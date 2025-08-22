Fostul soț al Laurei Vicol, implicat într-un dosar de faliment în care datoriile sunt de peste 8 milioane de euro. Ce bunuri au fost scoase la vânzare

Pe 4 februarie 2025 au fost reţinute 11 persoane în dosarul Nordis, acuzate de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

Dosarul de faliment a fost înregistrat în 2016

Poliţia Română a anunţat că asupra a 201 imobile (apartamente şi case), cinci spaţii comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, părţi sociale şi acţiuni. Au mai fost blocate 48 de conturi bancare deschise pe numele unor persoane fizice şi juridice.

Printre cei reținuți s-au nămărat Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, unul dintre patronii Nordis. Ulterior, instanţa a decis ca Vladimir Ciorbă să fie cercetat sub control judiciar, dar acesta a contestat măsura, iar Curtea de Apel București i-a dat câștig de cauză pe 19 iunie și pe 20 august 2025, astfel că Ciorbă poate părăsi România.

Avocata Laura Vicol, fosta şefă PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor, a mai fost măritată cu afaceristul Tiberiu Vicol, cei doi fiind părinții unui băiat. Numele lui Tiberiu Vicol figurează în calitate de creditor într-un dosar de faliment înregistrat pe 1 septembrie 2016 la Tribunalul București, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată.

Debitor este firma Eol Facility SRL, specializată în producția de energie electrică, aceasta având, la finalul lui 2022, datorii de peste 43 milioane lei (peste 8 milioane euro). Dosarul de faliment a înaintat greu. De-abia pe 20 decembrie 2023, instanța a admis cererea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă și a dispus intrarea în faliment prin procedura generală a debitorului.

Ce termene au fost fixate de instanță

În temeiul articolului 145 alin. 2 din Legea nr 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, instanța a ridicat dreptul de administrare al debitorului şi a dispus dizolvarea societăţii debitoare. De asemenea, s-a dispus sigilarea bunurilor din averea debitoarei, în sarcina lichidatorului.

S-a stabilit termen de maximum 10 zile de la data notificării deschiderii procedurii falimentului de predare a gestiunii averii de la debitor către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate până la deschiderea procedurii. S-a dispus întocmirea şi predarea către lichidator, în termen de maximum 10 zile de la intrarea în faliment, a unei liste cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora, cu indicarea celor născute după data introducerii cererii de deschidere a procedurii.

Instanța a fixat următoarele termene limită: a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor menţionate la art. 146 alin. 3 din lege, în vederea întocmirii tabelului suplimentar – 05.02.2024; b) termenul de verificare a creanţelor menţionate la art. 146 alin. 3 din lege, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului suplimentar al acestora – 06.03.2024; c) termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor – 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului suplimentar; d) termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat – 05.04.2024.

Următorul termen din dosarul de faliment a fost stabilit pentru 4 noiembrie 2025

Tribunalul București a numit lichidator judiciar provizoriu pe Agenția de Reorganizare Judiciară IPURL și a pus în vedere lichidatorului prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

În temeiul articolului 146 alin 1 şi 2 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, instanța a dispus ca lichidatorul să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin 3 din lege, privind prin procedura generală, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor/administratorul judiciar, menţionată la art. 145 alin 2 lit. e, debitorului şi registrului unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii.

Pe 15 noiembrie 2024, lichidatorul judiciar a anunțat că scoate la vânzare, prin licitație publică cu strigare, a bunurilor aflate în patrimoniul societății debitoare: o autoutilitară Mercedes (preț de vânzare 51.765 lei), un autoturism Mercedes (52.984,75 lei) și o autoutilitară Dacia Dokker (12.625,90 lei), valoarea totală a acestor active fiind de 117.375,65 lei. Următorul termen din dosarul de faliment a fost stabilit pentru 4 noiembrie 2025, astfel că se vor împlini 9 ani de la deschiderea acestuia.