mult, Adrian Diță a informat atât colegii din departamentele specializate ale ANCOM cu privire la reorganizare, inclusiv Parlamentul României, în acest sens pârâtul, în data de 20 iunie 2017 fiind chemat la Comisiile Parlamentare pentru a da explicaţii. În aceste condiţii, nu poate fi reţinut argumentul primei instanţe cu privire la „acţionarea discreţionară” a pârâtului Adrian Diță.

În speţă, prima instanţă a justificat fapta ilicită prin aceea că Adrian Diță, în calitate de preşedinte al ANCOM, a emis decizii de desfiinţare a unor posturi din cadrul instituţiei prin care au fost concediaţi 5 salariaţi, iar măsura concedierii a fost anulată în instanţă, ANCOM fiind obligată la despăgubiri egale cu salariile de care au fost lipsiţi cei 5 salariaţi. Dar, contrar reclamantei, se reţine că pârâtul, în calitate de preşedinte ANCOM, în perioada 11.05.2017 – 07.11.2017, prin emiterea deciziei la data de 08.06.20217, prin care a dispus reorganizarea activităţii Autorităţii, respectiv desfiinţarea unor compartimente şi posturi din cadrul instituţiei, transferarea unor compartimente între diferite structuri, schimbarea unor denumiri ale unor compartimente şi posturi, respectiv înfiinţarea unor compartimente, împreună cu posturile aferente, nu a săvârşit vreo faptă ilicită în legătura cu munca sa, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

S-a menționat că, la momentul supunerii decizilor de concediere controlului juridicțional, Adrian Diță nu mai deținea funcția de președinte și nici o altă funcție în cadrul ANCOM. Până la 7.11.2017, dată la care au încetat raporturile de muncă ale lui Adrian Diță, apărarea reclamantei ANCOM nu putea fi decât una de apărare și susținere a legalității și temeiniciei deciziilor emise de către președinte, după aceasta dată nimic nu o împiedică pe ANCOM, prin noua conducere, să diminueze urmările faptei ilicite a lui Adrian Diță, având posibilitatea ca de la primul termen de judecată, neexistând posibilitatea revocării acestei decizii decât până la comunicarea lor către salariați, să achieseze la pretențiile reclamanților salariați, cu atât mai mult cu cât doi dintre ei reveniseră în autoritate pe funcții publice, să inițieze/dispună o nouă reorganizare cu urmarea încheierii unor noi contracte de muncă, să-i reintegreze voluntar și să le achite despăgubirile pretinse. Pe 6 martie 2023, Curtea de Apel a respins, ca nefondat, apelul formulat de ANCOM.