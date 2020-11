Fostul soț al Antoniei, de nerecunoscut. Cum arată astăzi Vincenzo Castellano

Vincenzo Castellano (33), fostul soț al Antoniei, este complet schimbat! Fostul partener al cântăreței care a anunțat de curând a divorțul de italian s-a finalizat după șapte ani de stres și umblat pe la tribunale nu mai arată așa cum îl știa lumea în urmă cu câțiva ani, semn că și el a fost afectat de trecerea timpului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bărbatul cu care Antonia are o fetiță minunată pe care o cheamă Maya, cu care iubita lui Alex Velea păstrează legătura virtual, dar o mai și vizitează din când în când în Italia, este grizonat, iar despre viața lui sentimentală am putut afla câteva lucruri interesante.

După despărțirea de Antonia, Vincenzo a încercat mai multe relații, iar una dintre ele a fost cu o tânără pe nume Andreea Ramona, cu care chiar s-a afișat într-o fotografie pe Instagram în urmă cu ceva timp, în luna februarie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vincenzo Castellano, încărunțit și singur

Bărbatul nu este genul care să posteze poze zilnic cu el, iar ceea ce ne-a sărit în ochi este că iubita lui nu mai apare în postări, ba chiar la statusul de pe rețeaua de socializare scrie în felul următor: „Fii singur că e mai bine”.

Acest citat spune un lucru foarte lucru: Vincenzo nu are pe nimeni momentan și se pare că nu are o problemă cu asta. Câtă vreme are familia aproape și pe fetița lui, italianul se consideră un om împlinit.

ADVERTISEMENT

Controversele clanului Castellano

Vincenzo Castellano a devenit cunoscut în spațiul public românesc nu doar datorită relației tumultuoase pe care a avut-o cu Antonia, ci și datorită familiei sale controversate.

Presa a scris mulți ani despre „clanul Castellano”, căci Vincenzo este nepotul lui Joshua, despre care s-a spus că ar fi implicat în mafia italiană Camorra.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tatăl lui Vincenzo, Ciro, și unchiul acestuia, Joshua, au deținut mai multe cluburi din Capitală, iar mulți ani discoteca Bamboo din nordul Bucureștiului a fost una din cele mai spectaculoase afaceri de noapte, de aici și o serie de speculații despre cum învârte clanul Castellano banii.

ADVERTISEMENT